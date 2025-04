Il patrimonio di Federer, ecco quanto guadagna l’ex stella del tennis

Come investire in borsa?

Quanto guadagna Roger Federer? L’ex tennista svizzero - si è ritirato a settembre 2022 dopo quassi venticinque anni di carriera - si è guadagnato sul campo un posto nell’Olimpo della racchetta.

Roger Federer è considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi per una serie di motivi che vanno ben oltre i suoi titoli, essendo amato in tutto il mondo non solo per il suo tennis ma anche per la sua classe, sportività e carisma fuori dal campo.

Senza dubbio la carriera di Roger Federer è stata ricca di successi: ha vinto 20 tornei del Grande Slam dimostrando una grande versatilità su tutte le superfici, ha passato 310 settimane come numero uno del renking e in totale ha conquistato 103 titoli ATP.

Successi ottenuti nonostante la rivalità con altri due mostri sacri del tennis come Rafael Nadal e Novak Djokovic, ma lo svizzero può essere preso a modello anche per come ha saputo costruire il suo business arrivando a mettere insieme un patrimonio da record.

I guadagni di Roger Federer infatti non hanno riguardato solo le - ingenti - vincite sul campo, ma anche lauti contratti con sponsor e accurati investimenti.

Vediamo allora a quanto ammonta il patrimonio di Roger Federer, dando uno sguardo nel dettaglio a quanto ha vinto in carriera e a quanto ha incassato dagli sponsor.

Il patrimonio di Roger Federer Il patrimonio di Roger Federer è uno dei più alti messi insieme nella storia del tennis, frutto di tante vincite sul campo e di ricchi contratti di sponsorizzazione. Secondo diverse stime che circolano in rete, al giorno d'oggi il patrimonio Federer ammonterebbe a circa 550 milioni di dollari, praticamente il doppio rispetto a quello indicato dalle stesse fonti per il grande rivale Nadal. A fare la differenza sarebbero state le sponsorizzazioni, con Forbes che nel 2023 ha inserito Federer al nono posto della lista degli atleti più pagati al mondo, mentre nel 2020 ha conquistato il terzo posto nella top 100 riguardante le celebrità risultando primo tra gli sportivi.

Quanto ha guadagnato in carriera Roger Federer Roger Federer è stato uno dei tennisti più vincenti di tutti i tempi. Nel mondo del tennis non c'è uno stipendio, ma ogni torneo ha un suo montepremi. Grazie alle vincite nei tanti tornei disputati - e spesso vinti -, Federer ha guadagnato in totale durante la sua lunga carriera la bellezza di 130,6 milioni di dollari. Questa cifra però appare irrisoria se paragonata ai guadagni extra-campo derivanti da investimenti e sponsorizzazioni, ma non bisogna dimenticare anche che l'ex tennista è stato da sempre molto attivo anche nel campo del sociale. Negli anni infatti grazie alla sua fondazione omonima sono stati raccolti più di 50 milioni di dollari, garantendo l'istruzione a circa 1,5 milioni di bambini in Africa.