Il tuo portafoglio è pronto per la prossima crisi energetica? Quello che i mercati stanno sottovalutando drammaticamente.
Guarda il tuo portafoglio. La volatilità è compressa. I mercati azionari hanno recuperato. La situazione sembra sotto controllo.
Nel frattempo: l’Iran detiene il potere di bloccare il transito dello Stretto di Hormuz e sa di averlo. Israele vende sistemi di difesa antimissile ai paesi arabi del Golfo in cambio di copertura politica nel sud del Libano. Gli Stati Uniti, entrati in questo scenario con l’obiettivo di isolare energeticamente la Cina, hanno ottenuto un risultato diverso: la frammentazione interna all’Occidente. L’Europa si trova ora nella posizione in cui un indebolimento americano serve i propri interessi.
Questo non era il piano.
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