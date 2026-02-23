Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, è un famosissimo cantautore italiano pronto a tornare sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2026. Nonostante ad oggi viva a Miami, Raf non rinuncia alla kermesse che celebra la musica italiana: dopo 11 anni torna a Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, scritto a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli. Per la serata cover, invece, ha scelto di duettare con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, brano icona degli Anni 80, della pop star britannica Nik Kershaw.

Dopo il capitolo sanremese, Raf si dedicherà alla scrittura del nuovo album e preparerà gli eventi live in programma in tutta Italia con il tour “Infinito – Estate 2026”.

Più di 20 milioni di dischi venduti, palazzetti pieni ed emozioni uniche: ecco chi è Raf, quanto guadagna grazie alla musica e alla sua attività imprenditoriale.

Chi è Raf: la biografia del cantante

Il cantautore italiano è nato a Margherita di Savoia, un piccolo comune della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia, il 29 settembre 1959. Prima ancora di compiere 18 anni si è trasferito a Firenze per studiare arte e, dopo aver preso il diploma, si è iscritto all’università di Architettura. Attratto dalla musica, però, si trasferisce a Londra dove fonda una band rock/punk, i Cafè Caracas, insieme al futuro chitarrista dei Litfiba, Ghigo Renzulli.

Tornato in Italia, nel 1984 pubblica il suo primo singolo “Self Control”, che ottiene un grandissimo successo in tutto il mondo. A distanza di due anni arriva un altro grande successo: Raf scrive “Si può dare di più” per Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Da qui la sua carriera prende il volo.

Nel 1988 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Inevitabile follia”, contenuto nell’album Svegliarsi un anno fa. L’anno successivo partecipa nuovamente alla kermesse con un altro brano simbolo della sua carriera: “Cosa resterà degli anni ’80”, canzone contenuta nel disco Cosa resterà…. Sempre nel 1989 partecipa e vince il Festivalbar con “Ti pretendo”.

Due anni dopo torna sul palco dell’Ariston con il brano “Oggi un Dio non ho”, che fa parte dell’album Sogni… è tutto quello che c’è, al cui interno c’è anche un duetto con Eros Ramazzotti.

La sua carriera continua: nel 1992 esce Cannibali, sei volte disco di platino, che contiene successi come “Due”, “Stai con me” e “Il battito animale”. Due anni dopo arriva il disco Manifesto con la canzone “Sei la più bella del mondo” (dedicata alla moglie).

Nel 2001 esce uno dei brani più famosi di Raf, “Infinito”. Nel 2004, invece, pubblica l’album Ouch! in cui c’è il noto singolo “In tutti i miei giorni”.

La vita privata

Raf vive da diversi anni a Miami Beach, in Florida, in una zona tranquilla fuori dal centro metropolitano. Ha subito un intervento alla gola per migliorare le sue performance canore, ma nonostante questo continua a calcare i palchi più importanti in Italia e nel mondo: per il 2026 e il 2027 è già pronto un tour in giro per i palazzetti in occasione dei 25 anni dall’uscita di “Infinito”.

Nel 1996 Raf ha sposato la showgirl Gabriella Labate, dalla cui unione sono nati i figli, Bianca e Samuele.

Quanto guadagna Raf?

Non è possibile determinare con esattezza quanto guadagna Raf, poiché si tratta di informazioni private. Sappiamo però che Raffaele Riefoli detiene un patrimonio misto, legato in buona parte ai successi ottenuti dai suoi dischi e alla sua fama di cantante, e in parte legato agli introiti della sua società, la Girotondo srl.

La sua società, infatti, ha chiuso l’esercizio 2024 (dati pubblicati a fine 2025) con utili in crescita da 997mila euro a oltre 1,26 milioni di euro. L’utile netto è aumentato da 92mila euro a 151mila euro ed è stato interamente accantonato, confermando un’ottima gestione degli affari extra-musicali. Fondata nel 1994, la società si occupa della promozione dell’immagine di autori, compositori e artisti di genere.

Oltre all’attività imprenditoriale, Raf ha ottenuto un grandissimo successo grazie alla musica: oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo e un tour che attraverserà i palazzetti di tutta Italia. Storicamente, i cachet per singoli eventi in piazza per artisti del suo calibro permettevano di ottenere 35.000 euro a serata. Si può ipotizzare una cifra addirittura superiore.

Infine, in quanto autore di grandi successi, come il singolo “Self Control” o “Si può dare di più”, Raf percepisce costantemente royalties per i passaggi radiofonici, televisivi e streaming.