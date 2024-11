Riunione Fed oggi: arriva taglio tassi. Parla Powell: la risposta alla domanda su Trump

La Fed di Jerome Powell ha annunciato oggi, giovedì 7 novembre 2024, di aver preso la decisione di tagliare i tassi sui fed funds Usa di 25 punti base, in linea con le previsioni degli analisti e le scommesse dei mercati, che puntavano a un secondo taglio da parte della Banca centrale americana, dopo il cosiddetto “Jumbo Cut” dello scorso 18 settembre.

Stavolta la Fed ha ridotto i tassi sui fed funds in misura meno significativa, ovvero di 25 punti base, facendoli scendere alla forchetta compresa tra il 4,5% e il 4,75%.

L’ennesima sforbiciata del costo del denaro, pari a 25 punti base, era ampiamente scontata da Wall Street e dai mercati globali che, dunque, si focalizzano ora soprattutto sulle dichiarazioni che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell sta rilasciando nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi.

Nessun commento specifico è arrivato tuttavia dal presidente della Fed sull’esito delle Elezioni USA, che hanno visto trionfare il candidato repubblicano Donald Trump contro la candidata democratica Kamala Harris.

Secondo i mercati, il nuovo presidente degli Stati Uniti varerà una politica fiscale espansiva per concretizzare lo slogan che ha sbandierato durante la campagna elettorale “Make America Great Again”: l’outlook è di una serie di tagli alle tasse e di incentivi a favore dell’industria americana che, spiegano gli esperti, daranno una ulteriore spinta al PIL USA, di per sé già solido, facendo al contempo salire anche l’inflazione degli Stati Uniti.

Di conseguenza, sono queste le previsioni, la Federal Reserve sarà costretta a frenare l’allentamento della politica monetaria, per non surriscaldare troppo l’economia e, di conseguenza, le pressioni inflazionistiche.

Lo scatto dei rendimenti dei Treasury e del dollaro di queste ultime sessioni, in primis quella del Day After dell’Election Day, ha confermato in più di una occasione le speculazioni.

Di fatto, è stata superata anche la soglia pericolo che era stata messa in evidenza dagli analisti di Goldman Sachs e l’impressione è che la piaga dell’inflazione continuerà ad assillare gli Stati Uniti ancora per molto tempo, tanto che è da giorni, ma a maggior ragione dopo la vittoria di Donald Trump, che si parla di tagli dei tassi a rischio: una prospettiva che, ovviamente, potrebbe avere anche ripercussioni sul trend dei BTP e dei titoli di Stato dell’area euro, condizionati da una BCE che necessariamente deve guardare alla politica monetaria della Fed di Jerome Powell.

Occhio per esempio al trend dello spread BTP-Bund e dei tassi dei BTP a 10 anni, che è tornato a infiammarsi.

Money.it segue in tempo reale l’esito della riunione del FOMC, il braccio di politica monetaria della Fed.

Riunione Fed oggi 7 novembre: aggiornamenti in tempo reale

21:59 Fed: si è conclusa la conferenza stampa di Jerome Powell Si è conclusa la conferenza stampa con cui il presidente della Fed Jerome Powell ha commentato la decisione di tagliare i tassi di 25 punti base nella giornata di oggi, al nuovo range compreso tra il 4,5% e il 4,75%, due giorni dopo l’Election Day dell’altroieri, 5 novembre 2024.

21:42 Fed, Powell: “politica fiscale e debito su una traiettoria insostenibile” “La politica fiscale degli Stati Uniti viaggia su una traiettoria insostenibile”. Lo ha detto il presidente della Fed. “Il livello del nostro debito rispetto all’economia viaggia su una traiettoria insostenibile”, ha rimarcato Powell.

21:14 Fed, Powell: Se Trump chiedesse di dimettermi? No “Si dimetterebbe se il presidente USA eletto Donald Trump le chiedesse di farlo?” Questa una delle domande che sono state poste al presidente della Fed Jerome Powell, nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi USA, tagliati di 25 punti base, al nuovo range compreso tra il 4,5% e il 4,75%. “No”: è stata la risposta del banchiere centrale, che ha risposto freddamente con una serie di no comment a chi lo ha interpellato su quanto potrebbe accadere a questo punto all’economia degli Stati Uniti con la presidenza di Trump. Powell si è limitato a dire che aspetterà l’evoluzione delle politiche economiche del nuovo inquilino della Casa Bianca, prima di esprimersi.

21:03 Fed, Powell: “politica monetaria ben posizionata per gestire rischi e incertezze” “La politica monetaria è ben posizionata per gestire i rischi e le incertezze a cui facciamo fronte nel cercare di raggiungere entrambi i target del nostro duplice mandato”. Così Jerome Powell, presidente della Banca centrale USA, riferendosi all’obiettivo della Banca centrale USA, che è doppio: garantire la stabilità dei prezzi e la condizione di massima occupazione nel mercato del lavoro.

21:55 Fed, Powell: “nessuna fretta di arrivare a livello neutrale tassi” Bisogna arrivare alla determinazione dei tassi neutrali in modo prudente. Così Jerome Powell, sottolineando che “non c’è alcuna fretta di arrivare a quel livello” e che “l’attività economica e il mercato del lavoro sono solidi”.

20:52 Fed, Powell: “ci stiamo muovendo verso un territorio più neutrale sui tassi” “Ci stiamo muovendo verso un territorio più neutrale” dei tassi. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, rispondendo alle domande che gli sono state poste in conferenza stampa.

20:53 Wall Street: Dow Jones giù post parole Fed, Dow Jones in rosso Occhio al trend di Wall Street sulla scia delle parole del presidente della Fed Jerome Powell, che sta commentando la decisione della banca centrale di tagliare ulteriormente i tassi sui fed funds USA, di 25 punti base, al nuovo range compreso tra il 4,5% e il 4,75%. Il Dow Jones cede lo 0,10%, mentre il Nasdaq Composite e lo S&P 500 riportando una performance in forte rialzo, salendo rispettivamente dello 0,65% e di oltre l’1,4%.

20:44 Fed, Powell presenta le condizioni di una svolta più incisiva della politica monetaria “Nel caso in cui l’inflazione (USA) rimanesse solida, potremmo allentare la restrizione monetaria in modo più lento”. Allo stesso tempo, “se l’occupazione dovesse rallentare, potremmo abbassare i tassi più velocemente”. Così il timoniere della banca centrale americana.

20:38 Fed, Powell: “l’inflazione core rimane in qualche modo elevata” “L’inflazione core rimane in qualche modo elevata”. Così il presidente della Fed Jerome Powell, che ha affermato nella conferenza stampa successiva all’annuncio del secondo taglio dei tassi USA dell’anno che “le condizioni del mercato del lavoro ora sono meno rigide del periodo precedente la pandemia, e non sono una fonte significativa di pressioni inflazionistiche”. “Nel complesso, l’inflazione si è avvicinata in modo più significativo all’obiettivo” della Fed (che, ricordiamo, è pari al 2%, ha detto ancora il banchiere centrale. “Siamo impegnati a garantire la solidità dell’economia”.

20:35 Fed, Powell: “non seguiamo nessun percorso prestabilito sui tassi” “Non seguiamo alcun percorso prestabilito sui tassi”. Così Jerome Powell nel commentare la decisione della Fed di tagliare di nuovo i tassi sui fed funds USA. “Noi della Fed faremo tutto il possibile per raggiungere la stabilità dell’inflazione in un contesto di massima occupazione”.

20:31 Fed, Powell: “le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide, inflazione rallentata in modo significativo” “Nel mercato del lavoro, le condizioni rimangono solide” . Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi da parte del FOMC, il braccio di politica monetaria della Banca centrale americana. “L’inflazione ha rallentato il passo in modo significativo”, ha aggiunto Powell.

20:05 Fed taglia tassi, cosa dice su target massima occupazione e inflazione sotto controllo Al termine della riunione del FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve guidata da Jerome Powell, la banca centrale americana ha deciso di tagliare i tassi di 1/4 punto percentuale. “La Commissione ritiene che i rischi relativi sia al raggiungimento della piena occupazione che degli obiettivi dell’inflazione versino in una condizione di equilibrio”, si legge nel comunicato del FOMC, relativo all’annuncio sui tassi. Si tratta di un cambiamento rispetto alla versione precedente del comunicato di settembre, quando la banca centrale USA aveva dichiarato di avere una “fiducia maggiore” sulla capacità di centrare entrambi i target su cui punta (piena occupazione e inflazione sotto controllo).

20:30 La Fed taglia i tassi La Fed di Jerome Powell ha annunciato di aver tagliato i tassi sui fed funds USA di 25 punti base, facendoli scendere alla nuova forchetta compresa tra il 4,5% e il 4,75%.