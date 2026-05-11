Chi vince l’Eurovision 2026? Quote scommesse, pronostici e favoriti

Chi vince l’Eurovision 2026? Una domanda che gli appassionati della kermesse musicale europea si stanno già ponendo ora che la macchina organizzativa dell’evento è ufficialmente partita e i bookmaker hanno iniziato a delineare i primi favoriti per la vittoria finale.

L’attesa è tutta per la finalissima del 16 maggio, quando il palco della Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà l’atto conclusivo della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. A rappresentare l’Italia questa volta sarà Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, dopo la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo 2026.

L’Eurovision 2026 si svolgerà infatti questa settimana in Austria grazie al successo conquistato lo scorso anno da JJ con la canzone Wasted Love. Per Vienna si tratta della terza volta da città ospitante dopo le edizioni del 1967 e del 2015.

Anche quest’anno i pronostici sembrano già abbastanza delineati. Secondo le prime quote scommesse, la grande favorita sarebbe la Finlandia, mentre Italia, Grecia e Danimarca inseguono cercando di conquistare pubblico e giurie.

L’edizione 2026, inoltre, rischia di essere ricordata anche per le tensioni politiche che hanno accompagnato l’evento. Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda hanno infatti annunciato il boicottaggio della manifestazione per protestare contro la presenza di Israele in gara.

Come da tradizione, il format prevede due semifinali - in programma il 12 e il 14 maggio - e la finalissima del 16 maggio. In finale accederanno direttamente i cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, anche se quest’ultima non sarà presente proprio per via del boicottaggio annunciato.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le quote scommesse aggiornate per il vincitore dell’Eurovision 2026, con l’Italia che sogna di tornare al successo cinque anni dopo il trionfo dei Måneskin.

Eurovision 2026: quote scommesse vincitore

Negli ultimi anni le scommesse dedicate alla musica e all’intrattenimento sono diventate sempre più popolari, e naturalmente anche l’Eurovision Song Contest 2026 non fa eccezione.

Tra televoto, giurie nazionali e performance live, prevedere il vincitore dell’Eurovision è diventato quasi uno sport parallelo alla competizione stessa. E come spesso accade, i pronostici possono cambiare radicalmente dopo semifinali, prove generali ed esibizioni ufficiali.

Queste sono le quote Goldbet aggiornate all’11 maggio 2026 relative al vincitore dell’Eurovision 2026.

Paese Artista Quota Finlandia Linda Lampenius & Pete Parkkonen 2,00 Grecia Akylas 8,00 Danimarca Søren Torpegaard Lund 8,00 Italia Sal Da Vinci 8,00 Francia Monroe 16,00 Australia Delta Goodrem 21,00 Israele Noam Bettan 26,00 Romania Alexandra Căpitănescu 36,00 Malta Aidan 36,00 Svezia Felicia 51,00 Ucraina Leléka 81,00 Repubblica Ceca Daniel Žižka 101,00 Croazia Lelek 101,00 Bulgaria Dara 101,00 Cipro Antigoni 101,00 Serbia Lavina 201,00 Albania Alis 201,00 Moldavia Satoshi 301,00 Norvegia Jonas Lovv 301,00 Lussemburgo Eva Marija 301,00 Germania Sarah Engels 301,00 Lituania Lion Ceccah 301,00 Regno Unito Look Mum No Computer 301,00 Austria Cosmó 501,00 Belgio Essyla 501,00 Svizzera Veronica Fusaro 501,00 Polonia Alicja 501,00 Lettonia Atvara 501,00 Estonia Vanilla Ninja 501,00 Armenia Simón 501,00 Portogallo Bandidos do Cante 1.001,00 San Marino Senhit feat. Boy George 1.001,00 Azerbaigian Jiva 1.001,00 Montenegro Tamara Živković 1.001,00 Georgia Bzikebi 1.001,00

Come si può vedere, per gli scommettitori la grande favorita per la vittoria finale sarebbe la Finlandia, trascinata dal duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Alle sue spalle inseguono Grecia, Danimarca e Italia, tutte indicate a quota 8,00.

Per quanto riguarda il nostro Paese, Sal Da Vinci proverà a sorprendere pubblico e giurie con Per sempre sì. Al momento le chance italiane sembrano inferiori rispetto agli anni di Angelina Mango o dei Måneskin, ma storicamente l’Eurovision ha spesso regalato ribaltoni clamorosi dopo le esibizioni live.

Dietro ai favoriti attenzione anche a Francia e Australia, considerate outsider credibili, mentre Israele continua a essere uno dei Paesi più osservati sia dal punto di vista musicale sia per le polemiche extra palco.

Eurovision 2026: come funziona il regolamento

Il format dell’Eurovision resta uno dei più particolari del panorama televisivo internazionale. Ogni artista deve esibirsi rigorosamente dal vivo, senza autotune o correzioni vocali, con una durata massima del brano fissata in tre minuti.

Le semifinali selezionano 20 finalisti complessivi, ai quali si aggiungono i Big Five e il Paese ospitante. A decidere il vincitore finale sarà il classico sistema misto composto da 50% televoto e 50% giurie nazionali.

Ogni Paese assegna due set distinti di punti: uno espresso dagli esperti del settore musicale e uno dal pubblico tramite televoto. Rimane naturalmente il celebre sistema dei “douze points”, diventato ormai uno dei simboli storici della manifestazione.

Negli ultimi anni inoltre è stato introdotto anche il voto del Resto del mondo, che permette pure agli spettatori extraeuropei di influenzare la classifica finale.