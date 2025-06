UniCredit e l’OPS infinita. Orcel cambia idea, la reazione di Banco BPM e la frase sulla Lega

UniCredit spariglia di nuovo le carte sul tavolo, lasciando (di nuovo) di stucco la preda Banco BPM, Piazza Affari e gli investitori, che tornano a chiedersi quali saranno le prossime mosse del Ronaldo dei banchieri Andrea Orcel.

Nella giornata di ieri, la banca italiana guidata dal CEO Orcel, ha deciso di rinunciare in udienza al TAR alla richiesta di sospensiva sul golden power, con cui aveva fatto ricorso contro il provvedimento del governo dello scorso 18 aprile.

UniCredit apre al dialogo con governo Meloni su OPS Banco BPM, occhio alle azioni a Piazza Affari

In questo modo, UniCredit ha aperto al dialogo con il governo Meloni che tuttavia, almeno in apparenza, non sembra affatto propenso ad alleggerire le severe prescrizioni che ha imposto alla banca, che includono l’addio definitivo alla Russia e l’obbligo di congelare gli investimenti in BTP.

Per ora, di ufficiale c’è che il TAR comunque si esprimerà il prossimo 9 luglio nel merito dell’OPS lanciata lo scorso 25 novembre da Piazza Gae Aulenti, per conquistare Piazza Meda: OPS che è stata tra l’altro sospesa di recente dalla Consob, per consentire agli azionisti di avere un quadro dell’operazione più chiaro.

Quest’ultima mossa di Orcel, che prima ha fatto ricorso contro il golden power del governo Meloni al TAR del Lazio, e poi ha ritirato la richiesta di sospensiva, rende tuttavia il quadro non più chiaro, ma più nebuloso.

Detto questo, le azioni di UniCredit e Banco BPM si rafforzano ulteriormente sull’indice Ftse Mib di Piazza Affari snobbando insieme ai titoli di altre banche italiane l’arrivo, praticamente certo, dell’ottavo taglio dei tassi della BCE di Christine Lagarde.