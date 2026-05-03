Negli ultimi due mesi i prezzi dei generi alimentari sono schizzati alle stelle e molto probabilmente il peggio deve ancora arrivare.

È molto difficile, però, che i costi di ciò che mangiamo ogni giorno raggiungano i livelli dei 10 cibi di cui parleremo tra poche righe. Ovvero quelli più cari e ricercati del pianeta.

Scopriamo quali sono e se ci sono prodotti provenienti dall’Italia nella top 10.

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Dalla posizione 10 alla 5

Partiamo dalla decima posizione con un particolare cacao che viene prodotto nel territorio compreso tra Messico, Perù e Venezuela, il Cacao de Criollo. Attualmente la sua valutazione è di circa 650 euro/kg e viene usato dai maestri pasticcieri per le loro creazioni più esclusive.

Al nono posto troviamo un altro alimento proveniente dal Perù, le cozze almejas de Angel. Sono tra i molluschi più rari al mondo e costano circa 1.000 euro al kg.

Saliamo di una posizione per parlare del miele elvish, originario della Turchia, una prelibatezza che viene venduta in buste da 250 grammi. Una di esse costa 1.250 euro. Un kg arriva a 5.000 euro.

Può invece costare addirittura 6.000 al kg, il Manchado de Jabugo, un prosciutto spagnolo ricavato da una razza ormai in via di estinzione. Un prezzo dovuto anche ai lunghissimi tempi di preparazione e stagionatura.

Al sesto posto si piazza il caffè più caro del globo: il caffè Kopi Luwak, preparato in Indonesia tramite la lavorazione di bacche defecate dagli zibetti. Al di là del processo di produzione inquietante, costa 70 euro a tazzina e tra i 650 e i 2.500 euro per busta.

Il cibo più costoso del mondo è italiano

Entriamo nella top 5 per parlare di un alimento molto particolare: i nidi di rondine. Creati con la saliva solida di rondini e rondoni, queste prelibatezze cinesi costano oltre 7.000 euro al kg.

Ai piedi del podio troviamo una spezia che conosciamo benissimo, ovvero lo zafferano. In pochi lo sanno ma lo zafferano è uno dei prodotti alimentari più difficili da preparare (per farne 1 kg sono necessarie decine di migliaia di fiori), tanto che nell’antichità aveva lo stesso valore dell’oro.

Oggi il più pregiato è quello rosso iraniano proveniente dalle regioni del Khorasan: può costare fino a 8.000 euro al kg.

Medaglia di bronzo per il melone giapponese Yubari King, prodotto nei pressi di Sapporo, nella regione settentrionale dell’Hokkaido. Da tradizione viene venduto in coppia: due meloni costano 15.000 euro.

Non poteva mancare in questa classifica una varietà di caviale e lo troviamo al secondo posto: il caviale Almas, ottenuto dalle uova delle beluga femmina con età di almeno 60 anni. Un kg di questo pregiatissimo alimento costa circa 25.000 euro.

In vetta ai cibi più costosi del pianeta si piazza una prelibatezza tutta italiana: il celebre tartufo bianco piemontese di Alba. Una prelibatezza che cresce soltanto in questo territorio dello Stivale e che ha un costo altissimo. Qualche anno fa un imprenditore di Hong Kong ne ha acquistato poco più di un kg e mezzo e ha dovuto sborsare circa 136.800 euro.