Come trasformare i dati in sviluppo reale per territori e imprese

Negli ultimi anni la disponibilità di dati è cresciuta in modo esponenziale, ma la capacità di utilizzarli per prendere decisioni efficaci resta una delle principali criticità per territori, enti pubblici e imprese.

Il punto infatti, non è solo raccogliere le informazioni, ma saperle attivare e trasformare in strumenti concreti di lettura, indirizzo e misurazione dell’impatto. Ed è in questo passaggio che si gioca oggi la vera sfida dello sviluppo territoriale.

Proprio in questa direzione si inseriscono iniziative come quelle promosse da Glocal Think (Glocal Act Società Benefit S.r.l.), seconda classificata nella categoria Future/Sostenibilità dei Money Awards 2025, che sta realizzando una dashboard di intelligenza territoriale: uno strumento progettato per supportare decisioni condivise tra pubblico e privato attraverso l’integrazione di indicatori BES, ESG e dati locali.

La dashboard, sviluppata da Glocal Think con il supporto scientifico dell’Università Sapienza di Roma, nasce con l’obiettivo di collegare dati, progetti e impatti, contribuendo a generare sviluppo reale nei territori. Un modello che può diventare replicabile per le aree interne e per le politiche di coesione.

Il progetto ha già trovato una prima applicazione nella collaborazione con Fondazione Progetto Valtiberina, dove sarà avviata una sperimentazione per rafforzare la capacità di lettura e indirizzo delle politiche territoriali.

Ne abbiamo parlato con il Presidente di Glocal Think, Vincenzo Castaldo.

Glocal Think è una realtà associativa che lavora sulla rigenerazione dei territori, supportando i comuni e le imprese nella progettazione ma anche nel prendere decisioni attraverso i dati. Oggi il problema non è quanto spendiamo, ma è come spendiamo e come riusciamo a ottenere, grazie a questi finanziamenti, dei cambiamenti. È qui che si introduce la cultura del monitoraggio degli impatti.

I Comuni, è vero, hanno ricevuto, stanno ricevendo e riceveranno somme di finanziamenti. Il problema è fornire loro strumenti per misurare quanto le loro azioni possano avere impatti e benefici sulle comunità. Oggi abbiamo lavorato allo sviluppo di una dashboard perché i problemi principali sono la mancanza di dati aggregati, la difficoltà nell’analizzare i dati e anche la mancanza di un monitoraggio continuo nel tempo.

Abbiamo lavorato su questa dashboard, che è una dashboard di intelligenza territoriale che integra in sé i BES, gli ESG e i dati locali. Lo abbiamo fatto con il supporto dell’Università Sapienza di Roma e della professoressa Maggino, che è anche membro del nostro board scientifico. La dashboard lavora sui dati, aiuta a prendere decisioni e lo fa anche attraverso il monitoraggio dei risultati.

È uno strumento che sposta il principio dal data layer all’impact layer. Oggi non è necessario solo capire quanti soldi stiamo spendendo, ma è fondamentale capire cosa restituiscono questi soldi al territorio e quale sostenibilità generano nel tempo.