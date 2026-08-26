Quanto vale il montepremi degli Us Open 2026? La domanda è di stretta attualità per una ragione precisa: lo Slam americano si conferma il torneo di tennis più ricco al mondo, a livello sia ATP che WTA, e con l’edizione 2026 alza ancora l’asticella superando il record che aveva fissato appena un anno fa.

Quarto e ultimo Major della stagione, il torneo di New York scatta domenica 30 agosto - con le qualificazioni già dal 24 - e si chiude il 13 settembre. Sul cemento di Flushing Meadows pesa l’assenza del numero uno del mondo Jannik Sinner, che ha rinunciato all’appuntamento, ma la pattuglia italiana resta nutrita: nel maschile Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci; nel femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

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Montepremi US Open 2026: il prize money più ricco della storia del tennis

Lo US Open 2026 segna una nuova vetta assoluta per i tornei dello Slam e, in generale, per l’intero circuito professionistico maschile e femminile.

La United States Tennis Association (USTA) ha annunciato un montepremi complessivo di 108 milioni di dollari (circa 92,5 milioni di euro): è il prize money più alto di sempre nel tennis professionistico, con un aumento del 20% rispetto al precedente record, fissato dallo stesso US Open nel 2025 a quota 90 milioni di dollari (circa 77 milioni di euro).

Dietro la cifra c’è la spinta dei giocatori. La battaglia per premi più alti negli Slam - portata avanti in prima linea da Sinner, Djokovic, Zverev e da gran parte della top 10 - ha convinto gli organizzatori ad alzare il budget, che oggi vale circa il 18% dei ricavi del torneo, con la promessa di un consiglio degli Slam che veda i tennisti seduti al tavolo. Il pacchetto comprende anche un nuovo Programma di sostegno ai giocatori, finanziato in avvio con 2 milioni di dollari (circa 1,71 milioni di euro), ripartiti in parti uguali tra uomini e donne.

US Open 2026: come viene distribuito il montepremi

I 108 milioni di dollari sono ripartiti in egual misura tra donne e uomini, senza alcuna distinzione, come ormai da diversi anni.

I due campioni del singolare, maschile e femminile, incasseranno 5,5 milioni di dollari a testa (circa 4,71 milioni di euro), il premio più alto mai riconosciuto in uno Slam. Da record anche l’assegno per chi esce già al primo turno: 140.000 dollari (circa 120.000 euro).

Ecco la distribuzione del montepremi del singolare, turno per turno.

Vincitore/Vincitrice: 5,5 milioni di dollari (circa 4,71 milioni di euro)

5,5 milioni di dollari (circa 4,71 milioni di euro) Finalista: 2,8 milioni di dollari (circa 2,40 milioni di euro)

2,8 milioni di dollari (circa 2,40 milioni di euro) Semifinali: 1,45 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro)

1,45 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro) Quarti di finale: 780.000 dollari (circa 668.000 euro)

780.000 dollari (circa 668.000 euro) Ottavi di finale: 480.000 dollari (circa 411.000 euro)

480.000 dollari (circa 411.000 euro) Terzo turno: 290.000 dollari (circa 248.000 euro)

290.000 dollari (circa 248.000 euro) Secondo turno: 190.000 dollari (circa 163.000 euro)

190.000 dollari (circa 163.000 euro) Primo turno: 140.000 dollari (circa 120.000 euro)

Il confronto con l’edizione precedente racconta però una scelta ben precisa: gli aumenti più consistenti non sono andati ai campioni, ma a chi si ferma nei primi turni. Ecco la tabella riepilogativa del singolare rispetto allo US Open 2025.

Fase del torneo Montepremi US Open 2025 (in $) Montepremi US Open 2026 (in $) Variazione Vittoria 5 milioni 5,5 milioni +10% Finale 2,5 milioni 2,8 milioni +12% Semifinale 1,26 milione 1,45 milione +15% Quarti di finale 660.000 780.000 +18% Ottavi di finale 400.000 480.000 +20% 3° Turno 237.000 290.000 +22% 2° Turno 154.000 190.000 +23% 1° Turno 110.000 140.000 +27%

Come si evince, la vittoria cresce del 10%, ma il primo turno del 27%: un segnale di redistribuzione verso i giocatori con classifiche più basse, quelli per cui un turno in più o in meno può fare la differenza di un’intera stagione. La stessa logica vale per le qualificazioni, il cui montepremi sale del 16%: chi supera il primo turno del tabellone cadetto porta a casa 32.000 dollari (circa 27.400 euro). Nel doppio maschile, femminile e misto, infine, la coppia vincitrice incassa 1 milione di dollari (circa 856.000 euro).

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Us Open 2026 è anche il caro-biglietti

Il torneo più ricco di sempre ha un rovescio della medaglia, e a pagarlo è il tifoso. Con i pacchetti riservati ad aziende e clientela di fascia alta, il resto dei tagliandi è finito sulle piattaforme di rivendita con rincari senza precedenti. Il Grounds Pass, l’ingresso più economico che non garantisce nemmeno un posto a sedere, parte da un prezzo ufficiale di 65 dollari: sul mercato secondario, però, secondo l’ANSA è stato offerto tra i 240 e i 478 dollari, mentre Il Giornale segnala picchi fino a cinque volte il valore di listino, oltre i 360 dollari. Salendo di categoria le cifre diventano da capogiro: circa 327 dollari per il posto più economico del Day 1 sull’Arthur Ashe, 466 sul Louis Armstrong, e oltre 21.000 dollari per la finale maschile.

Persino l’esibizione di Roger Federer nella Fan Week, con Roddick, Agassi e McEnroe, è stata rivenduta oltre i 2.000 dollari. Per arginare le proteste, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha bloccato 1.000 biglietti a prezzo calmierato - 100 dollari, riservati ai soli residenti previa verifica della residenza - validi dal 30 agosto all’8 settembre e non rivendibili su Ticketmaster. Una misura simbolica, a fronte di una domanda in continua crescita: l’US Open ha superato per la prima volta il milione di spettatori nel 2024 e la prevendita American Express di quest’anno, riporta il New York Magazine, è andata esaurita in meno di due ore. Il nodo si intreccia con una vicenda più ampia: nel settembre 2025 la Federal Trade Commission e sette Stati hanno citato in giudizio Ticketmaster e la controllante Live Nation per pratiche ritenute ingannevoli su prezzi e limiti di acquisto.

Sullo sfondo, la ristrutturazione da 800 milioni di dollari dell’Arthur Ashe, che aggiungerà oltre 2.000 posti premium a bordo campo, con ristoranti e lounge riservate. Il paradosso resta: gli US Open sono di proprietà della USTA, un ente senza scopo di lucro la cui missione dichiarata è promuovere il tennis. Il montepremi più ricco di sempre, insomma, lo finanziano soprattutto gli spettatori.