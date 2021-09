Sondaggi elezioni amministrative: cosa cambia a Roma, Milano, Napoli e Torino

Grande novità per i sondaggi relativi alle elezioni amministrative 2021, una tornata assai delicata visto che si voterà in cinque delle sei principali città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna.

A partire dalla mezzanotte di venerdì 17 settembre e fino alla chiusura dei seggi elettorali, si voterà domenica 3 e lunedì 4 ottobre oltre che per le amministrative anche per le regionali in Calabria e per le suppletive a Roma e Siena, non potranno essere pubblicati dei sondaggi politico-elettorali.

Un divieto che comprenderà anche l’eventuale periodo dei ballottaggi, che si terranno domenica 17 e lunedì 18 ottobre, in base ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7, comma 3, del “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa” allegato alla delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

Niente più sondaggi da qui fino ai ballottaggi per le amministrative, con tutte le attenzioni che adesso saranno dedicate a questo rush finale di una campagna elettorale che è partita nel pieno del periodo estivo e che ancora stenta a decollare.

Elezioni amministrative: stop ai sondaggi politico-elettorali

Negli ultimi mesi siamo stati bombardati da una serie infinita di sondaggi relativi alle elezioni amministrative e al quadro politico in generale in Italia. Non sarebbe così un caso che il nostro Paese è quello che in Europa produce più indagini di tutti.

Uno stop che invece non è previsto in Germania, dove domenica 26 settembre si voterà per le attese elezioni federali, con i sondaggi che a Berlino potranno essere pubblicato anche il giorno prima del voto.

Da noi invece da anni si è scelto di sospendere la pubblicazione di sondaggi nei quindici giorni che precedono un appuntamento elettorale. Un modo questo per non influenzare l’esito del voto.

La sfida a Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna

Il prossimo 3 e 4 ottobre si terrà una sorta di election day in Italia con la tornata 2021 delle elezioni amministrative, le regionali in Calabria e le suppletive a Roma e Siena per un seggio alla Camera: nella città toscana è candidato un big come Enrico Letta, che punta così a ottenere lo scranno che nel 2018 è stato aggiudicato dall’ex ministro Pier Carlo Padoan.

A Roma sarà di nuovo in campo Virginia Raggi ma non mancano di certo gli sfidanti: in totale sono 22 i candidati nella capitale tra cui Roberto Gualtieri per il PD, Enrico Michetti per il centrodestra e Carlo Calenda con una lista civica.

Sarà invece una sostanziale sfida a due quella che andrà in scena a Milano, dove il sindaco uscente di centrosinistra Beppe Sala dovrà difendersi dall’assalto di Luca Bernardo, il pediatra scelto dal centrodestra come proprio candidato.

Un testa a testa si prevede anche a Torino tra Stefano Lo Russo (centrosinistra) e Paolo Damilano (centrodestra), con Valentina Sganga del Movimento 5 Stelle nei panni del terzo incomodo.

A Napoli e Bologna invece ci sarà una alleanza giallorossa, con PD e M5S che sosterranno insieme rispettivamente l’ex ministro Gaetano Manfredi e Matteo Lepore. Il centrodestra invece punterà tutto sui civici: Catello Maresca nel capoluogo campano e Fabio Battistini all’ombra delle due Torri.