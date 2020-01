Risultati elezioni Calabria 2020, chi vincerà? Il voto in diretta

Risultati elezioni regionali Calabria 2020: cresce l’attesa per il voto, con le urne che rimarranno aperte nella sola giornata di domenica 26 gennaio dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00 mentre lo spoglio prenderà il via appena si chiuderanno i seggi.

Sono in totale quattro i candidati a sfidarsi per Palazzo Campanella: Francesco Aiello (Movimento 5 Stelle, Calabria Civica), Pippo Callipo (Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria), Jole Santelli (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC, Jole Santelli Presidente, Casa delle Libertà) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita).

Dopo le tante tensioni per la scelta dei candidati, sia il centrosinistra che il centrodestra sono riusciti a evitare di presentarsi divisi al voto, con i “mal di pancia” dell’ex governatore Stefano Oliverio e del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che sono stati leniti in extremis.

In queste elezioni regionali in Calabria per la prima volta il Movimento 5 Stelle correrà supportato anche da una lista civica, mentre c’è grande curiosità per questa sorta di terzo polo che si è venuto a creare attorno alla candidatura di Carlo Tansi.

Con tutti gli occhi puntati su queste elezioni regionali che potrebbero essere decisive anche per la tenuta del governo, qui di seguito potrete seguire la diretta live del voto con gli exit poll e i risultati ufficiali che inizieranno ad arrivare appena si chiuderanno le urne.

Elezioni regionali Calabria 2020: i risultati

Sono quasi 1,9 milioni i cittadini che domenica 26 gennaio saranno chiamati a esprimersi in queste elezioni regionali in Calabria, con lo spoglio dei voti che inizierà a partire dalle ore 23:00 e potrà essere seguito qui di seguito in tempo reale.

^ Candidati Liste Percentuale Francesco Aiello Movimento 5 Stelle, Calabria Civica / Filippo Callipo Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria / Jole Santelli Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà / Carlo Tansi Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita /

Alle elezioni regionali non è previsto un ballottaggio, con il candidato che ha ricevuto anche solo un voto in più rispetto ai suoi avversari che diventerà il prossimo governatore della Calabria.

Ricordiamo che per votare occorre recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità e in buono stato, tale da permettere l’identificazione della persona.