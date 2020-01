Elezioni Calabria: i programmi a confronto degli aspiranti governatori

Entra nel suo rush finale la campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio, quando si terrà una sorta di election day visto che le urne si apriranno in contemporanea anche in Emilia Romagna.

A sfidarsi in Calabria domenica prossima saranno in quattro: Francesco Aiello (Movimento 5 Stelle, Calabria Civica), Pippo Callipo (Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria), Jole Santelli (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC, Jole Santelli Presidente, Casa delle Libertà) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita).

Dopo settimane di tensioni per la scelta dei candidati, adesso che è arrivato lo stop ai sondaggi e con il voto che si avvicina sempre più è bene concentrarsi sui programmi presentati dagli aspiranti governatori.

Elezioni Calabria: i programmi a confronto

Spesso negli ultimi anni in occasione delle varie competizioni elettorali l’aspetto programmatico, purtroppo, è finito in secondo piano con le attenzioni tutte rivolte più a cosa hanno detto o non detto i vari leader nazionali.

Per capire al meglio quale possa essere il candidato più vicino alle proprie idee o esigenze, è sempre un bene invece prestare grande attenzione a cosa viene riportato nei programmi elettorali pubblicati.

In occasione del delicato appuntamento delle elezioni regionali in Calabria di domenica 26 gennaio, abbiamo realizzato una infografica dove sono stati sintetizzati alcune delle proposte dei quattro candidati in merito a cinque grandi temi: lavoro, sanità, scuola, trasporti e ambiente.

Per chi volesse approfondire, di seguito è possibile consultare (in formato pdf oppure tramite l’apposita pagina riguardante il programma presente nel sito ufficiale del candidato) il programma completo dei quattro aspiranti governatore.

Francesco Aiello

Programma elettorale completo Aiello

Pippo Callipo

Programma elettorale completo Pippo Callipo

Jole Santelli

Programma elettorale completo Jole Santelli

Carlo Tansi

Programma elettorale completo Carlo Tansi