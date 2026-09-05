Il rendimento sui BTP decennali oltre i 4% sembra un’opportunità, ma c’è un rischio da considerare

Con il rendimento del BTP decennale che si riporta in area 4,24%, ai massimi da novembre 2023, molti risparmiatori si stanno chiedendo se questo sia finalmente il momento giusto per entrare sui titoli di Stato italiani e bloccare un rendimento che, sulla carta, appare decisamente interessante rispetto agli anni precedenti. Madietro quel numero apparentemente attraente si nasconde una dinamica che spesso sfugge a chi guarda solo al rendimento nominale.

Per comprendere il rischio specifico che pochissimi stanno calcolando, occorre partire dalla meccanica fondamentale del mercato obbligazionario.

Il meccanismo che trasforma un’opportunità in una trappola

Quando i rendimenti salgono, i prezzi dei titoli già emessi scendono. Questo non è un dettaglio tecnico secondario: è la struttura stessa del rischio per chi acquista oggi un BTP decennale. Il titolo decennale ha raggiunto il 4,24%, con un rialzo di 7 punti base concentrato in una singola seduta. Un punto base equivale a 0,01%, quindi stiamo parlando di un movimento di 0,07 punti percentuali in un giorno solo. Cifre che sembrerebbero quasi trascurabili, ma che su un titolo con scadenza a dieci anni producono oscillazioni di prezzo tutt’altro che marginali.

Entra in gioco qui il concetto di duration, ovvero la misura della sensibilità del prezzo di un’obbligazione rispetto alle variazioni dei tassi d’interesse. Su un titolo decennale, ogni rialzo di un punto percentuale nei rendimenti si potrebbe tradurre in una perdita di prezzo nell’ordine del 7-9%, a seconda delle caratteristiche specifiche del titolo, della cedola e del prezzo di emissione. Un movimento apparentemente piccolo sui rendimenti potrebbe quindi generare un impatto patrimoniale significativo su chi avesse investito somme rilevanti.

Il contagio globale: dall’America all’Europa

Il rialzo dei rendimenti non nasce dall’Italia e non sembrerebbe circoscritto all’area euro. I Treasury americani a dieci anni si sarebbero portati al 4,788%, il livello più elevato da gennaio 2025, mentre il trentennale avrebbe superato il 5,27%. Quando il benchmark del debito sovrano globale si muove in questa direzione, si attiva un meccanismo di trasmissione sistemica: gli investitori istituzionali, che operano su scala globale e possono riallocare il capitale tra geografie e asset class diverse, richiedono rendimenti più elevati anche sui titoli europei per giustificare l’esposizione a rischi aggiuntivi rispetto al benchmark americano.

L’effetto si è trasmesso sull’intera area euro. L’OAT francese, il titolo di Stato decennale della Francia, si colloca al 4,27%, livello persino superiore a quello del titolo italiano, mentre il Bund tedesco, considerato il riferimento di sicurezza dell’Eurozona, tocca il 3,39%.

Lo spread tra BTP e Bund si avvicinerebbe agli 85 punti base, un livello che non costituisce di per sé un segnale d’allarme, ma che rappresenta un termometro da osservare con attenzione: un’eventuale amplificazione di quel differenziale segnalerebbe che il mercato starebbe chiedendo un premio di rischio crescente per detenere debito italiano rispetto a quello tedesco.

I rendimenti del Regno Unito si troverebbero ai massimi dal 2008, quelli giapponesi a livelli che non si sarebbero visti dagli anni Novanta: il riprezzamento del debito a lunga scadenza sembra avere una portata che va ben oltre i confini europei.

Il fattore energetico e le banche centrali in bilico

Alla radice di questa dinamica si potrebbe individuare un elemento concreto e persistente: il petrolio. Le tensioni in Medio Oriente avrebbero riportato i prezzi dell’energia su livelli elevati, riaccendendo il rischio di una nuova fiammata inflazionistica. Le tensioni nello Stretto di Hormuz, se dovessero persistere, potrebbero mantenere i prezzi energetici su livelli tali da rendere molto più difficile per le banche centrali giustificare tagli ai tassi d’interesse nei tempi che il mercato aveva inizialmente scontato.

Il rischio che pochissimi stanno calcolando

Il rischio più sottovalutato sembrerebbe essere quello che deriva dalla combinazione tra il rischio di duration e il rischio di reinvestimento in un contesto di tassi potenzialmente ancora in rialzo. Chi acquistasse oggi un BTP al 4,24% lo farebbe presumendo che quel rendimento rappresenti un punto di equilibrio o un massimo di ciclo. Se invece i tassi continuassero a salire sotto la pressione congiunta dell’inflazione energetica e di banche centrali meno accomodanti del previsto, il prezzo del titolo appena acquistato potrebbe scendere ulteriormente, producendo una minusvalenza latente che potrebbe richiedere anni per essere recuperata attraverso il flusso cedolare.

Per un investitore retail che non intendesse portare il titolo a scadenza, questa perdita in conto capitale sarebbe reale e visibile nel portafoglio sin dai primi mesi. Ma anche per chi pianificasse di detenere le obbligazioni fino alla scadenza, il costo opportunità potrebbe emergere nel caso in cui i rendimenti continuassero a salire nei mesi successivi, rendendo disponibili sul mercato secondario titoli analoghi a condizioni più vantaggiose, con cedole più alte a parità di emittente e di profilo di rischio. In quel caso, il capitale sarebbe vincolato a condizioni divenute nel frattempo meno competitive, senza possibilità di uscita senza perdita.