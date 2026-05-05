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Netflix chiude una delle sue serie più amate. La stagione 4 sarà l’ultima

Gabriele Marrone

5 Maggio 2026 - 16:16

Netflix chiude una delle sue serie più amate: The Night Agent finirà con la stagione 4.

Netflix chiude una delle sue serie più amate. La stagione 4 sarà l’ultima

Netflix ha deciso di mettere la parola fine a una delle sue serie di maggior successo degli ultimi anni. The Night Agent si concluderà infatti con la quarta stagione, già in fase di sviluppo, una scelta che segna la chiusura definitiva della storia dell’agente Peter Sutherland e che conferma un cambio di strategia sempre più evidente nel mondo dello streaming.

Una delle serie più forti della piattaforma arriva al capolinea

Fin dal debutto, The Night Agent si è affermata come uno dei thriller più seguiti su Netflix, grazie a una miscela efficace di tensione politica, azione e intrighi governativi. Il pubblico ha premiato la serie con numeri molto elevati, rendendola rapidamente uno dei titoli di punta del catalogo.

Proprio per questo, la decisione di chiudere la serie potrebbe sorprendere una parte degli spettatori. Ma non si tratta di una cancellazione improvvisa dovuta a cali di ascolti o problemi produttivi. Al contrario, la piattaforma ha scelto di pianificare una conclusione narrativa, evitando di allungare artificialmente la storia. Una decisione che ci parla di un approccio sempre più diffuso, quello che preferisce terminare una serie nel momento giusto, piuttosto che rischiare un progressivo calo di qualità.

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Secondo quanto emerso, il creatore e showrunner Shawn Ryan avrebbe già in mente un arco narrativo completo per il protagonista per costruire un finale coerente e soddisfacente, capace di dare una vera conclusione alla storia.

Stagione 4 di The Night Agent: cosa sappiamo finora

Al momento, i dettagli sulla trama della stagione finale sono ancora limitati. Le riprese sarebbero già in corso o in fase avanzata di preparazione, ma Netflix non ha ancora rivelato né elementi chiave della storia né tantomeno eventuali nuovi ingressi nel cast. È però lecito aspettarsi un’escalation narrativa - le ultime stagioni hanno alzato progressivamente la posta in gioco e il finale dovrà chiudere tutte le linee aperte, così da arrivare a una conclusione all’altezza delle aspettative.

Una cosa è certa: il personaggio di Peter Sutherland, ormai centrale nelle dinamiche politiche raccontate nella serie, dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte.

Le aspettative per la quarta stagione sono inevitabilmente alte. I fan si aspettano risposte, colpi di scena e una chiusura che sia all’altezza del percorso costruito finora. Per Netflix, si tratta anche di un test importante, un banco di prova per dimostrare che è possibile gestire con intelligenza la fine di una serie di successo, trasformandola in un evento e non in una delusione.

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