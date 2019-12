USA-Iran: sarà guerra nel 2020? Il quesito appare di stretta attualità dopo i fatti che si sono succeduti oggi in Iraq con l’occupazione dell’ambasciata USA. Il 2019 si chiude con un clima incandescente e assolutamente minaccioso per il Medio Oriente e per l’intero equilibrio mondiale.

La tensione tra Washington e Teheran non si è mai veramente placata. Anzi, negli ultimi mesi dell’anno ha visto un’escalation pericolosa. Il rischio di un conflitto nucleare si è fatto sempre più realistico. Inoltre, sfruttando la fragilità dell’Iraq, diviso e in protesta, le due potenze stanno portando avanti una drammatica sfida per procura.

Lo scenario che si apre sul nuovo anno non è dei più ottimistici. Il rapporto USA-Iran è una delle vicende di maggiore spicco da tenere in considerazione nel 2020. I venti di guerra, infatti, non sono affatto fermi.

USA-Iran: è scontro in Iraq. Cosa sta succedendo?

L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata presa d’assalto da centinaia di manifestanti iracheni oggi, 31 dicembre 2019. Tutto il personale è stato fatto evacuare. L’ingresso principale è stato assediato, le porte di ingresso bruciate e le telecamere di sorveglianza distrutte da bottiglie di vetro.

L’episodio violento di oggi è solo una tragica conseguenza della complessa situazione dell’Iraq, alle prese con crisi interna e destabilizzazioni proprie dello scacchiere mediorientale e degli strascichi della guerra.

Gli Stati Uniti e l’Iran sono, in realtà, i protagonisti principali degli ultimi episodi. Non a caso, i cittadini radunati oggi intorno all’ambasciata hanno levato grida di morte contro la potenza americana, sventolando bandiere delle Forze di Mobilitazione Popolare, vicine a Kataib Hezbollah, appoggiato dagli iraniani.

I due rivali si contendono il potere in questa zona nevralgica del mondo a suon di bombardamenti, alleanze, accordi con partner amici. La rabbia esplosa contro il simbolo del potere USA a Baghdad è stata la risposta agli attacchi statunitensi contro le basi delle milizie delle Brigate di Hezbollah che si trovano nei territori iracheni e siriani. I raid hanno provocato 25 morti.

La strategia USA è di colpire le forze sciite sostenute dall’Iran, proprio come il gruppo paramilitare iracheno colpito due giorni fa. Indebolire la presenza e il prestigio di Teheran nei conflitti ancora attivi e irrisolti di Baghdad e Damasco resta uno dei principali obiettivi di Washington.

Per questo, le rappresaglie contro combattenti alleati iraniani non si fanno attendere. I bombardamenti USA sono stati anche una risposta al lancio del missile sulla base irachena nei pressi di Kirkuk che ha causato la morte di un cittadino americano.

Teheran e Washington sull’orlo dello scontro?

Lo scontro tra le due potenze potrebbe esplodere in modo concreto da un momento all’altro. A conferma dell’atmosfera così tesa sono arrivate le parole di Donald Trump, non appena è stata diffusa la notizia dell’attacco all’ambasciata.

Il presidente USA non ha usato mezzi termini:

“l’Iran sta orchestrando un attacco all’ambasciata americana in Iraq. Saranno ritenuti pienamente responsabili.”

Teheran, invece, ha ribadito proprio oggi, 31 dicembre 2019, che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti stanno colpendo duramente l’economia del Paese. Il presidente Hassan Rouhani ha affermato che la Repubblica islamica ha perso 100 miliardi di dollari di entrate petrolifere negli ultimi due anni e una pari quantità di credito per investimenti esteri.

La tensione è, quindi, ai massimi livelli. Tra USA e Iran potrebbe scoppiare l’ennesima guerra proprio nel 2020.