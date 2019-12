Elezioni regionali Calabria 2020, la guida: candidati, liste e sondaggi

Saranno quattro i candidati in corsa alle elezioni regionali in Calabria. Dopo un lungo valzer di ipotesi, come data del voto si è optato per domenica 26 gennaio 2020 con tanto di accorpamento la consultazione che si terrà in Emilia Romagna per una sorta di election day.

Scaduti i termini per la presentazione delle liste, si sono sciolti tutti i nodi relativi alla scelta dei vari candidati che si sono intrecciati anche con le vicende giudiziarie recenti (le centinaia di arresti nel vibonese) e quelle di qualche mese fa che hanno coinvolto Mario Oliverio, con il governatore che alla fine ha annunciato il suo passo indietro rinunciando a una nuova candidatura.

Il Partito Democratico dopo aver sperato di strappare un accordo con il Movimento 5 Stelle nonostante il flop del voto in Umbria, ha deciso di puntare sull’imprenditore Pippo Callipo, mentre i grillini hanno scelto docente universitario Francesco Aiello che ha avuto il via libera dalla piattaforma Rousseau.



Anche il centrodestra proprio all’ultimo ha evitato una clamorosa spaccatura: la coalizione ha indicato come propria candidata Jole Santelli visto il veto della Lega che ha sbarrato la strada al forzista Mario Occhiuto, con il sindaco di Cosenza dopo una esplicita richiesta di Silvio Berlusconi ha rinunciato a correre per conto proprio.

La data delle elezioni regionali in Calabria

Nel 2014 le elezioni regionali in Calabria si sono tenute in data 23 novembre. L’attuale legislatura quindi nel 2019 vedrà scadere il suo mandato ad autunno inoltrato, ma non è detto che non si possa andare prima alle urne.

Le elezioni in Calabria si devono tenere all’interno di una forchetta elettorale che parte dal 24 novembre e arriva fino al 26 gennaio 2020, con il governatore Mario Oliveiro che alla fine ha optato per l’ultimo giorno possibile.



In Calabria quindi si voterà domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 07.00 fino alle 23.00, con il voto che sarà accorpato alle regionali in Emilia Romagna per una sorta di election day che potrebbe essere decisivo anche per capire quale possa essere il futuro del governo giallorosso.

Il sistema elettorale

In Calabria la legge elettorale è stata cambiata nel settembre del 2014, quindi proprio alla vigilia delle ultime regionali. L’incipit alla modifica arrivò dall’allora governo Renzi, che mosse dei rilievi di costituzionalità in merito al precedente sistema di voto.

Confermato sempre l’impianto proporzionale, sono cambiate le soglie di sbarramento per poter accedere al consiglio regionale (saranno 30 in totale gli eletti). Anche se collegata a una lista regionale che ha superato l’8%, una lista circoscrizionale per poter eleggere propri rappresentanti deve prendere almeno il 4% a livello regionale.



Cambiate quindi anche le circoscrizioni regionali che da cinque sono diventate tre: Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria. Infine per garantire la governabilità, il candidato governatore che otterrà più voti potrà giovare di un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi.

I candidati

Chiusi i termini per la presentazione delle candidature e delle liste, in queste elezioni regionali in Calabria saranno quattro gli aspiranti governatori che si sfideranno il prossimo 26 gennaio. Ecco chi sono e da quali partiti o liste saranno appoggiati.

Francesco Aiello - Movimento 5 Stelle, Calabria Civica

- Filippo Callipo - Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria

- Jole Santelli - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà

- Caro Tansi - Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita

Prima di essere travolto dalle recenti vicende giudiziarie, Mario Oliverio sembrava essere certo di correre per un secondo mandato. Il governatore aveva in mente di presentarsi appoggiato dal Partito Socialista e da liste civiche, salvo poi fare un passo indietro ricompattando così la coalizione.

Sospiro di sollievo per un Partito Democratico che, dopo aver vagliato diversi profili civici, alla fine ha scelto di puntare sull’imprenditore Pippo Callipo che sarà appoggiato da due liste oltre a quella dei dem.

Il “re del tonno” era un nome gradito anche al Movimento 5 Stelle visto che veniva dato in pole in caso di una alleanza, come quella stipulata senza troppo successo in Umbria, con il centrosinistra.

Luigi Di Maio però è fermamente deciso a non replicare più il patto, tanto che i pentastellati hanno indicato come proprio candidato il docente universitario Francesco Aiello, che ha ricevuto il via libera definitivo da Rousseau con il 53% dei voti favorevoli, con i grillini che per la prima volta avranno il sostegno anche di una lista civica.

Nel centrodestra è stata evitata la spaccatura: la candidata sarà la deputata di Forza Italia Jole Santelli, visto il veto perentorio posto dalla Lega su Mario Occhiuto che era la prima scelta degli azzurri.

Il sindaco di Cosenza non sembrava però disposto a farsi da parte: per evitare la rottura Silvio Berlusconi ha scritto una lettera al primo cittadino invitandolo a tornare sui suoi passi, convincendo così Occhiuto a ritirare la sua candidatura.



Ci sarà anche una sorta di un terzo polo, a carattere civico, che si è dato come obiettivo quello di raccogliere i vari sconenti sia del centrodestra che del centrosinistra: Carlo Tansi, ex capo della Protezione Civile Calabrese, sarà così alla guida di ben tre liste.

I sondaggi

Al momento l’unico sondaggio ufficiale realizzato in merito alle elezioni regionali in Calabria è quello dell’istituto Noto, divulgato poi il 12 dicembre durante la trasmissione Porta a Porta.

Centrodestra - 43-47%

- 43-47% Pippo Callipo - 26-30%

- 26-30% Francesco Aiello 10-14%

Il centrodestra unito sarebbe quindi nettamente in testa stando al sondaggio, mentre è ancora da capire cosa farà il governatore uscente Mario Oliverio. In netto calo sarebbe il Movimento 5 Stelle.

Nel 2014 la vittoria del centrosinistra fu netta, con Mario Oliverio che ha ottenuto una sorta di plebiscito con il 61,41%. Il centrodestra invece, che governava la regione, si era presentato diviso: Forza Italia a Fratelli d’Italia hanno preso il 25,6%, mentre i centristi l’8,7%.

Non andò bene al Movimento 5 Stelle che prese il 4,96% non eleggendo nessun consigliere. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, i pentastellati si sono però rifatti con gli interessi prendendo a livello regionale il 43,4%.

Grillini pigliatutto in Calabria quindi con il centrodestra che alle politiche si è fermato al 32,1%, mentre il centrosinistra non è andato oltre il 17,1%. In particolare, il Partito Democratico ha preso il 14,3% dopo che alle regionali del 2014 era arrivato al 23,7%.

Alle europee del maggio 2019, il Movimento 5 Stelle è stato il partito più votato con il 26,69%, avvicinato però dalla Lega che è arrivata al 22,61%. Il PD invece non è andato oltre il 18,25%, con Forza Italia al 13,32% e Fratelli d’Italia al 10,26%.

Vista la legge elettorale, il centrodestra però sarebbe nettamente avanti con la coalizione che sarà la grande favorita di queste elezioni regionali in Calabria vista anche la corsa separata di PD e 5 Stelle.