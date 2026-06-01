C’è chi il matrimonio lo fa in grande e chi, invece, riesce nell’impresa quasi impossibile di farlo lontano dai riflettori. Dua Lipa, una delle popstar più influenti e riconoscibili del pianeta, ha scelto la seconda strada: il 31 maggio 2026 ha detto sì all’attore britannico Callum Turner in una cerimonia civile discreta all’Old Marylebone Town Hall di Londra, davanti a un ristretto gruppo di amici e familiari. Niente red carpet, niente paparazzi: solo un taxi nero, qualche coriandolo lanciato sui gradini dell’anagrafe e tanta felicità.

Archiviato il «sì» londinese, i festeggiamenti si sono però spostati in Sicilia, con la coppia che ha scelto Villa Valguarnera a Bagheria (Palermo) tra le location principali per la settimana successiva al matrimonio.

Visto che di lei si parla ovunque in questo momento, viene spontaneo chiedersi: quanto guadagna Dua Lipa? Patrimonio, cachet, sponsor e carriera: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il patrimonio di Dua Lipa (da sola e in coppia con Callum Turner)

Con un patrimonio netto stimato in circa 120 milioni di dollari nel 2026, Dua Lipa si conferma una delle artiste più ricche della sua generazione. La cifra è il risultato di un mix particolarmente efficace di fonti: vendite musicali, royalties di streaming, tour negli stadi di mezzo mondo e - dettaglio tutt’altro che secondario - la proprietà dei diritti editoriali sulle proprie canzoni, un fattore che fa un’enorme differenza nel rendimento finale rispetto agli artisti che li cedono alla label. A tutto questo si aggiungono un portafoglio immobiliare tra Londra e Los Angeles e, stando ai reportage più recenti, investimenti in startup tecnologiche e nel settore della sostenibilità.

Se pensate che siano tantissimi soldi, giusto per dare una misura delle proporzioni: il conto in banca di Dua Lipa non può comunque essere paragonato a quello di Taylor Swift, con la regina del pop americano che può contare su un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari.

Discorso separato merita il marito Callum Turner: l’attore britannico, classe 1990, vanta un patrimonio stimato attorno ai 5 milioni di dollari, costruito grazie a una carriera in costante crescita tra cinema e televisione. Tra i suoi ruoli più noti: la serie thriller The Capture, il kolossal bellico Masters of the Air - che gli ha fruttato una nomination ai Satellite Award come miglior attore - e i due capitoli della saga Fantastic Beasts (The Crimes of Grindelwald, 2018, e The Secrets of Dumbledore, 2022), in cui interpreta Theseus Scamander, fratello del protagonista Newt. Nel 2020 è arrivata anche una nomination ai BAFTA.

Sommando i patrimoni della neo-coppia, si arriva a circa 125 milioni di dollari: non male per chi ha festeggiato le nozze con un taxi nero e qualche coriandolo.

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Detto del patrimonio complessivo, vediamo nel dettaglio come si dividono i guadagni di Dua Lipa che, oltre alla musica, lavora con intensità anche come modella e imprenditrice.

I numeri più concreti arrivano dai documenti societari della sua società Radical 22 Live LLP: nel periodo fino a marzo 2023, Dua Lipa ha generato un fatturato di 51,6 milioni di sterline, principalmente grazie a concerti e merchandising. Il profitto netto è stato di 21,7 milioni di sterline, equivalente a circa 59.000 sterline al giorno: niente male.

Nel mondo della moda, il curriculum parla da solo: Puma e Yves Saint Laurent tra i brand di cui è stata testimonial ufficiale, oltre alle sfilate in passerella per Versace. A queste collaborazioni si aggiunge Service95, la piattaforma digitale lanciata nel 2022 che offre contenuti culturali, sociali e politici da tutto il mondo con un podcast curato direttamente da lei: un progetto che ha rafforzato la sua immagine di brand globale ben oltre i confini della musica.

Completano il quadro i proventi dei diritti editoriali sulle proprie canzoni, rimasti sotto il suo diretto controllo, e le attività imprenditoriali legate alla moda e ad altri settori consumer. Il risultato è un’artista che non si limita a riempire stadi e scalare classifiche, ma ha costruito un ecosistema economico diversificato attorno al proprio nome.

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La carriera e i grandi successi di Dua Lipa

Dua Lipa - il cui nome in albanese significa amore - nasce a Londra il 22 agosto 1995, da genitori kosovari-albanesi emigrati nel Regno Unito prima dello scoppio della guerra nei Balcani. Il padre Dukagjin Lipa era un musicista rock e ha influenzato sin dall’infanzia la sua passione per la musica, facendola crescere a suon di Tupac, David Bowie, Bob Dylan e grandi pop star come Christina Aguilera. Dopo un periodo vissuto a Pristina con la famiglia al termine del conflitto in Kosovo, a 15 anni prende da sola la decisione di tornare a Londra per inseguire il sogno musicale, lavorando come modella e pubblicando cover su YouTube.

Il contratto discografico arriva con la Warner Bros. Records: nel 2015 esce il singolo di debutto New Love, seguito da Be the One, primo vero successo internazionale. Il primo album omonimo del 2017 esplode in tutto il mondo grazie a New Rules, vero e proprio inno generazionale, valendole il Grammy come Best New Artist.

Il salto definitivo arriva nel 2020 con Future Nostalgia: ispirato alla disco e alla musica degli anni ’80, l’album produce hit come Don’t Start Now, Physical e Levitating, conquista il Grammy per Best Pop Vocal Album e si afferma come uno degli album pop più importanti del decennio. Nella sua carriera ha venduto oltre 7 milioni di album in tutto il mondo. Nel 2023 debutta come attrice in Barbie di Greta Gerwig nel ruolo della Barbie Sirenetta, e nel 2024 è nel cast di Argylle nel ruolo di LaGrange.