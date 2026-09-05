Quello che sta accadendo ai GILT nel Regno Unito potrebbe riguardare il futuro di tutta l’Europa

I rendimenti dei GILT britannici hanno appena toccato i livelli più alti dal 2008. È semplicemente una correzione tecnica, o il mercato sta segnalando qualcosa di più profondo sull’era dei tassi in cui ci stiamo addentrando?

I GILT britannici, i titoli di Stato del Regno Unito, hanno raggiunto rendimenti che non si osservavano dall’epoca della crisi finanziaria globale del 2008. Quello che colpisce non è tanto il dato isolato, quanto il contesto in cui si inserisce: i rendimenti del Bund tedesco a 10 anni si troverebbero ai massimi dal 2011, quelli giapponesi saldamente sopra il 3%, mentre i Treasury americani avrebbero ritoccato i picchi di novembre 2023. Il quadro complessivo suggerirebbe, in altri termini, un rialzo coordinato e globale dei rendimenti obbligazionari che difficilmente potrebbe spiegarsi ricorrendo a sole dinamiche locali o contingenti.

I mercati obbligazionari sono sistemi comunicanti

Per comprendere perché i GILT possano «anticipare» sviluppi per il resto d’Europa, occorre partire da un principio tecnico fondamentale. I mercati del reddito fisso sovrano funzionerebbero come vasi comunicanti: quando il rendimento di un titolo sale, il suo prezzo scende specularmente, e gli investitori istituzionali che gestiscono portafogli multi-asset su scala globale si trovano a dover ribilanciare le proprie esposizioni in modo pressoché simultaneo su più mercati.

Il Regno Unito, pur esterno all’Eurozona, condividerebbe con il continente europeo la stessa platea di grandi allocatori di capitale, le stesse aspettative di inflazione a lungo termine e pressioni strutturalmente analoghe sulla sostenibilità del debito pubblico. Ciò che accade prima sui GILT tenderebbe quindi a propagarsi, con un ritardo variabile ma tendenzialmente contenuto, verso i titoli di Stato dell’area euro, compresi i BTP italiani.

Tre forze che si alimentano a vicenda

La pressione al rialzo sui rendimenti sembrerebbe riconducibile a tre fattori che si starebbero rafforzando reciprocamente. Il primo riguarda il volume di debito sovrano che i governi stanno immettendo sui mercati primari: l’offerta di carta governativa supererebbe la capacità di assorbimento della domanda istituzionale, costringendo gli emittenti a offrire rendimenti progressivamente più elevati per attrarre capitale.

Il secondo fattore è di natura inflazionistica: una nuova accelerazione del prezzo del petrolio avrebbe riacceso le preoccupazioni sui prezzi al consumo, deteriorando l’attrattività delle obbligazioni a tasso fisso emesse in epoche di rendimenti compressi. Il terzo elemento, forse il più strutturale, è la prospettiva che le principali banche centrali possano mantenere i tassi di riferimento su livelli elevati per un orizzonte temporale superiore alle attese, o addirittura tornare a inasprire la politica monetaria in risposta a nuovi shock di offerta.

Lo spillover americano sull’Europa

Il collegamento tra la dinamica dei GILT, quella dei Treasury e il resto dei mercati sviluppati non sarebbe marginale né teorico. Quando i tassi americani si consolidano su livelli elevati, il dollaro tende ad apprezzarsi rispetto alle principali valute, il costo del finanziamento globale si irrigidisce e gli investitori internazionali tendono a richiedere premi al rischio più elevati anche sui titoli sovrani europei. Questo meccanismo di trasmissione, noto come «spillover» dei tassi, rappresenta uno dei canali principali attraverso cui la politica monetaria statunitense si riflette nei portafogli di chi detiene carta europea, indipendentemente dal ciclo della Banca Centrale Europea.

Le vulnerabilità più esposte nel contesto europeo

Per i Paesi europei con un profilo fiscale più fragile, il quadro che si starebbe delineando potrebbe rivelarsi particolarmente sfidante. Secondo State Street Investment Management, la Francia rappresenterebbe una delle vulnerabilità più marcate tra i mercati sviluppati, per via del deficit fiscale strutturale, della limitata capacità politica di avviare un consolidamento dei conti pubblici e dell’incertezza legata al ciclo elettorale.

Più in generale, qualsiasi Paese con un debito pubblico elevato e necessità di rifinanziamento ricorrente vedrebbe crescere progressivamente il proprio onere per interessi man mano che le obbligazioni in scadenza vengono rinnovate a tassi significativamente più alti rispetto a quelli prevalenti al momento dell’emissione originaria. Il caso giapponese rappresenterebbe l’estremo di questa traiettoria: con un debito superiore al 200% del PIL, il Giappone destinerebbe già più del 25% della propria spesa pubblica al servizio del debito per il 2026.

Quindi...

I GILT britannici ai massimi dal 2008 non sembrerebbero raccontare una storia soltanto britannica. Sembrerebbero piuttosto uno degli indicatori di un cambiamento più strutturale nel regime dei tassi globali, in cui il «denaro gratis» degli anni passati si starebbe progressivamente ritirando, lasciando spazio a un mondo in cui il debito, sia pubblico che privato, avrebbe di nuovo un costo reale e significativo.

Si tratta di riflettere con attenzione su quanto rischio di tasso si stia effettivamente incorporando nel proprio portafoglio, e se quel rischio risulti coerente con i propri obiettivi di protezione del capitale nel tempo.