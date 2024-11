Spread BTP-Bund: con Trump riesplode febbre, tassi si impennano. La BCE riuscirà a salvare l’Italia dai dazi?

Mentre i trader continuano a digerire la vittoria di Donald Trump alle Elezioni USA in Italia si riaccende lo spread BTP-Bund a 10 anni, che torna a sfondare la soglia di 130 punti base, sulla scia del balzo dei tassi dei BTP decennali.

Nell’arco di poche ore, complice anche la crisi di governo esplosa in Germania e in attesa della decisione dell’annuncio sui tassi da parte della Fed di Jerome Powell, in calendario nella giornata di oggi, il differenziale tra i rendimenti dei BTP a 10 anni e dei Bund tedeschi è tornato a infiammarsi, dopo aver chiuso la seduta di ieri in ribasso di 5 punti base, a quota 125.

Cosa succede? In realtà oggi a puntare verso l’alto sono i rendimenti di tutti i titoli di Stato dell’area euro.

Per quanto riguarda tuttavia i BTP, i rendimenti schizzano al di sopra della soglia del 3,8%, volando al record degli ultimi quattro mesi.

Gli operatori di mercato spiegano il trend anche con l’attesa per il verdetto tassi che arriverà oggi dalla Bank of England.

Il focus tuttavia è, soprattutto, su quanto farà la BCE di Christine Lagarde che, secondo i trader, potrebbe decidere di sforbiciare a questo punto i tassi dell’area euro in modo più significativo per proteggere l’economia dell’area euro contro l’effetto dei dazi di Trump, portando il costo del denaro a scendere fino al 2% entro il 2025, o a un livello ancora più basso.

Ma i tagli dei tassi dell’area euro - che non potranno essere neanche eccessivi, visto che la politica monetaria di Christine Lagarde, a causa del trend dell’euro-dollaro, non potrà prendere troppo le distanze da quella della Fed di Jerome Powell - basteranno per risollevare i fondamentali economici in particolare dell’Italia, che ha assistito a una crescita pari a zero nel terzo trimestre del 2024, a fronte di untasso di inflazione in rialzo all’1% e alla debolezza del settore manifatturiero, confermata dal calo inatteso dell’indice PMI di ottobre?

Il dubbio cocente scatena l’ansia degli investitori nei confronti dei BTP, e il risultato è che lo spread BTP-Bund sale fino alla soglia di 134 punti base, balzando di quasi 4 punti percentuali. I rendimenti decennali volano anche più dei rendimenti dei Bund tedeschi -fattore che aumenta la pressione rialzista sullo spread - che, nello scontare la crisi di governo scoppiata in Germania, segnano comunque un rialzo importante, pari a +7 punti base. Avanzano anche i tassi decennali degli OAT francesi (+7 pb al 3,24%), dei Bonos spagnoli (+8 punti base al 3,23%), di quelli del Portogallo (+8 pb al 2,97%), mentre balzano di intensità simile allo scatto riportato dai rendimenti dei BTP i tassi dei titoli di Stato della Grecia (+9 pb al 3,39%), che rimangono tuttavia a un livello inferiore rispetto a quello della carta italiana.

