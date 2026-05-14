Dalla standing ovation all’Ariston al grande salto europeo: il 2026 di Sal Da Vinci è diventato l’anno della consacrazione definitiva. Con “Per sempre sì”, il cantautore napoletano ha conquistato il Festival di Sanremo, trasformando una carriera già lunghissima in un fenomeno popolare trasversale, capace di mettere d’accordo pubblico televisivo, radio e piattaforme streaming. E ora il viaggio continua all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, dove l’artista rappresenta l’Italia da membro dei Big Five, già qualificato di diritto alla finalissima di sabato prossimo davanti a oltre 200 milioni di spettatori nel mondo. Come affermato dallo stesso artista, un sogno che si avvera.

Sul palco della Wiener Stadthalle, Sal Da Vinci porterà un’esibizione costruita nei minimi dettagli, accompagnato anche dai ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta. Intanto crescono pronostici, curiosità e numeri economici attorno al cantante: dai ricavi milionari generati da “Rossetto e caffè” al boom della sua società personale, passando per tournée, eventi e streaming. Ma quanto guadagna davvero oggi Sal Da Vinci? E quanto vale economicamente il suo momento d’oro tra Sanremo ed Eurovision?

Chi è Sal Da Vinci: la biografia

Nato a New York il 7 aprile del 1969, Sal Da Vinci è figlio d’arte: suo padre era un cantante napoletano di successo, Mario Da Vinci, che gli ha permesso di entrare nel mondo dell’arte, della musica e dello spettacolo.

Il debutto per Sal arriva molto presto: nel 1976 incide la canzone “Miracolo è Natale” in duetto con papà Mario, con il quale partecipa anche alle sceneggiate teatrali in “Caro papà” e “Senza mamma e senza padre”. Negli anni Ottanta decide di dedicarsi completamente alla musica, lasciando da parte il teatro. Nel 1992 partecipa al concorso canoro Una voce per San Remo, inserito in Domenica In con Toto Cutugno e Alba Parietti.

Due anni più tardi, invece, partecipa al Festival italiano di musica condotto da Mike Bongiorno e Antonella Elia, dove trionfa con il singolo “Vera”. Da quel momento è esploso il successo, culminato recentemente con la hit “Rossetto e caffè”, brano che ha spopolato su TikTok e non solo, diventando un vero e proprio tormentone. Ma è con “Per Sempre sì” che si guadagna l’immortalità artistica: prima vince Sanremo 2026 e poi credibilmente in gara all’Eurovision, in svolgimento in Austria. E per qualcuno è anche uno dei favoriti principali, sebbene la Finlandia sembri inarrivabile.

Nella vita privata, Sal Da Vinci è sposato con Paola Pugliese (la donna a cui è dedicata la canzone sanremese), dalla quale ha avuto due figli: Annachiara che lavora nel mondo della moda, e Francesco che ha seguito le orme del padre.

Quanto guadagna Sal Da Vinci? Il patrimonio tra canto e una società personale florida

Le cifre ufficiali del patrimonio personale di Sal Da Vinci non sono pubbliche, ma i numeri legati alle sue attività raccontano di un artista che sta vivendo il momento economicamente più redditizio della sua carriera. La vera esplosione commerciale è arrivata con “Rossetto e caffè”, brano diventato un fenomeno virale capace di superare 450 milioni di click complessivi tra piattaforme digitali, video e streaming. Solo su YouTube la canzone ha sfondato quota 100 milioni di visualizzazioni, mentre gli stream audio hanno superato i 60 milioni, con due Dischi di Platino conquistati e una crescita impressionante già nel primo mese di uscita, quando aveva raccolto oltre 5 milioni tra ascolti e visualizzazioni.

Accanto alla musica, però, c’è anche il business imprenditoriale. Sal Da Vinci controlla il 60% della Cose Production srl, società fondata nel 2012 e specializzata in rappresentazioni artistiche, eventi e produzione. Il restante 40% appartiene alla moglie Paola Pugliese, diventata recentemente amministratrice unica della società.

I dati di bilancio del 2024 mostrano una crescita molto forte: i ricavi sono saliti a 908mila euro, più del doppio rispetto ai 431mila euro registrati nel 2023, mentre l’utile è cresciuto da 127mila a 132mila euro.

Ancora più significativo l’aumento della liquidità aziendale, passata da circa 380mila euro a quasi 790mila euro in un solo anno. La società, che ha sede a Napoli e conta 11 dipendenti, presenta inoltre un patrimonio netto di circa 555mila euro.

A tutto questo si aggiungono gli introiti derivanti dai concerti, dai grandi eventi celebrativi per i 50 anni di carriera annunciati nel 2026 e dal tour teatrale che partirà in autunno attraversando diverse città italiane, da Torino a Roma fino a Brescia e San Marino.

Quanto ha guadagnato Sal Da Vinci con la vittoria di Sanremo 2026

Contrariamente a quanto si possa pensare, vincere il Festival di Sanremo non garantisce un premio milionario immediato. Sal Da Vinci, per il trionfo con “Per sempre sì”, non ha ricevuto alcun compenso diretto dalla Rai o dall’organizzazione della kermesse: il premio ufficiale resta infatti il celebre Leone d’Oro simbolo della manifestazione.

Dal punto di vista economico, però, il vero valore della vittoria è enorme. Tutti gli artisti Big in gara nel 2026 hanno ricevuto un rimborso spese di circa 75mila euro, cifra aumentata rispetto all’edizione precedente. Ma soprattutto, il successo sanremese ha moltiplicato l’esposizione mediatica del cantante, facendo impennare streaming, passaggi radiofonici, cachet live e vendite dei biglietti per i concerti.

Per un artista già forte commercialmente come Sal Da Vinci, la vittoria all’Ariston rappresenta quindi un acceleratore economico potentissimo: tra tournée, diritti musicali, ospitate televisive e nuove collaborazioni commerciali, l’effetto Sanremo potrebbe tradursi in introiti aggiuntivi per centinaia di migliaia di euro nel corso dell’anno (e oltre).

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: ecco il cachet tra partecipazione e possibile vittoria

Anche nel caso dell’Eurovision Song Contest 2026, il meccanismo economico sorprende molti fan: Sal Da Vinci non percepirà alcun cachet diretto per la partecipazione alla competizione di Vienna. L’organizzazione dell’evento e l’emittente ospitante austriaca ORF non prevedono infatti gettoni di presenza o premi economici per gli artisti in gara, nemmeno per il vincitore finale, che riceverà soltanto il tradizionale microfono di cristallo.

L’Italia, come tutti i Paesi partecipanti, sostiene invece costi molto elevati per prendere parte alla manifestazione. Essendo membro dei Big Five, la Rai investe oltre 100mila euro già solo per la quota di partecipazione, ai quali si aggiungono spese di produzione, allestimento, delegazione, costumi, logistica e personale tecnico.

Eppure il vero guadagno dell’Eurovision è la visibilità globale. L’esibizione di Sal Da Vinci sarà vista da oltre 200 milioni di persone e potrebbe avere un impatto gigantesco sugli ascolti internazionali di “Per sempre sì”. La storia recente insegna che il palco europeo può cambiare completamente la dimensione economica di un artista: basti pensare ai Måneskin, che dopo la vittoria del 2021 hanno moltiplicato stream, cachet e notorietà mondiale. Per Sal Da Vinci, dunque, l’Eurovision potrebbe valere molto di più di qualsiasi premio in denaro.