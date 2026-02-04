Lo abbiamo già conosciuto lo scorso anno, quando a fianco della cantante Rose Villain aveva partecipato alla serata cover di Sanremo, presentando un iconico brano di Lucio Battisti: Fiori di rosa, fiori di pesco. Adesso invece i riflettori e gli sguardi sono tutti per lui: Chiello è uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026.

Dapprima membro degli FSK Satellite, ora ha avviato un percorso da solista che lo ha portato a scoprire diversi generi musicali. La sua carriera è iniziata nel 2017 con una serie di brani “crudi” in stile trap, ma è bastato poco tempo per alleggerire i toni e passare a un cantautorato più intimo, senza mai perdere la propria identità. Chiello ha saputo reinventarsi nel tempo ed è diventato uno degli artisti italiani più amati dalle nuove generazioni.

Ma chi è Chiello e quanto guadagna grazie alle sue canzoni? Scopriamo la biografia, la carriera, lo stipendio e il patrimonio dell’artista in arrivo all’Ariston.

Chi è Chiello? La biografia dell’artista

Classe 1999, Chiello è un artista italiano nato a Venosa, un piccolo paesino in provincia di Potenza, in Basilicata. All’anagrafe è conosciuto come Rocco Modello. All’età di 18 anni, nel 2017, ha fondato il collettivo FSK Satellite insieme a Taxi B, Sapobully (ex SapoHaze), Powv, ThugNizü e YoungGucci. Il gruppo è diventato famoso per i suoi brani provocatori e senza filtri, in pieno stile trap, che raccontano la realtà nuda e cruda. Sui social sono diventati un vero e proprio fenomeno tra i giovani.

Trapshit, il primo album del gruppo, è uscito nel 2019 con una serie di collaborazioni di rilievo con cantanti come Gué, Rosa Chemical e Daytona KK. Segue Padre, figlio e spirito, pubblicato nel 2020 e arricchito grazie alla partecipazione di artisti internazionali come Chief Keef e Tadoe.

Quando gli FSK decidono di prendersi una pausa dalla musica, Chiello sperimenta nuovi stili musicali per proprio conto, iniziando una trasformazione che lo porterà verso un cantautorato più intimo e personale. Proprio in questo periodo avvia nuove collaborazioni con artisti italiani noti e apprezzati: collabora con Colapesce e Mace nel brano Ayahuasca, con Madame e Sick Luke in La strega del frutteto e con Rkomi in Cancelli di mezzanotte.

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La carriera da solista e l’arrivo a Sanremo

Nella sua carriera da solista Chiello abbandona la musica trap e prova a creare nuovi testi malinconici e profondi, che attirano l’attenzione del pubblico più giovane. Nel 2021 pubblica il suo album di esordio, Oceano Paradiso , anticipato dal suo primo singolo Quanto ti vorrei prodotto da Shablo. In pochi mesi, grazie a questo progetto discografico, ha conquistato il disco d’oro e superato i 133 milioni di stream.

Da qui iniziano una serie di eventi e partecipazioni televisive che permettono all’artista di crescere sempre di più: nel 2021, dopo il successo come solista, venne invitato a esibirsi a X Factor e poi l’anno successivo calca il palco del Tim Summer Hits e del Tim Music Awards all’Arena di Verona.

Negli anni successivi ha continuato a sperimentare questo nuovo genere musicale, presentando brani e album caratterizzati da romanticismo e inquietudine, sogno e disillusione. Sale sul palco dell’Ariston per accompagnare Rose Villain nella serata cover di Sanremo 2025 e, nel 2026, diventa lui stesso protagonista della kermesse.

Quanto guadagna Chiello?

Sebbene non vi siano fonti ufficiali che definiscono quanto guadagna Chiello, possiamo ipotizzare il suo patrimonio in base al successo dei suoi brani sulle piattaforme di streaming e sulla base degli eventi e concerti che ha tenuto negli ultimi anni nelle diverse città italiane.

Per un artista con il suo seguito, il compenso per un’esibizione live in un club o festival può oscillare tra i 15.000 e i 30.000 euro per data.

A ciò bisogna aggiungere anche i guadagni derivanti dalle piattaforme di streaming musicale, come ad esempio Spotify, che costituisce una delle entrate più importanti per un cantante. Considerando i suoi successi (come l’album Oceano Paradiso), le sole royalty da streaming possono generare entrate annuali stimate tra i 50.000 e i 100.000 euro solo per il catalogo principale.

Infine, come autore e compositore dei suoi brani, Chiello percepisce una quota significativa dei diritti SIAE su ogni passaggio radiofonico e vendita fisica (vinili/CD).