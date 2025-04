La BCE taglia di nuovo i tassi, settima volta in un anno. E non finirà qui. Lagarde commenta impatto dazi Trump e presenta lo “shock”

Quel settimo taglio dei tassi in meno di un anno, firmato dalla BCE di Christine Lagarde e tanto auspicato dai mercati, alla fine, c’è stato.

Al termine della riunione del Consiglio direttivo della giornata di oggi, giovedì 17 aprile 2025, la Banca centrale europea ha fatto quanto chiesto dai mercati, sforbiciando il costo del denaro dell’Eurozona di 25 punti base.

Il tasso sui depositi presso la BCE è così sceso dal 2,5% al 2,25%, mentre i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati abbassati rispettivamente al 2,40% e al 2,65%.

BCE annuncia settimo taglio dei tassi, Lagarde presenta lo shock dei dazi di Trump

Tutto come da copione: forse troppo, tuttavia, soprattutto per chi aveva chiesto a Lagarde di prendere le redini della situazione in modo più convincente, rispondendo alla minaccia dei dazi di Donald Trump, con una sforbiciata più incisiva, pari a 50 punti base, e magari anche con un bazooka.

Lagarde ha fatto la sua solita concessione, ai mercati, di un taglio di 25 punti base, precisando che la decisione è stata unanime, e rivelando che nessuno, tra gli esponenti del Consiglio direttivo dell’Eurotower, ha chiesto di più.

Agli economisti ed opinionisti vari, che ultimamente sono tornati a suonare la sveglia alla BCE, agitando lo spettro della disinflazione, ancora peggio della deflazione e della recessione, l’amaro in bocca è sicuramente rimasto. Ma Lagarde non ha voluto dare di più, tutta affaccendata, come ha ammesso lei stessa, a capire non solo quale sarà davvero il danno che i dazi dell’amministrazione Trump infliggeranno all’economia dell’area euro (su questo, sebbene le certezze siano vietate in un quadro in cui ad avere la meglio sono i punti interrogativi, la risposta sembra affermativa), ma il modo in cui a reagire sarà la sua ossessione, ovvero l’inflazione.

Da un lato, infatti, la presidente dell’Eurotower ha ammesso che “è possibile” che lo shock negativo della domanda abbia ripercussioni altrettanto negative sulla crescita dell’economia del blocco. Dall’altro lato, Lagarde si è impuntata di nuovo sugli effetti che avranno sull’inflazione dell’area euro anche altri fattori.

L’impatto netto complessivo sull’inflazione, e non solo dei dazi, sarà davvero negativo? E non dovrebbero essere considerate, per caso, altre variabili, che eserciterebbero invece pressioni rialziste sull’inflazione, come il bazooka fiscale della Germania e le spese per le infrastrutture e per la difesa che Bruxelles si appresta a varare?

Come si può essere certi, insomma, che l’inflazione dell’Eurozona rischi, pur con i dazi di Trump e con il rafforzamento significativo dell’euro, quest’ultimo motivo di angoscia per diversi analisti, di diventare una disinflazione troppo pronunciata, visto che ci sono altri elementi in gioco?

Meglio propendere per la cautela, è il ragionamento di Lagarde, che ha consigliato ai mercati e ai giornalisti che l’hanno interpellata di non affannarsi neanche a capire e a carpire troppo il significato dell’assenza, nell’ultimo comunicato sui tassi pubblicato oggi dalla BCE, della frase presente in precedenza in altri comunicati: quella che faceva riferimento a quanto la politica monetaria fosse restrittiva. Riflessione, ha fatto notare Lagarde, che risulta in questo momento troppo tecnica, in quanto implica un paragone tra i tassi attuali e il tasso di interesse neutrale. Una valutazione ora non necessaria, ha insistito la presidente della BCE, secondo cui cercare ora di individuare quale sia il tasso di interesse neutrale - che pure è stato calcolato dallo staff della BCE - non ha molto senso, in quanto non è questo il problema da affrontare nei momenti in cui l’economia è colpita da uno shock. E “alzi la mano chi, in questa stanza, ritiene che ci troviamo in un mondo libero dagli shock”, ha detto Lagarde.

La situazione insomma è di così grave incertezza che Lagarde ritiene che, invece di incamponirsi a capire se e quanto i tassi versino in una condizione restrittiva sia importante, “ora più che mai, dipendere dai dati”.

Tutto, ricordando che la cosa più cruciale è la destinazione, ergo il raggiungimento del target di inflazione del 2% in modo sostenibile.

La numero uno della Banca centrale europea ha ammesso anche di non saper dire se il mondo abbia toccato il picco dell’incertezza. “Ci riuniamo ogni sei settimane. Pensate a quanti cambiamenti si sono manifestati nell’arco delle ultime sei settimane”. Una garanzia, tuttavia, la BCE la può dare. A fronte dell’incognita dei dazi di Trump, la politica monetaria dell’Eurotower darà prova di “efficacia e di agilità”.

E così cala il sipario sulla terza riunione di politica monetaria della BCE dall’inizio del 2025, con l’ammissione da parte della BCE che “uno shock sulla domanda” c’è, così come è vero che, fino a quando non si faranno davvero i conti con l’oste Trump, Francoforte deve ragionare a mente fredda, tenendo in considerazione non solo il timore della guerra commerciale.

Per quanto riguarda il trend ribassista dell’euro, ripetuta la solita solfa: la Banca centrale europea non mette nel mirino nessun target specifico per il rapporto EUR-USD. Punto.

Risultato: nessuna scossa sui mercati, mentre gli economisti ragionano su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Francoforte sui tassi.

Nessun movimento particolare neanche per l’euro, che oggi si mantiene in ribasso sul dollaro USA, dopo la corsa degli ultimi giorni.