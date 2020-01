Risultati elezioni Emilia Romagna, la diretta LIVE del voto: urne aperte

Risultati elezioni regionali Emilia Romagna 2020: alle ore 07:00 si sono aperte regolarmente le urne in questa domenica 26 gennaio, si voterà fino alle ore 23:00 mentre lo spoglio prenderà il via appena si chiuderanno i seggi.

È tanta l’attesa per i risultati di queste elezioni regionali, dove si prevede un serrato testa a testa tra il governatore uscente Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni, con il voto che si preannuncia essere come il più equilibrato e incerto di sempre in Emilia Romagna.

In totale sono sette gli aspiranti presidente in corsa: oltre ai candidati del centrosinistra e del centrodestra, in campo ci sono anche Simone Benini (M5S), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista), Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) e Domenico Battaglia (Movimento 3V).

Visto il particolare momento politico nazionale, da tempo queste elezioni regionali sono state caricate di ulteriori significati, tanto che in base all’esito del voto ci potrebbero essere delle ripercussioni anche per il governo.

Leggi anche I programmi dei candidati in Emilia Romagna a confronto

Con tutti gli occhi che di conseguenza sono puntati su queste elezioni regionali, qui di seguito potrete seguire la diretta live del voto con gli exit poll e i risultati ufficiali che inizieranno ad arrivare appena si chiuderanno le urne.

Elezioni regionali Emilia Romagna: la diretta live

Saranno circa 3,5 milioni i cittadini che in questa domenica 26 gennaio sono chiamati a esprimersi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, con lo spoglio dei voti che inizierà a partire dalle ore 23:00.

Ore 07:27: urne aperte anche in Calabria, dove invece saranno in quattro a concorrere per la carica di governatore.

Ore 07:15: appello social di Matteo Salvini che invita i suoi elettori a barrare con una croce sia il simbolo del partito che quello del candidato per evitare “trucchi”.

Leggi anche Come si vota alle elezioni in Emilia romagna: il fac-simile della scheda

Ore 07:00: si sono aperti regolarmente i seggi, iniziano le elezioni.

I risultati

A partire dalle ore 23:00 i risultati ufficiali in diretta.

^ Candidato Liste Percentuale Domenico Battaglia Movimento 3V / Simone Benini Movimento 5 Stelle / Laura Bergamini Partito Comunista / Stefano Bonaccini Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente / Lucia Borgonzoni Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente / Marta Collot Potere al Popolo / Stefano Lugli L’Altra Emilia Romagna /

Alle elezioni regionali non è previsto un ballottaggio, con il candidato che ha ricevuto anche solo un voto in più rispetto ai suoi avversari che diventerà il prossimo governatore dell’Emilia Romagna.

Ricordiamo che per votare occorre recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità e in buono stato, tale da permettere l’identificazione della persona.