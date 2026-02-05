Chi è Francesco Renga e quanto guadagna

Pierfrancesco Renga, meglio conosciuto come Francesco Renga, è un cantautore italiano amatissimo dal pubblico, con una carriera lunghissima alle spalle che lo ha portato a salire su alcuni dei palchi più importanti d’Italia e non solo. Ha collaborato con numerosi cantanti italiani e ha collezionato numerose partecipazioni al Festival di Sanremo.

La sua carriera è iniziata prestissimo, all’età di 16 anni, quando partecipò al primo concorso tra band bresciane: fu lì che conobbe il gruppo dei Timoria (tra gli anni ’80 e ’90) con cui rimase per 13 anni, per poi proseguire la sua carriera come solista.

A distanza di 21 anni dalla vittoria del 55esimo Festival di Sanremo 2005, quando interpretò il brano “Angelo”, Francesco Renga torna sul palco dell’Ariston in diverse occasioni, compresa anche la prossima edizione di Sanremo 2026. Vediamo chi è il cantautore italiano e quanto guadagna tra concerti, vendita di dischi e streaming musicale.

Chi è Francesco Renga: la biografia

Francesco Renga è nato a Udine il 12 giugno 1968. Suo padre era maresciallo della Guardia di Finanza e venne trasferito a Brescia nei primi anni di vita di Francesco. La sua infanzia e adolescenza, quindi, le passa in questa città. Sua madre perse la vita a causa di un mieloma quando lui aveva 19 anni.

Renga ha una sorella gemella di nome Paola e un fratello di nome Stefano, anche lui musicista.

Studia al liceo scientifico e, spronato dal padre, si iscrive al concorso per entrare nella Guardia di Finanza: nonostante l’esito positivo delle prove, decide di cambiare completamente strada e di iscriversi all’Università di Economia e Commercio. Dopo un solo anno si trasferisce all’Istituto Europeo di Design a Milano per frequentare il corso di Art Director, prima di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

L’esordio con i Timoria e la carriera da solista

Nel 1984 si iscrive al concorso Deskomusic, come cantante dei Modus Vivendi. Proprio in quell’occasione conosce il gruppo dei Timoria che lo accompagnerà nella prima parte della sua carriera musicale. Con loro trascorrerà ben 13 anni contribuendo alla realizzazione di 7 album.

Inizia poi la sua carriera da solista grazie alla quale ottiene un grandissimo successo, pubblicando 9 album in studio, 2 dal vivo e 3 raccolte. All’inizio del 2000 pubblica il suo album d’esordio «Francesco Renga», e l’anno successivo sale sul palco dell’Ariston per la prima volta, presentando la canzone “Tracce di te”, inserita nel suo secondo album che ha per titolo “Tracce”.

Negli anni seguenti collabora alla realizzazione dell’album “A.C.A.U. - La nostra meraviglia” di Gianni Maroccolo con il brano “Sabbia”. Nel 2004 invece pubblica “Camere con vista”, un album nato dopo l’unione con la showgirl Ambra Angiolini e la nascita della prima figlia.

La vittoria a Sanremo e le altre partecipazioni

Il culmine della sua carriera arriva nel 2005, quando Renga trionfa al Festival di Sanremo con il famosissimo e amatissimo brano “Angelo”. L’anno successivo diventa padre per la seconda volta.

Annuncia poi un nuovo album per il 12 ottobre 2007, ma viene anticipato dal singolo “Cambio direzione”, pubblicato prima dell’estate. Al contempo pubblica anche il suo primo romanzo, edito Feltrinelli.

Nel 2009 viene richiamato da Paolo Bonolis a Sanremo, dove partecipa con il brano «L’uomo senza età» inserita poi nell’album “Orchestra e voce”. Nel 2010 arriva invece “Un giorno bellissimo”, un disco di inediti prodotto da Celso Valli. E ancora: il 15 gennaio 2012 viene annunciata la sua ennesima partecipazione al Festival di Sanremo, dove entra in gara con «La tua bellezza», e in contemporanea esce “Fermoimmagine”, raccolta di tre inediti del cantautore.

Anche nel 2014 annuncia la sua partecipazione a Sanremo con il brano «A un isolato da te» e «Vivendo adesso». L’album “Tempo Reale”, prodotto da Michele Canova, esce invece dopo il Festival, a marzo.

Nel 2016 esce l’album “Scriverò il tuo nome”, dove sono inseriti 12 brani a cui hanno partecipato diversi co-autori, tra cui Tony Maiello, Fortunato Zampaglione. Ermal Meta, Francesco Gabbani e Nek.

Il progetto con Nek e Max Pezzali

Nel corso del 2018 Francesco Renga è impegnato in un progetto a tre voci insieme ai grandi cantanti italiani Nek e Max Pezzali: tutti insieme girano le principali piazze italiane, riempiendo i palazzetti.

Prima della partenza per il tour esce il brano “Duri da battere” inserito all’interno del album condiviso “Max Nek Renga”, uscito il 9 marzo.

Il cantautore non si ferma e alla fine del 2018 viene selezionato nuovamente per l’edizione 2019 del Festival di Sanremo, dove entra in gara con «Aspetto che torni», brano che anticipa l’album “L’altra metà”. Anche nel 2021 è in gara al Festival di Sanremo con il brano «Quando trovo te».

Torna al Festival nel 2024 in coppia con Nek con il brano «Pazzo di te». Infine, partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano «Il meglio di me».

Quanto guadagna Francesco Renga?

Non esistono dati pubblici ufficiali sul patrimonio netto e sui guadagni di Francesco Renga, ma in occasione di alcuni eventi e concerti sono emerse delle cifre che hanno destato numerose polemiche.

L’ultima in ordine temporale riguarda un evento in piazza tenutosi a Roseto degli Abruzzi dal quale il cantautore avrebbe ottenuto tra i 75.000 e gli 80.000 euro di compenso. Queste cifre ci spingono a pensare che mediamente il guadagno derivante da eventi e concerti nelle maggiori città italiane possa essere persino superiore. In eventi organizzati con altri artisti, come ad esempio con Nek e Max Pezzali, i costi complessivi per i comuni possono variare, ma mantengono un alto livello di posizionamento economico. Ad esempio, un evento a Riccione con Nek e Alex Britti è costato circa 150.000 euro totali.

In occasioni di particolare rilievo, come i concerti di Capodanno, i cachet possono essere sensibilmente più alti: in passato sono stati stanziati circa 160.000 euro per singole tappe di grandi eventi di piazza.

Le numerose partecipazioni al Festival di Sanremo hanno poi contribuito ad aumentare il guadagno di Renga. Sebbene la partecipazione alla kermesse preveda solitamente un rimborso spese attorno ai 48.000 euro per i big, il ritorno economico deriva dall’incremento di streaming e vendite.

Oltre ai concerti e agli eventi in tutta Italia, i guadagni di Renga derivano infine da diritti d’autore, streaming e apparizioni televisive, sebbene le cifre esatte non siano pubbliche.