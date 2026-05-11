Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Chi vince l’Eurovision 2026? Quote scommesse, pronostici e favoriti

Money.it Guide

11 Maggio 2026 - 17:41

Le quote scommesse sul vincitore dell’Eurovision 2026: ecco chi sono i favoriti e le chance di Sal Da Vinci, in gara in rappresentanza dell’Italia.

Chi vince l’Eurovision 2026? Quote scommesse, pronostici e favoriti
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Chi vince l’Eurovision 2026? Una domanda che gli appassionati della kermesse musicale europea si stanno già ponendo ora che la macchina organizzativa dell’evento è ufficialmente partita e i bookmaker hanno iniziato a delineare i primi favoriti per la vittoria finale.

L’attesa è tutta per la finalissima del 16 maggio, quando il palco della Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà l’atto conclusivo della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. A rappresentare l’Italia questa volta sarà Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, dopo la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo 2026.

L’Eurovision 2026 si svolgerà infatti questa settimana in Austria grazie al successo conquistato lo scorso anno da JJ con la canzone Wasted Love. Per Vienna si tratta della terza volta da città ospitante dopo le edizioni del 1967 e del 2015.

Anche quest’anno i pronostici sembrano già abbastanza delineati. Secondo le prime quote scommesse, la grande favorita sarebbe la Finlandia, mentre Italia, Grecia e Danimarca inseguono cercando di conquistare pubblico e giurie.

L’edizione 2026, inoltre, rischia di essere ricordata anche per le tensioni politiche che hanno accompagnato l’evento. Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda hanno infatti annunciato il boicottaggio della manifestazione per protestare contro la presenza di Israele in gara.

Come da tradizione, il format prevede due semifinali - in programma il 12 e il 14 maggio - e la finalissima del 16 maggio. In finale accederanno direttamente i cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, anche se quest’ultima non sarà presente proprio per via del boicottaggio annunciato.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le quote scommesse aggiornate per il vincitore dell’Eurovision 2026, con l’Italia che sogna di tornare al successo cinque anni dopo il trionfo dei Måneskin.

leggi anche

Eurovision 2026. La guida completa tra date, cantanti e canzoni
Eurovision 2026. La guida completa tra date, cantanti e canzoni

Eurovision 2026: quote scommesse vincitore

Negli ultimi anni le scommesse dedicate alla musica e all’intrattenimento sono diventate sempre più popolari, e naturalmente anche l’Eurovision Song Contest 2026 non fa eccezione.

Tra televoto, giurie nazionali e performance live, prevedere il vincitore dell’Eurovision è diventato quasi uno sport parallelo alla competizione stessa. E come spesso accade, i pronostici possono cambiare radicalmente dopo semifinali, prove generali ed esibizioni ufficiali.

Queste sono le quote Goldbet aggiornate all’11 maggio 2026 relative al vincitore dell’Eurovision 2026.

PaeseArtistaQuota
Finlandia Linda Lampenius & Pete Parkkonen 2,00
Grecia Akylas 8,00
Danimarca Søren Torpegaard Lund 8,00
Italia Sal Da Vinci 8,00
Francia Monroe 16,00
Australia Delta Goodrem 21,00
Israele Noam Bettan 26,00
Romania Alexandra Căpitănescu 36,00
Malta Aidan 36,00
Svezia Felicia 51,00
Ucraina Leléka 81,00
Repubblica Ceca Daniel Žižka 101,00
Croazia Lelek 101,00
Bulgaria Dara 101,00
Cipro Antigoni 101,00
Serbia Lavina 201,00
Albania Alis 201,00
Moldavia Satoshi 301,00
Norvegia Jonas Lovv 301,00
Lussemburgo Eva Marija 301,00
Germania Sarah Engels 301,00
Lituania Lion Ceccah 301,00
Regno Unito Look Mum No Computer 301,00
Austria Cosmó 501,00
Belgio Essyla 501,00
Svizzera Veronica Fusaro 501,00
Polonia Alicja 501,00
Lettonia Atvara 501,00
Estonia Vanilla Ninja 501,00
Armenia Simón 501,00
Portogallo Bandidos do Cante 1.001,00
San Marino Senhit feat. Boy George 1.001,00
Azerbaigian Jiva 1.001,00
Montenegro Tamara Živković 1.001,00
Georgia Bzikebi 1.001,00

Come si può vedere, per gli scommettitori la grande favorita per la vittoria finale sarebbe la Finlandia, trascinata dal duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Alle sue spalle inseguono Grecia, Danimarca e Italia, tutte indicate a quota 8,00.

Per quanto riguarda il nostro Paese, Sal Da Vinci proverà a sorprendere pubblico e giurie con Per sempre sì. Al momento le chance italiane sembrano inferiori rispetto agli anni di Angelina Mango o dei Måneskin, ma storicamente l’Eurovision ha spesso regalato ribaltoni clamorosi dopo le esibizioni live.

Dietro ai favoriti attenzione anche a Francia e Australia, considerate outsider credibili, mentre Israele continua a essere uno dei Paesi più osservati sia dal punto di vista musicale sia per le polemiche extra palco.

leggi anche

Quanto (e come) guadagna un cantante?
Quanto (e come) guadagna un cantante?

Eurovision 2026: come funziona il regolamento

Il format dell’Eurovision resta uno dei più particolari del panorama televisivo internazionale. Ogni artista deve esibirsi rigorosamente dal vivo, senza autotune o correzioni vocali, con una durata massima del brano fissata in tre minuti.

Le semifinali selezionano 20 finalisti complessivi, ai quali si aggiungono i Big Five e il Paese ospitante. A decidere il vincitore finale sarà il classico sistema misto composto da 50% televoto e 50% giurie nazionali.

Ogni Paese assegna due set distinti di punti: uno espresso dagli esperti del settore musicale e uno dal pubblico tramite televoto. Rimane naturalmente il celebre sistema dei “douze points”, diventato ormai uno dei simboli storici della manifestazione.

Negli ultimi anni inoltre è stato introdotto anche il voto del Resto del mondo, che permette pure agli spettatori extraeuropei di influenzare la classifica finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Scommesse
# musica
# Eurovision

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Netflix chiude una delle sue serie più amate. La stagione 4 sarà l'ultima

TV e Spettacoli

Netflix chiude una delle sue serie più amate. La stagione 4 sarà l’ultima
Quanto costa (e chi paga) il concerto del Primo Maggio 2026?

TV e Spettacoli

Quanto costa (e chi paga) il concerto del Primo Maggio 2026?

Correlato

Eurovision 2026. La guida completa tra date, cantanti e canzoni

Attualità

Eurovision 2026. La guida completa tra date, cantanti e canzoni