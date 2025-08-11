Fuga depositi banche, l’analisi della BCE

Sergio Marchionne e la stoccata all’Italia provinciale. “Ad agosto andate in ferie da cosa?”

Fuga depositi, rischi di liquidità, corsa agli sportelli delle banche o anche “bank run”. Sono queste le parole chiave presenti in un’analisi che la BCE ha pubblicato oggi, lunedì 11 agosto 2025.

“Mind the App: do European deposits react to digitalisation?”: è il titolo dell’approfondimento che porta la firma degli economisti della Banca centrale europea Luisa Fascione, Juan Ignacio Jacoubian, Beatrice Scheubel, Livio Stracca, Nadya Wildmann e che è stato redatto per esaminare le dinamiche che interessano il settore bancario nei momenti in cui si manifestano episodi di grandi stress, simili a quelli - è stato citato espressamente - della crisi delle banche che risale al marzo del 2023.

Digitalizzazione e social media, quali effetti sui depositi delle banche? Quella che, per chi non lo ricordasse, venne scatenata dalla notizia della corsa agli sportelli che colpì per prima la banca regionale americana Silicon Valley Bank, e che poi si diffuse a macchia d’olio in tutto il mondo, coinvolgendo le altre banche e contagiando i mercati globali a colpi di sell sulle azioni del settore. Gli esperti della BCE hanno esaminato il modo in cui in generale i depositi europei reagiscono e hanno reagito finora al processo di digitalizzazione, in particolare nei casi di eventi significativi, così come anche alla diffusione di notizie e alert vari sui social media. “ Questo paper esamina l’impatto della digitalizzazione e dei social media sui flussi dei depositi, in particolare durante i periodi degli stress finanziari ”, esordisce lo studio, che ricorda come “il terremoto bancario del marzo del 2023, incluso il caso della Silicon Valley Bank”, abbia “dimostrato il modo in cui i servizi finanziari digitali e il rapido diffondersi delle notizie attraverso le piattaforme come X (ex Twitter) accelerino i flussi in uscita (dai depositi)”. leggi anche Panico a Wall Street: fallisce e chiude la Silicon Valley Bank, in un solo giorno ritirati 42 miliardi dai conti correnti

La BCE introduce il concetto di depositi a rischio, deposits-at-risk (DaR) Gli esperti della BCE hanno reso noto intanto di avere introdotto un concetto ad hoc, “nell’utilizzare un campione di grandi banche direttamente vigilate dalla Banca centrale europea ”, estrapolando alcuni dati, inclusi quelli stilati dall’agenzia di statistica Eurostat e forniti da Bloomberg, in questo ultimo caso relativi al sentiment rilevato sui social media. Si tratta del concetto di “deposits-at-risk (DaR)”, ovvero del concetto dei depositi a rischio, concepito allo scopo di esaminare il fenomeno dei “flussi in uscita estremi”, in sostanza di quelle situazioni in cui si verificano casi di grandi fughe dei depositi dalle banche: “Nell’applicare la regressione dei quantili, analizziamo la relazione tra la digitalizzazione, i social media e la volatilità dei depositi ”, precisa il paper. leggi anche Cosa succede se depositi una banconota da 500 euro in banca?

“Maggiore utilizzo servizi online banking amplifica flussi in uscita estremi dai depositi” Il risultato dello studio? Le conclusioni che sono state rese note dagli esperti sono le seguenti: “Le nostre conclusioni rivelano che il maggiore utilizzo dei servizi di online banking amplifica in modo lieve i flussi in uscita estremi dai depositi durante i periodi di stress, sebbene questo effetto non sia esacerbato dalla disponibilità delle APP di mobile banking. Fattore importante”, hanno continuato gli economisti dell’Eurotower “ né l’online banking né l’utilizzo delle APP di mobile banking ha un effetto causale sulla volatilità dei depositi in tempi normali. In più, il ruolo dei social media nello scatenare i deflussi dai depositi sembra essere significativo soltanto in casi idiosincratici, come quello avvenuto con la crisi della Silicon Valley Bank, più che essere un fattore sistematico di instabilità ”. Detto questo, dall’analisi della BCE è emerso anche che gli sviluppi tecnologici potrebbero finire con “ l’agire alla stregua di (fattori) di amplificazione e/o provocare la propagazione di stress di liquidità al sistema finanziario più ampio ”, in una situazione in cui le banche hanno aumentato i loro canali di comunicazione digitale, lanciando per esempio le chatbot o intensificando la loro presenza nei social media. In generale, si legge nell’analisi della BCE, “un accesso più conveniente e più veloce ai servizi digitali delle banche (e alle notizie che riguardano la propria banca locale) potrebbe rendere il comportamento dei depositanti più sensibile a qualsiasi cambiamento che possa influire sui loro risparmi e sulle loro decisioni di investimento ”. leggi anche La BCE lancia un segnale d’allarme nascosto ai mercati