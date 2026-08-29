Scoperto nuovo oro in Canada. Riparte la corsa ai giacimenti

Cresce l’attenzione internazionale verso i giacimenti d’oro in Canada, con il progetto Gold Rock in Ontario tra quelli che stanno attirando l’interesse. Qui Dryden Gold ha individuato ben due strutture contenenti oro dopo una nuova campagna di perforazioni, con valori particolarmente elevati in alcuni intervalli.

Attualmente siamo nella fase di esplorazione e serviranno altri sondaggi per capire quanto sia estesa la mineralizzazione. Tuttavia, i primi risultati permettono alla società di allargare il quadro di quello che potrebbe essere un sistema aurifero più ampio di quanto inizialmente previsto.

Canada, scoperto nuovo oro in Ontario

Il progetto Gold Rock si trova in Ontario, da sempre una delle principali aree minerarie del Canada. Dryden Gold sta esplorando il sottosuolo della zona da diversi anni, cercando di capire come sono distribuite le concentrazioni di oro nelle rocce. Dalle ultime perforazioni sono emerse in particolare due zone di interesse.

La prima ha preso il nome di Elora 2 e si trova tra le aree di Elora e Big Master. Qui l’oro è stato trovato a una profondità compresa tra 250 e 500 metri, senza una presenza visibile del minerale in superficie. Dunque, per trovare la mineralizzazione, è stato necessario perforare il sottosuolo e analizzare le rocce estratte.

Dalla perforazione DGR-060C sono emersi ben 3,38 grammi di oro per tonnellata lungo un tratto di 4,30 metri. All’interno di questo intervallo c’era una sezione più ricca, lunga circa mezzo metro, in cui sono stati individuati 19,90 grammi di oro per tonnellata. Con la perforazione DGR-065 sono stati individuati 2,12 grammi di oro per tonnellata su 1,02 metri.

Dryden Gold, nuova scoperta vicino a Big Master

Come abbiamo visto, Dryden Gold ha individuato due zone di interesse. La seconda scoperta riguarda il target Paymaster, emerso in un’area vicina alle vecchie attività minerarie di Big Master. Qui, dal primo sondaggio, sono emersi 7 metri di roccia con una concentrazione media di 0,36 grammi di oro per tonnellata, a circa 120 metri di profondità.

A differenza dei ritrovamenti presso il sito di Elora 2, in questo caso l’intercettazione è rilevante più per la posizione, che permette di ampliare la zona nella quale Dryden Gold ha individuato tracce di mineralizzazione. Secondo la società, l’area conosciuta contenente mineralizzazione è passata da circa 500 a 750 metri.

Ogni perforazione rivela una parte del sottosuolo e, unendo i dati di più sondaggi, i geologi hanno la possibilità di mappare l’estensione e la continuità delle zone mineralizzate. A loro volta, queste mappe consentono alle società di valutare meglio il progetto e programmare le successive attività di esplorazione.

Quanto oro c’è davvero sotto il terreno?

Dal 2023 Dryden Gold ha effettuato oltre 34.000 metri di perforazioni a Gold Rock e, dalle tre strutture individuate inizialmente, si è arrivati a più di 15 strutture contenenti mineralizzazione e circa una dozzina di zone considerate ad alto tenore dalla società. È bene sottolineare che il dato non equivale alla quantità di oro che può essere realmente estratta. Per arrivare a una stima delle risorse serviranno ulteriori lavori, con un numero maggiore di perforazioni. Anche per Elora 2 il quadro è ancora in costruzione e i prossimi sondaggi saranno fondamentali per verificare la continuità dei ritrovamenti.

Dryden Gold ha già programmato una nuova fase di esplorazione e per il 2026 è previsto un programma che vale 17,5 milioni di dollari canadesi e comprende circa 45.000 metri di perforazioni. Oltre ad approfondire le zone già individuate, i lavori proseguiranno nelle zone di Jubilee, Spyglass e Buccaneer, dove la società vuole verificare se le aree già individuate continuino a essere mineralizzate in profondità.

La ricerca si sta estendendo anche ad altre aree della regione, tra cui Mud Lake. Qui le attività esplorative hanno già individuato tracce di oro nei campioni raccolti sul terreno e sono previste ulteriori perforazioni.