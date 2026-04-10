Chi è, che lavoro fa e quanto guadagna Giulia Honegger? Dopo mesi di indiscrezioni, silenzi strategici e indizi social seminati con cura, la notizia è diventata ufficiale oggi: Fedez diventerà padre per la terza volta. Lo scatto pubblicato dal rapper, che ritrae Giulia Honegger con il pancione in bella vista su una spiaggia, non lascia spazio a dubbi e sposta i riflettori su una figura che, fino a un anno fa, era quasi sconosciuta al grande pubblico.

Ma ridurre Giulia Honegger al ruolo di «nuova compagna» sarebbe un errore di prospettiva. Dietro il profilo basso e lo stile lontano dall’ostentazione della influencer culture, si nasconde una professionista con una visione imprenditoriale ben definita.

Chi è Giulia Honegger?

Classe 2002, milanese doc, Giulia Honegger ha costruito il suo percorso accademico e professionale lontano dal clamore mediatico. Dopo la formazione presso lo storico Collegio San Carlo, ha deciso di canalizzare la sua passione per l’estetica e il design nel settore del tessile.

Il suo debutto ufficiale nel mondo del business avviene nel 2024, quando fonda insieme alla sua migliore amica, Lucrezia Savoldi Bellavitis, il brand di abbigliamento Ayme. Si tratta di una realtà di nicchia che punta sul ready-to-wear contemporaneo, con un posizionamento nella fascia di mercato «aspirational». La sua figura professionale è quella di una stilista-imprenditrice che gestisce tanto la parte creativa, quanto le strategie di marketing della propria azienda.

Quanto guadagna Giulia Honegger?

Sebbene sia difficile quantificare con esattezza il patrimonio personale di una giovane imprenditrice ai primi anni di attività, possiamo analizzare i flussi di reddito legati alle sue cariche e al contesto in cui opera.

Come co-fondatrice e amministratrice del brand Ayme, la Honegger percepisce un compenso legato agli utili della società e alla sua carica operativa. Trattandosi di una startup del fashion milanese, i ricavi sono in fase di consolidamento, ma il posizionamento del brand suggerisce una solidità patrimoniale di base in costruzione. Tuttavia, il bilancio di Ayme (disponibile su Money Aziende) mostra come nel 2025 la società abbia chiuso in perdita di 4.405 euro e di 10.925 euro nel 2024.

La conferma della gravidanza

La conferma della dolce attesa, arrivata questo pomeriggio con una storia su Instagram, chiude un cerchio aperto durante lo scorso Festival di Sanremo. Per Giulia Honegger si tratta del primo figlio, mentre per Fedez è il terzo, dopo Leone e Vittoria nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Secondo le indiscrezioni raccolte dagli esperti del settore, la nascita sarebbe prevista per l’estate 2026. Le voci di un possibile matrimonio nel 2027 si fanno sempre più insistenti. Ma il legame tra la giovane stilista e il rapper sarà davvero destinato a trasformarsi in una vera e propria partnership di vita e d’intenti?