Con l’accensione delle luci del Teatro Ariston e l’inizio ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, prende il via oggi, martedì 24 febbraio 2026, uno degli appuntamenti televisivi e musicali più attesi dell’anno. Cinque serate consecutive, fino a sabato 28 febbraio, per quello che è, di fatto, l’evento nazional-popolare dell’anno. Dello spettacolo e non solo.

A guidare il Festival di Sanremo 2026 è ancora una volta Carlo Conti, confermato nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico dopo il passaggio di testimone avvenuto nel 2025. Accanto a lui, per questa edizione, una presenza di forte richiamo internazionale come Laura Pausini, protagonista sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice.

Dal punto di vista del format, Sanremo 2026 conferma una struttura ormai consolidata, con qualche aggiustamento mirato. Restano le due categorie principali, Campioni e Nuove Proposte, e viene ribadito il legame diretto con l’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna: il vincitore del Festival, salvo rinuncia, rappresenterà l’Italia sul palco europeo.

E i cantanti? C’è chi critica l’assenza di veri big, ma va anche detto che nelle ultime incredibili (per successo e seguito) edizioni Sanremo se li è costruiti in casa i propri big - vedasi Maneskin e Angelina Mango.

Vediamo, allora, nel dettaglio la lista completa dei cantanti del Festival di Sanremo 2026 e i testi delle canzoni in gara.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026

Il cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2026 è composto da 30 artisti, annunciati ufficialmente dalla Rai il 30 novembre 2025 durante l’edizione delle 13:30 del Tg1, in linea con quanto avvenuto nelle ultime edizioni. Un gruppo ampio e trasversale, che mette insieme grandi ritorni, debutti assoluti all’Ariston e collaborazioni inedite, restituendo una fotografia piuttosto fedele delle diverse anime della musica italiana attuale.

Nel corso della settimana saliranno sul palco dell’Ariston interpreti affermati, artisti reduci da successi radiofonici e streaming, nomi legati alla scena urban e cantautori di lunga esperienza. Un equilibrio che rappresenta uno degli obiettivi dichiarati della direzione artistica: intercettare pubblici diversi senza snaturare l’identità del Festival.

Ecco allora, nel dettaglio, la lista completa dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 con i rispettivi titoli delle canzoni:

Arisa – “Magica favola”

– “Magica favola” Bambole di pezza – “Resta con me”

– “Resta con me” Chiello – “Ti penso sempre”

– “Ti penso sempre” Dargen D’Amico – “Ai ai”

– “Ai ai” Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

– “Che fastidio!” Eddie Brock – “Avvoltoi”

– “Avvoltoi” Elettra Lamborghini – “Voilà”

– “Voilà” Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

– “Ogni volta che non so volare” Ermal Meta – “Stella stellina”

– “Stella stellina” Fedez e Marco Masini – “Male necessario”

– “Male necessario” Francesco Renga – “Il meglio di me”

– “Il meglio di me” Fulminacci – “Stupida sfortuna”

– “Stupida sfortuna” J-Ax – “Italia Starter Pack”

– “Italia Starter Pack” LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”

– “Poesie clandestine” Leo Gassmann – “Naturale”

– “Naturale” Levante – “Sei tu”

– “Sei tu” Luchè – “Labirinto”

– “Labirinto” Malika Ayane – “Animali notturni”

– “Animali notturni” Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

– “Le cose che non sai di me” Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”

– “La felicità e basta” Michele Bravi – “Prima o poi”

– “Prima o poi” Nayt – “Prima che”

– “Prima che” Patty Pravo – “Opera”

– “Opera” Raf – “Ora e per sempre”

– “Ora e per sempre” Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

– “Per sempre sì” Samurai Jay – “Ossessione”

– “Ossessione” Sayf – “Tu mi piaci tanto”

– “Tu mi piaci tanto” Serena Brancale – “Qui con me”

– “Qui con me” Tommaso Paradiso – “I romantici”

– “I romantici” Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Accanto ai Campioni, la sezione Nuove Proposte vede in gara quattro artisti emergenti, selezionati attraverso Sanremo Giovani e Area Sanremo, confermando la centralità del percorso dedicato ai nuovi talenti all’interno del racconto del Festival:

Angelica Bove - “Mattone”

- “Mattone” Blind, El Ma e Soniko - “Nei miei DM”

- “Nei miei DM” Mazzariello - “Manifestazione d’amore”

- “Manifestazione d’amore” Nicolò Filippucci - “Laguna”

Arisa – Magica favola

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantautrice nata a Genova il 20 agosto 1982 e cresciuta in Basilicata. Voce riconoscibilissima del panorama italiano, ha costruito la sua carriera alternando pop d’autore, sperimentazione vocale e una forte presenza televisiva.

Il legame con il Festival di Sanremo è centrale nella sua storia artistica: ha vinto due volte la kermesse, nel 2009 con Sincerità (Nuove Proposte) e nel 2014 con Controvento, oltre ad aver partecipato in più edizioni anche come ospite e co-conduttrice. Con Magica favola, Arisa torna in gara nel 2026 con un brano che segna una nuova fase del suo percorso musicale, più intima e narrativa.

Magica Favola, il testo della canzone di Arisa

A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l’amore

A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore

Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione

Che non c’entra con il cuore, si confonde col dolore

Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta

Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa

Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca

Forse sono solo stanca

Fuori già si è fatta l’alba

C’era una volta l’oceano lo navigavo con te

C’era la luna nel cielo

Una notte che non ho paura nemmeno di me

A trent’anni tutti mi dicevano che bella la tua voce

A quaranta voglio solamente ritrovare un pò di pace

Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre

Mentre un’altra stella cade

Nel romantico disordine

RITORNELLO

C’era una volta il mistero

Ti innamoravi di me

Non c’era il bianco né il nero

Ma l’arcobaleno più bello che c’è

lo mi perdo tra le onde

Con il sole che piano si accende

E il passato diventa presente

La bambina ritorna innocente

Chiudi gli occhi amore

O ti presto gli occhiali da sole

Che per oggi la vita è una piccola magica favola

C’era una volta l’oceano lo navigavo con te

Non c’è più bianco né nero

Ma l’arcobaleno più grande che c’è

C’è l’arcobaleno qui dentro di me

Testo e musica di Arisa, Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio

Bambole di pezza – Resta con me

Le Bambole di pezza sono una band punk rock tutta al femminile, nata a Milano nei primi anni Duemila e tornata al centro dell’attenzione negli ultimi anni grazie a un forte rilancio discografico e live. Il gruppo è noto per un’attitudine diretta, testi espliciti e una forte identità visiva, elementi che hanno contribuito a renderle un caso piuttosto atipico nel contesto sanremese.

Con Resta con me, le Bambole di pezza debuttano per la prima volta al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston una proposta distante dalla tradizione melodica classica, ma perfettamente in linea con l’apertura stilistica perseguita dal Festival negli ultimi anni.

Resta con me, il testo della canzone delle Bambole di Pezza

Volevo dirti in queste notti

Ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno

È un’altra storia

E a volte per cambiare tutto

Basta una parola

Per diventare ciò che sono

Ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardato male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me in questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io

A dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me

Resta con me

Ho fatto sogni senza mai

Chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai se immaginarti

Ho visto uomini per bene andare in pezzi

E ho visto uomini di strada tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi nella mia testa

Una ragazza una chitarra e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

RITORNELLO

E allora dimmi se conosci un modo per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

RITORNELLO

Testo di Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli e Lisa Cerri

di Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli e Lisa Cerri Musica di Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci e Daniela Piccirillo

Chiello – Ti penso sempre

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è un cantautore nato a Venosa (Potenza) il 9 aprile 1999. Dopo gli esordi nella scena trap con il collettivo FSK Satellite, ha intrapreso un percorso solista che lo ha portato verso sonorità più melodiche e cantautorali, mantenendo però una scrittura emotiva e diretta.

Ti penso sempre segna il suo esordio assoluto in gara al Festival di Sanremo, un passaggio simbolico per un artista che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio pubblico, anche grazie a un’intensa attività live e a collaborazioni con nomi affermati della scena italiana.

Ti penso sempre, il testo della canzone di Chiello

Mi piacerebbe dirti che

non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

e sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre +Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

RITORNELLO

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti

Testo di Rocco Modello (Chiello) e Tommaso Ottomano

di Rocco Modello (Chiello) e Tommaso Ottomano Musica di Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni e Tommaso Ottomano

Dargen D’Amico – Ai ai

Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo D’Amico, è un rapper e autore nato a Milano il 29 novembre 1980. Figura storica della scena hip hop italiana, è stato tra i fondatori dei Club Dogo e ha costruito negli anni una carriera solida sia come interprete sia come autore per altri artisti.

Dopo il successo sanremese del 2022 con Dove si balla, Dargen torna in gara nel 2026 con Ai ai, confermando il suo ruolo di artista capace di coniugare immediatezza pop e attenzione ai temi sociali. Negli ultimi anni ha ampliato la propria presenza mediatica anche come personaggio televisivo e opinionista.

Ai ai, il testo della canzone di Dargen D’Amico

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia Ai Ai

Ai Ai,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai (Ai Ai)

- Bye Bye

Ma come - Bye ?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ai Ai

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

E uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo - Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

Ai Ai

RITORNELLO

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev (Ai Ai)

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

Ai Ai

RITORNELLO

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

RITORNELLO

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Testo di Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico)

di Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico) Musica di Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico) con Gianluigi Fazio, Pietro Bagni ed Edwyn Roberts

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Ditonellapiaga – Che fastidio!

Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, è una cantautrice romana nata nel 1997. Dopo la formazione musicale e le prime esperienze indipendenti, ha raggiunto una più ampia notorietà partecipando al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore (Chimica la canzone).

Con Che fastidio! torna sul palco dell’Ariston da solista, proponendo un brano che si inserisce nel suo stile ironico e tagliente, sospeso tra pop elettronico e cantautorato contemporaneo. Negli ultimi anni ha pubblicato album e singoli accolti positivamente dalla critica, oltre a partecipare a diversi festival estivi.

Che fastidio!, il testo della canzone di Ditonellapiaga

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Non è che voglia litigare

Ho solo qualche osservazione

Un pensiero mio

La moda di Milano (che fastidio!)

Lo snob romano (che fastidio!)

Il sogno americano (che fastidio!)

E il politico italiano (che fastidio!)

La musica tribale (che fastidio!)

I cani alle dogane (che fastidio!)

E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!)

Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!)

E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!)

E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!)

Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!) RITORNELLO Non è che voglia litigare

Ma ho come l’impressione

Di non potermi controllare

E allora te lo dico (che fastidio!)

Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Su le mani solo se sei dell’acquario

Strano ti facevo proprio sagittario

La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino

Per un piano tariffario

Nasi alla francese come in fotocopia

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Cento cover Bossa Nova RITORNELLO E allora te lo dico (che fastidio!)

Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

Ma sotto quel sorriso, dico

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Che fastidio!

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò RITORNELLO Nonostante i corsi di meditazione

Di respirazione

Non posso sopportare

Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!)

E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!)

Oppure l’inno nazionale al piano bar

Gli F24, lo spam

Che fastidio! Che fastidio!

Che fastidio!

Io non so più cos’è normale

Ma sono matta io

Ma sono matta io

Ma sono matta

Testo e musica di M. Carducci - E. Castroni - E. Ruzzi - A. Casagni

Eddie Brock – Avvoltoi

Eddie Brock è il nome d’arte di un artista emerso negli ultimi anni nella scena alternativa italiana, con un percorso che incrocia rock, elettronica e scrittura introspettiva. Attivo inizialmente nel circuito indipendente, ha costruito la propria identità musicale lontano dai canali mainstream, conquistando progressivamente l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Avvoltoi segna il suo debutto assoluto al Festival di Sanremo, una presenza che conferma la volontà della direzione artistica di includere proposte meno convenzionali all’interno del cast dei Campioni. Il brano si muove su coordinate cupe e narrative, in linea con l’immaginario già esplorato nei suoi lavori precedenti.

Avvoltoi, il testo della canzone di Eddie Brock

Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell’uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

RITORNELLO

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore

Testo di Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone

di Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone Musica di Edoardo Iaschi e Vincenzo Leone

Elettra Lamborghini – Voilà

Elettra Lamborghini è una cantante e personaggio televisivo nata a Bologna il 17 maggio 1994. Dopo l’esordio nel mondo dello spettacolo come influencer e protagonista di reality show, ha intrapreso una carriera musicale che l’ha portata a conquistare rapidamente una forte popolarità internazionale, soprattutto nel panorama latin pop.

Ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2020 con Musica (e il resto scompare), classificandosi al 21° posto e ottenendo un grande riscontro radiofonico. Con Voilà torna in gara nel 2026, proponendo un brano che conferma il suo stile energico e fortemente orientato al mercato pop.

Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

lo l’offesa e poi d’amblè

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano, voglio si ma non mi va va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba come due gatti dietro a qualche bar

S’una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

Tu lo sai tu lo sai che i baci sono come le ciliegie

Non hai fame si però si però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

RITORNELLO

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di pailette

Eccomi qua

RITORNELLO

Testo e Musica di Voilà sono di Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Enrico Nigiotti è un cantautore nato a Livorno il 31 dicembre 1987. Dopo le prime esperienze nei talent show, ha costruito una carriera solida basata su una scrittura intimista e su un forte legame con il pubblico dei concerti dal vivo.

Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019 con Nonno Hollywood e nel 2020 con Baciami adesso, consolidando la propria presenza nel panorama cantautorale italiano. Con Ogni volta che non so volare torna all’Ariston nel 2026 con un brano che si inserisce nel solco della sua produzione più personale.

Ogni volta che non so volare, il testo della canzone di Enrico Nigiotti

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po’ mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto oo

Veloce come un pizzicotto oo oo oo oo

Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l’ho già detto

Anche in un orologio rotto oo

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo oo

Sorpassa e poi ti ruba il posto oo

RITORNELLO

I mostri che c’ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Testo di Enrico Nigiotti e Pacifico

di Enrico Nigiotti e Pacifico Musica di Enrico Nigiotti e Fabiano Pagnozzi

Ermal Meta – Stella stellina

Ermal Meta, all’anagrafe Ermal Meta Hodzic, è un cantautore e autore nato a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981 e cresciuto in Italia. Dopo una lunga gavetta come musicista e autore per altri artisti, ha raggiunto la consacrazione vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente.

Nel corso degli anni ha partecipato più volte alla kermesse, diventando anche conduttore del Concertone del Primo Maggio e giudice di vari talent televisivi. Con Stella stellina torna in gara nel 2026, presentando un brano che riflette la sua maturità artistica e autoriale.

Stella Stellina, il testo della canzone di Ermal Meta

Stella Stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un’eternità

O solamente un’ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa, dalla mia casa

RITORNELLO

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

RITORNELLO

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

RITORNELLO

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno

Testo di Ermal Meta

di Ermal Meta Musica di Ermal Meta con Dardust e Giovanni Pollex

Fedez e Marco Masini – Male necessario

Partecipazione inedita e di forte impatto quella che vede insieme Fedez e Marco Masini. Il primo, rapper e imprenditore nato a Milano il 15 ottobre 1989, è una delle figure più influenti della musica e dei media italiani degli ultimi anni. Il secondo, cantautore fiorentino classe 1964, è una delle voci più riconoscibili della canzone italiana, vincitore del Festival di Sanremo nel 2004 con L’uomo volante.

Male necessario nasce dall’incontro tra due mondi generazionalmente e stilisticamente distanti, uniti però da una forte attenzione al testo e alla dimensione emotiva della scrittura. Per entrambi si tratta di un ritorno significativo sul palco dell’Ariston, seppur in una formula completamente nuova.

Male necessario, testo della canzone di Fedez e Marco Masini

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma

Dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai

Saranno la parte di te

Quella più vulnerabile e spietata

Lo sai

Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro

Lo ammetto però

Per altre cicatrici trovo sempre un posto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l’ego dall’io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni padre inizia come fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi

La gente pudica giudica

Che brutta gente che frequenta Fedez

Ma ci si dimentica sempre che Giuda

Se la faceva con gente per bene

E so che farà male

E vorrai cominciare

A bere e poi fumare

Forse per distrazione

Se è vero che siamo solo di passaggio

il vero obbiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio

Quando crescerai

E non mi chiederai nemmeno più il permesso

Si impara vedrai

Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto

RITORNELLO

C’ho messo una vita per sentirmi vivo

Seguendo la linea sottile di un filo

Succederà ciò che deve succedere

Anche nel buio si impara a vedere

In fondo a tutto al male necessario

RITORNELLO

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma

Dimmi qualcosa che non so

Testo di Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino

di Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino Musica di Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava

Francesco Renga – Il meglio di me

Francesco Renga è un cantautore nato a Brescia il 12 giugno 1968. Dopo gli esordi come voce dei Timoria negli anni Novanta, ha intrapreso una carriera solista che lo ha reso uno degli interpreti più apprezzati della musica pop italiana.

Il suo rapporto con il Festival di Sanremo è storico: ha vinto l’edizione del 2005 con Angelo e ha partecipato più volte nel corso degli anni, sia come concorrente sia come ospite. Con Il meglio di me, Renga torna in gara nel 2026 con un brano che guarda al bilancio personale e artistico di una carriera ormai trentennale.

Il meglio di me, il testo della canzone di Francesco Renga

Sai sono ritornato

là dove le paure nascono

non scapperò come ho sempre fatto

ma se lo vorrai

ti lascerò la mano

Che ancora non so camminare

in mezzo alle piccole cose

con i pugni chiusi in tasca

ed un muro nella testa

non è stato facile

Ma a volte capita

che sorride anche una lacrima

perdona il peggio di me,

il peggio di me, il peggio di me

lascialo in macchina

fra tutti i miei

dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me,

il meglio di me

eccomi, eccoti

il meglio di me

Ridere, cambiare,

imparare dagli sbagli

guarire, vedere

il tempo sulle mani

non puoi spostare le strade

ma in mezzo a una frase

trovo la direzione

E ancora non so perdonare

il tempo che cambia le cose

ed i segni sulla faccia

di una vita che ti spacca

non è stato facile

RITORNELLO

Se tu fossi qui stasera

con tutto quel coraggio che non ho

le parole bruceranno in gola

non ancora

ancora no

fra tutti i miei

dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me,

il meglio di me

eccomi, eccoti

il meglio di me

Testo di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga e Davida Sartore

di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga e Davida Sartore Musica di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Dave

Fulminacci – Stupida sfortuna

Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, è un cantautore romano nato il 12 settembre 1997. Dopo l’esordio discografico nel 2019, si è rapidamente imposto come una delle voci più interessanti della nuova generazione cantautorale italiana, grazie a uno stile diretto e a una scrittura ironica e malinconica.

Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con Santa Marinella, ottenendo il Premio della Critica “Mia Martini”. Con Stupida sfortuna torna all’Ariston nel 2026, confermando un percorso coerente e riconoscibile, molto apprezzato anche dal pubblico più giovane.

Stupida sfortuna, il testo della canzone di Fulminacci

Ti troverò dentro a una foto

Sotto l’acqua mentre nuoto

Nella sabbia e nel cemento

Dentro un cinema all’aperto

Come un’allucinazione

In mezzo a tutte le persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Classifiche e Sanremi

Taxi treni aerei

E se mi stai ancora cercando

Sono dove stavo ieri

Ho solo più pensieri

Un po’ meno fiducia

E qualche buona scusa

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

Ma pensa un po’

Vado di corsa e resto indietro

E soffia il vento della metro

Tra le piastrelle colorate

E le rovine sotto a un vetro

C’è un manifesto col tuo nome

In mezzo a un fiume di persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Semafori e cantieri

Pianeti e buchi neri

E dai facciamo i seri

RITORNELLO

E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi

Di primavere e poi di nuovo rami spogli

Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli

Ci credi o no?

Stupida stupida stupida sfortuna

Gelida gelida gelida paura

Dopo di te non l’ho più detto a nessuna

Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai

Stupida stupida stupida sfortuna

Che ci penso anche se non ci penso

Gelida gelida gelida paura

Ogni volta che non mi addormento

L’infinito a me mi fa spavento

Come il cielo come il mare aperto

Stupida sfortuna starò più attento

Testo e musica di Fulminacci e Pietro Paroletti

J-Ax – Italia Starter Pack

J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, è un rapper, autore e produttore nato a Milano il 5 agosto 1972. Figura chiave dell’hip hop italiano, ha iniziato la sua carriera con gli Articolo 31, per poi affermarsi anche come solista e personaggio televisivo.

Con Italia Starter Pack, J-Ax debutta per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston un brano dal taglio ironico e sociale, cifra stilistica che ha caratterizzato gran parte della sua produzione musicale.

Italia Starter Pack, il testo della canzone di J-Ax

Dice sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere, cinque dicono che fare, uno solo che lo fa... Meglio essere fuori che finire dentro, tutti hanno qualcosa da nascondere....

Santi in Paradiso non ce n’è al momento, più che avere fede, meglio un complice... Condividi la password, che facciamo a metà il wi-fi

Canta un coro da stadio, così sanno chi sei, dovunque vai…

Serve una brutta canzone che fa... pa pa parappa Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas.... Italia starter pack

Dice l’uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha.. Eh ... Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas... Per pagare c’è tempo, tanto i debiti già ce l’hai

Goditi sto momento, che quando vai mica lo sai...

RITORNELLO

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti

Eh in effetti...

RITORNELLO

Testo e musica di J-Ax, Andrea Bonomo e Lorenzo Buso

LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, e AKA 7even, pseudonimo di Luca Marzano, sono due cantanti nati rispettivamente nel 2003 e nel 2000, entrambi emersi grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo percorsi solisti paralleli, si presentano a Sanremo 2026 con una collaborazione inedita.

Poesie clandestine rappresenta il ritorno in gara per entrambi: LDA si posizionò 15esimo con Se poi domani nel 2023; per AKA 7even, invece, partecipò nel 2022 con Perfetta così (13esimo). Il brano unisce pop melodico e sensibilità generazionale, rivolgendosi a un pubblico giovane ma trasversale.

Poesie clandestine, il testo della canzone di LDA e AKA 7even

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

Sembra fatto per noi

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Ti ho dedicato poesie clandestine

lo che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c’è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

RITORNELLO

Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

RITORNELLO

Testo di Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino

di Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino Musica di Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito e Francesco D’Alessio

Leo Gassmann – Naturale

Leo Gassmann è un cantautore e attore nato a Roma il 22 novembre 1998, figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio Gassmann. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2020 con Vai bene così, ha costruito un percorso musicale improntato su eleganza pop e attenzione alla melodia.

Naturale segna il suo ritorno in gara tra i Campioni nel 2026, a distanza di tre anni dall’esordio sanremese tra i big, e arriva in una fase di maggiore maturità artistica, accompagnata anche da esperienze nel cinema e nella televisione.

Naturale, il testo della canzone di Leo Gassman

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

lo che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale...

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l’Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non...

RITORNELLO

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e sua con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Cosi, senza volerlo

RITORNELLO

Testo e musica di Francesco Savini, Mattia Davi, Alessandro Casali e Leo Gassmann

Levante – Sei tu

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è una cantautrice nata a Caltagirone il 23 maggio 1987 e cresciuta tra la Sicilia e Torino. Dopo l’esordio discografico nel 2013, si è affermata come una delle voci più riconoscibili del pop cantautorale italiano, con uno stile che unisce introspezione e immediatezza melodica.

Ha esordito al Festival di Sanremo nel 2020 con Tikibombom. Con Sei tu torna in gara nel 2026 tre anni dopo la partecipazione con Vivo, presentando un brano che si inserisce nel suo percorso più recente, caratterizzato da una scrittura emotiva e personale. Parallelamente alla musica, Levante ha pubblicato romanzi e preso parte a progetti televisivi e culturali.

Sei tu, il testo della canzone di Levante

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure, sono viva,

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

Le mani che mi ingannano.

È così ci si innamora...

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me.

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

RITORNELLO

Testo e musica di Levante

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Luchè – Labirinto

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è un rapper nato a Napoli il 24 luglio 1981. Dopo gli esordi con i Co’Sang, ha intrapreso una carriera solista che lo ha reso uno dei nomi più influenti della scena urban italiana.

Labirinto segna il suo debutto assoluto in gara al Festival di Sanremo, una scelta che testimonia comunque la crescente centralità del rap nel contesto della kermesse. Negli ultimi anni Luchè ha pubblicato album di grande successo, collaborando con numerosi artisti italiani e internazionali.

Labirinto, il testo della canzone di Luchè

lo non so come ci si lega

Ma so bene quanto vale un contratto

Nulla è per sempre

Nel rimorso l’odio annega

Potevamo rimanere in contatto

E invece niente

Siamo polvere sui mobili

Dentro una casa vuota

L’orgoglio è un brutto vizio

Ed io il bambino che ci gioca

Mai stato troppo in alto

Mai caduto nella droga

La notte è nero asfalto

Aspetto l’alba che mi trova

Un po’ di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano

Via da me

Stai meglio lontano

Via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po’ di me

E anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di noi Di noi

E anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di noi Di noi

Non conta l’ego

Contano i concetti

Nessuno l’ha capito

Competiamo con noi stessi

Forse più salgo in alto

Più non vedo i miei difetti

Quando non so chi sono

Me lo urlano ai concerti

Di crisi già ne ho avute

L’inverno con le tute

Le corse le cadute

Scontrarsi a mani nude

Mentre gli altri giocano

lo mi distinguo tra i pochi che osano

E troverò

Un po’ di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano

Via da me

Stai meglio lontano

Via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

RITORNELLO

Le chiavi dell’uscita

Le ho messe nelle mani tue

Ma in questo labirinto siamo in due

Siamo in due

RITORNELLO

Testo di Luchè e Davide Petrella

di Luchè e Davide Petrella Musica di Davide Petrella, Stefano Tognini, e Rosario Castagnola

Malika Ayane – Animali notturni

Malika Ayane è una cantautrice nata a Milano il 31 gennaio 1984. Considerata una delle interpreti più raffinate della musica italiana contemporanea, ha costruito una carriera basata su eleganza vocale e ricerca musicale.

Il Festival di Sanremo ha rappresentato più volte un passaggio chiave del suo percorso: ha partecipato ben sei volte, ottenendo premi e riconoscimenti della critica. Con Animali notturni torna in gara nel 2026, proponendo un brano che conferma il suo stile sofisticato e internazionale.

Animali notturni, il testo della canzone di Malika Ayane

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni lo e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire che dire?

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

RITORNELLO

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

RITORNELLO

Testo di Malika Ayane, Stefano Marletta ed Edwyn Roberts

di Malika Ayane, Stefano Marletta ed Edwyn Roberts Musica di Giordana Cremona, Luca Faraone, Stefano Marletta, Federico Mercury ed Edwyn Roberts

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Mara Sattei, all’anagrafe Sara Mattei, è una cantautrice nata a Roma il 28 aprile 1995. Dopo un primo periodo come artista indipendente, ha raggiunto una più ampia notorietà grazie a collaborazioni di successo e a una presenza costante nelle classifiche streaming.

Ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2023 con il brano Duemilaminuti. Con Le cose che non sai di me torna all’Ariston nel 2026 con un brano che mette al centro introspezione e scrittura emotiva, elementi distintivi del suo percorso artistico.

Le cose che non sai di me, il testo della canzone di Mara Sattei

Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante volte

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film

Non sai quante volte

Penso domani ce ne andiamo via

Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Quando son con me

Quelle lacrime

Sono la pioggia d’estate

Sopra il tetto guardo quella gente che

Si abbraccia e ride e sembra semplice

E le stelle quei pensieri che nel cielo

Restano per non scordarli mai

È tutto ciò che non ho fatto mai

È vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi

RITORNELLO

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo

Tutte le volte che ho paura

E mi sento perdere

Ma poi con te

So sentire

Anche quando inizia a piovere

Sopra quelle domande, forse

Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi

RITORNELLO

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Testo e musica di S. Mattei - E. Brun - D. Mattei - A. Donadei

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Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

Maria Antonietta, pseudonimo di Letizia Cesarini, e Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, sono due cantautori attivi nella scena indie italiana da oltre un decennio. Legati anche nella vita privata, hanno sviluppato carriere parallele prima di arrivare a questa collaborazione sanremese.

La felicità e basta rappresenta il debutto in gara per entrambi al Festival di Sanremo, con una proposta che unisce sensibilità cantautorale e arrangiamenti essenziali, in linea con il loro percorso artistico.

La felicità e basta, il testo della canzone di Maria Antonietta e Colombre

È più facile perdonarci,

se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

«Sii te stessa e andrà tutto bene».

diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

e tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

la tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così...

(I love you baby)

Non posso arrendermi. (I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

e dai pensieri nella testa... «Fare meglio, più convinta!»

come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

e non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

non è così...

(I love you baby) Passo a prenderti.

RITORNELLO

Baby, dall’ansia di un’aspettativa,

baby scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

RITORNELLO

Baby, dalla tristezza che è infinita,

baby scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi? Credo che la felicità,

ce la prendiamo e basta.

Baby,

siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

Testo di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato

di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato Musica di Letizia Cesarini, Giovanni Imparato e Francesco Catitti

Michele Bravi – Prima o poi

Michele Bravi è un cantautore nato a Città di Castello (Perugia) il 19 dicembre 1994. Ha raggiunto la notorietà nel 2013 vincendo la settima edizione di X Factor Italia, avviando una carriera caratterizzata da una forte attenzione alla dimensione emotiva e narrativa dei testi.

Il Festival di Sanremo rappresenta per lui un passaggio ricorrente: ha partecipato nel 2017 e nel 2022, tornando ora in gara nel 2026 con Prima o poi, un brano che segna una nuova fase del suo percorso artistico, più introspettiva e matura.

Prima o poi, il testo della canzone di Michele Bravi

Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Ma guarda casa mia come è ridotta

Che non faccio i piatti da una settimana

Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa

Con il disco di Battisti ancora lì per terra

Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca

Ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

RITORNELLO

Se dopo anni non la smetto

Sempre a prendermi l’acqua per strada

Che non ho l’ombrello nemmeno stasera

Tienimi la fronte

Ma pensa io che scemo

Che non penso che a te

E sono sotto casa tua

E io vorrei citofonare

Ma non so più il tuo nome

A forza di chiamarti amore

Non so nemmeno adesso più chi sei

Ma prima o poi

Smetterai che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto di

Testo di Michele Bravi e Rodine

di Michele Bravi e Rodine Musica di Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande

Nayt – Prima che

Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è un rapper e autore nato a Roma il 9 novembre 1994. Considerato uno degli artisti più rappresentativi della scena urban contemporanea, ha costruito la sua carriera attraverso un percorso coerente, lontano dai meccanismi tradizionali del mainstream.

Prima che segna il suo debutto assoluto al Festival di Sanremo, un esordio atteso che porta sul palco dell’Ariston una scrittura intensa e personale, già apprezzata dal pubblico dei concerti e delle piattaforme streaming.

Prima che, il testo della canzone di Nayt

Prima della prima donna

prima della prima volta

prima della prima droga

prima della prima idea

prima del mio vero amico

che l’ho visto andare via

prima di essere partito

prima di tornare qui d

ell’idea di aver fallito

ogni volta che mi fido

che la gente mi fa schifo

che la gente è come me

prima di farmi domande

prima di essere svogliato

prima del giusto e sbagliato

io chi sono, chi sei te?

finché sai cosa prendi

non lo sai cosa perdi

forse è tardi dicevi

ce la fai? non lo so la realtà

non si vede finché io non ti vedo

finché tu non ci vedi me (me)

supportarci a vicenda

sopportarci dicendo

che ne vale la pena

dimmi è vero o non ci credi?

la realtà non si vede

finché tu non mi vedi

finché io non ci vedo te (te)

senza oggetti o costumi,

progetti immaginare i posteri

costretti al presente

sfuggirci ubriachi

o con i postumi chi aspetti?

io nessuno a salvarci

fissare il muro e stancarsi

trovare un buco e saltarci

io non credo a chi mi chiama

credo abbia sbagliato nome

io non credo a chi mi ama,

di più, non credo abbia valore

perché in tutta questa roba

che c’ho addosso mi confondo

e non so se mi conforta

o mi ostacola il confronto

RITORNELLO

prima che qualcuno parli

prima che tu ti dica è tardi

prima che continui a farmi com’è che continuo a farmi?

prima di essere scontato

o di essere scordato

prima di essere qualcuno che vuol essere ascoltato

prima che tu faccia un post

prima che controlli i like

prima che tu dia potere a

gli altri su quello che fai

prima di mettere i vestiti

dell’amore di esserne investiti

di crescere aggressivi

chi siamo?

RITORNELLO

come vorrei, come vorrei

come vorrei, come vorrei

come vorrei, come vorrei

che tu vedessi me.

Testo di Nayt

di Nayt Musica di Stefano Tognini

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Patty Pravo – Opera

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, è una delle icone più longeve e riconoscibili della musica italiana. Nata a Venezia il 9 aprile 1948, ha attraversato oltre cinque decenni di storia musicale, reinventandosi più volte senza mai perdere la propria identità artistica.

Il suo legame con il Festival di Sanremo è profondo e articolato, con ben 11 partecipazioni nel corso degli anni e un debutto datato addirittura 1970. Con Opera, Patty Pravo torna in gara nel 2026, confermando una presenza scenica e vocale che continua a distinguersi nel panorama contemporaneo.

Opera, il testo della canzone di Patty Pravo

Sulla terra siamo soli,

solitari in compagnia,

circondati da parole, parole,

affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori,

naviganti e sognatori,

un po’ satelliti,

filosofi del niente.

Semplicemente la vita,

semplicemente follia.

Cantami ancora il presente,

nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Ho viaggiato per il mondo

tra oasi, deserti, e misteriose profezie

dove il tempo è sospensione dell’eternità.

Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,

che ci spingono ad andare via da noi

verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.

RITORNELLO

lo canto alla notte, respiro la notte,

cammino di notte;

sono Musa, colore tagliente e poi Opera

Testo e musica di Giovanni Caccamo

Raf – Ora e per sempre

Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, è un cantautore nato a Margherita di Savoia il 29 settembre 1959. Autore di alcuni dei brani più celebri della musica pop italiana, ha costruito una carriera di grande successo sia come interprete sia come songwriter.

Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo (4 in totale), esordendo nel 1988 con Inevitabile Follia. Con Ora e per sempre torna in gara nel 2026, proponendo un brano che si inserisce nel solco della sua produzione più melodica.

Ora e per sempre, il testo della canzone di Raf

Un puntino in mezzo all’universo

ero un alieno mi sentivo solo

mi confondevo tra la gente perso

dentro un’astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

me ne stavo fermo alla deriva

e il mio viso sorrideva comunque

ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

e camminando sulla via d’uscita

senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

ci sarai anche se mai più ti rivedrò

sei nell’anima e li ti cercherò

quando mi mancherai

ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

consumato come il nostro tempo

in un soffio di vento il nostro primo anniversario

adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

niente è sicuro, tutto è controverso

e tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

il tempo ti sta una meraviglia

e ogni segno sulla pelle parla di te

RITORNELLO

E tornerei indietro solo per un attimo

al primo incontro per sentirne il brivido

graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco

che non c’è più

ma è parte di noi

ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

vuoto di empatia

noi non saremo parte di questa follia

stringimi forte quando il sole sorgerà

insieme ci troverà ci troverà

quando l’alba verrà

ora e per sempre sarà

Testo e musica di Raf e Samuele Riefoli

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un cantante e attore nato a New York il 7 aprile 1969 e cresciuto a Napoli. Figlio d’arte, ha costruito una lunga carriera tra musica, teatro e televisione, diventando una figura molto amata soprattutto nel Sud Italia.

Per sempre sì segna il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 2026 - a distanza di 17 anni dal suo esordio - dopo diverse esperienze come ospite e interprete di musical di successo. Il brano si inserisce nella tradizione melodica che ha sempre caratterizzato il suo repertorio.

Per sempre sì, il testo della canzone di Sal Da Vinci

È cominciato tutto quanto dal principio lo che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto lo te lo prometto Davanti a Dio

Saremo io e te Da qui

Sarà per sempre si

So bene che

è una grande incognita il futuro

Ma insieme te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto

ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

RITORNELLO

Si, soltanto si Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

RITORNELLO

Testo di Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci.

di Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci. Musica di Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Alessandro La Cava.

Samurai Jay – Ossessione

Samurai Jay è un artista della nuova scena urban italiana, attivo tra rap e contaminazioni pop elettroniche. Dopo una prima fase legata all’autoproduzione e alla circuitazione digitale, ha progressivamente ampliato la propria visibilità grazie a singoli che hanno trovato spazio sulle piattaforme streaming e nei contesti live.

Ossessione rappresenta il suo debutto assoluto al Festival di Sanremo, un passaggio significativo per un artista fino ad ora rimasto ai margini del mainstream televisivo.

Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

marò che pena

siamo sempre alle solite una

tirata tutto il weekend

tu mi nascondi le storie

e mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

ora penso a me in mezzo a questo disordine

sarà strano ma ti sento addosso

come un’ossessione stanotte ritorni qui

al centro delle mie fantasie

ti amo solo di venerdì

bailando contigo asì

per un’ora ti sento mia

non è amore è una malattia

questo maledetto feeling

questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Ma noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

lo lo sento addosso

RITORNELLO

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

RITORNELLO

questo maledetto feeling

Testo di Gennaro Amatore (Samurai Jay) e Salvatore Sellitti

di Gennaro Amatore (Samurai Jay) e Salvatore Sellitti Musica di Luca Stocco e Vittorio Coppola

Sayf – Tu mi piaci tanto

Sayf è un cantautore e interprete emergente della scena rap contemporanea italiana. Attivo soprattutto negli ultimi anni, ha costruito la propria identità musicale attraverso una scrittura diretta e un’estetica fortemente generazionale, trovando spazio soprattutto sulle piattaforme digitali.

Con Tu mi piaci tanto debutta al Festival di Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston una proposta che si colloca tra rap radiofonico e linguaggio social.

Tu mi piaci tanto, il testo della canzone di Sayf

Tu, figlio di un muratore

L’Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l’amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

lo,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo lo,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota

per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

«L’italia è il paese che amo»

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

RITORNELLO

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

RITORNELLO

Musica e testo di A. Viacava - L. Di Blasi - G. De Lauri

Serena Brancale – Qui con me

Serena Brancale è una cantante, musicista e compositrice nata a Bari il 4 maggio 1989. Proveniente da una famiglia di musicisti, ha una formazione jazz e una carriera che spazia tra soul, pop e contaminazioni mediterranee.

Ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 nella sezione Nuove Proposte e torna a distanza di appena 12 mesi dalla performance tra i big con Anema e Core. Una delle favorite della vigilia.

Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale

C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

in questo silenzio sento la tua voce,

calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

per cancellare il tuo addio dalla mia pelle scalerei la terra e il cielo

anche l’universo intero

per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

e poi guardami ma quanto ti assomiglio

nelle mani, nell’amore che mettevi ogni volta nelle cose

ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

RITORNELLO

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me

Testo di Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo

di Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo Musica di Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131

Tommaso Paradiso – I romantici

Tommaso Paradiso è un cantautore nato a Roma il 25 giugno 1983. Dopo aver raggiunto il successo come frontman dei Thegiornalisti, ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato a consolidare una forte presenza radiofonica e discografica.

I romantici segna il suo debutto in gara al Festival di Sanremo come solista. Il brano arriva in un momento di piena maturità artistica, dopo album e tour che hanno confermato la sua capacità di intercettare il grande pubblico (e fare grandi numeri).

I romantici, il testo della canzone di Tommaso Paradiso

Mi sveglio sotto la pioggia che cade

spero mia figlia sia uguale a sua madre

bellissima che non so come fa

a stare con uno che di notte accende la televisione,

sempre lo stesso film, la stessa scena

col volume a cannone

no, non so come fa

E voglio dirti ti amo prima di decollare

ti prego non girarti quando scendo le scale

che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

davvero una musica dolce

per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

solo per ricordarmi di noi

ho il cuore appeso sulla giacca

ogni volta che parlo di noi

i romantici guardano il cielo

i romantici guardano un treno che se ne va

lo quando bevo ci credo alle fate

io non farò come ha fatto mio padre gelido

non so come si fa

ti darò sempre un bacio prima di partire

se fumo faccio la doccia prima di dormire

che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto come hai fatto tu

RITORNELLO

che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro

dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro

e adesso non c’è nessuno

non c’è più nessuno

ma i romantici guardano il cielo

e ci credono davvero

RITORNELLO

Testo di Tommaso Paradiso e Davide Petrella

di Tommaso Paradiso e Davide Petrella Musica di Tommaso Paradiso, Davide Simonetta e Davide Petrella

Tredici Pietro – Uomo che cade

Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è un rapper nato a Bologna nel 1997. Attivo da diversi anni nella scena urban, ha costruito un percorso graduale, alternando produzioni indipendenti e collaborazioni, mantenendo uno stile personale e riconoscibile.

Uomo che cade rappresenta il suo esordio assoluto al Festival di Sanremo, un’occasione di forte esposizione per un artista che ha finora privilegiato circuiti alternativi e una crescita lontana dai grandi palcoscenici televisivi.

Uomo che cade, il testo della canzone di Tredici Pietro

L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera

Sarà bellissimo, lo aspetto come l’ultima cena

Sarai bellissima, ma è il minimo che aspetto da te

Sarà anche colpa del tuo aspetto, ma di me non ho rispetto

E mi sporco, sotto la pelle

Ho gli interni neri come una Mercedes

Tu ti sporchi a restare con me e chiusa in uno specchio c’è

tutto il tuo riflesso cambi forma alle parole come fumo alle feste

muovi tutto ciò che hai attorno come un dio della notte

io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente

ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare

Per rimanere fermo a guardare

Un uomo che cade, l’uomo che cade

Se solo tu

Se solo sapessi che voglio soltanto che resti

Andassi via

Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi

Dalla città (dalla città) che non riposa mai (che brucia ormai)

Forse sapresti chi sei

Tu sei la fine del film, la grande esplosione

Sei la notte che conquista il giorno, un nuovo colore

Sei la lama trafitta e io il tuo polmone

Ma se ti farà male allora non pensare

RITORNELLO

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

per non rischiare di farci male

se guardi su c’è un uomo che cade,

l’uomo che cade, un altro che cade

Se solo tu

Andassi via

Dalla città che fotte l’anima

Forse potresti

Si, forse puoi

RITORNELLO

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

per non rischiare di farci male

se guardi su c’è un uomo che cade,

l’uomo che cade, un altro che cade

Testo di Tredici Pietro e Antonio Di Martino

di Tredici Pietro e Antonio Di Martino Musica di Antonio Di Martino e Marco Spaggiari