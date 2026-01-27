Chi è e quanto guadagna Arisa, la cantante in gara a Sanremo 2026

Chi si chiede “quanto guadagna Arisa” oggi deve per forza fare i conti con il percorso di un’artista che, nel corso degli anni, è riuscita a trasformare una voce fuori dagli schemi in una carriera solida, longeva e trasversale. Cantautrice, interprete raffinata, volto televisivo e personaggio amatissimo dal pubblico, Arisa rappresenta una delle figure più riconoscibili della musica italiana contemporanea, “fatta da sé” grazie alla tanta gavetta e al successo conquistato soprattutto a Sanremo. Una delle ultime interpreti divenute famose prima dell’inevitabile era social e streaming.

Nel 2026 l’artista torna ufficialmente in gara al Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, con il brano Magica Favola. Il pezzo è stato scritto dalla stessa Arisa insieme a un team di autori che da tempo collaborano con lei, mantenendo quella linea emotiva e narrativa che il pubblico ha imparato a riconoscere e apprezzare.

Non si tratta di un ritorno nostalgico, ma di una nuova tappa di un percorso artistico sempre in evoluzione. Dopo l’ultima partecipazione in gara nel 2021 e la presenza come ospite nel 2024, Arisa si presenta all’Ariston con una consapevolezza diversa, forte di premi, una carriera televisiva lanciata e riconoscimenti importanti, come il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale vinto con Canta ancora.

Ecco, allora, chi è Arisa, cosa fa oggi e a quanto ammonta il suo patrimonio stimato.

Chi è Arisa? La cantante in gara a Sanremo 2026

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto 1982 ma cresce in Basilicata, terra a cui è profondamente legata e che spesso ritorna nella sua poetica. Fin da giovane mostra una spiccata sensibilità musicale, coltivata attraverso studi di canto e numerose esperienze locali.

Il grande pubblico la scopre nel 2009, quando debutta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Sincerità. Il look anticonvenzionale, gli occhiali spessi e una voce potentissima la rendono immediatamente riconoscibile. Da outsider diventa in breve tempo una delle rivelazioni più forti del panorama musicale italiano.

Negli anni successivi Arisa costruisce una carriera solida, alternando partecipazioni sanremesi di successo – tra cui la vittoria nel 2014 con Controvento – a progetti discografici sempre più maturi. Il suo stile evolve: dalla leggerezza iniziale passa a brani più introspettivi, spesso autobiografici, che mettono al centro fragilità, rinascita e identità.

Parallelamente alla musica, Arisa diventa un volto noto della televisione. Partecipa come insegnante di canto ad Amici, prende parte a programmi di intrattenimento di prima serata e vince l’edizione 2021 di Ballando con le stelle, mostrando al pubblico un lato ancora diverso di sé.

Negli ultimi anni rafforza il legame con la Rai: è coach a The Voice Kids e The Voice Senior, ruolo che le permette di unire competenza tecnica ed empatia. Il ritorno a Sanremo 2026 con Magica Favola rappresenta così una sintesi perfetta di tutte le sue anime artistiche.

Arisa in numeri: ecco quanti dischi ha venduto la cantante lucana

I numeri della carriera di Arisa raccontano una storia di continuità e riconoscibilità, più che di mode passeggere. Dal debutto discografico a oggi, la cantante ha pubblicato numerosi album in studio, molti dei quali certificati oro e platino, superando nel complesso le 600 mila copie vendute tra supporti fisici e digitali, a cui si aggiungono decine di milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming.

Il legame con il Festival di Sanremo è centrale nella sua carriera. Arisa ha vinto per la prima volta nel 2009 nella categoria Nuove Proposte con Sincerità, brano che la impose immediatamente all’attenzione del grande pubblico. Nel 2012 ha conquistato un prestigioso secondo posto tra i Big con La notte, una delle sue canzoni più iconiche, diventata negli anni un vero classico del repertorio italiano contemporaneo. Il successo massimo arriva nel 2014, quando trionfa tra i Campioni con Controvento, canzone che le vale la consacrazione definitiva.

Oltre ai successi al Festival, Arisa ha conquistato anche ben 11 dischi di platino e 6 dischi d’oro, su un totale di 10 album pubblicati (e decine di collaborazioni).

Sul fronte digitale, il suo canale YouTube ufficiale conta oltre 61 milioni di visualizzazioni complessive e quasi 100 mila iscritti, con una media di crescita stabile nel tempo. Importanti anche i riconoscimenti. A tutto ciò si aggiunge l’attività live: tour teatrali, rassegne estive e concerti nelle piazze continuano a registrare grande affluenza, dimostrando come Arisa resti una delle voci più amate dal pubblico italiano.

Il patrimonio di Arisa: ecco quanto guadagna

Quando si parla di quanto guadagna Arisa, è necessario considerare una pluralità di fonti di reddito, perché la sua attività non si limita alla musica incisa. Una prima voce riguarda diritti d’autore e streaming: ogni ascolto, passaggio radiofonico e utilizzo dei suoi brani in film o programmi TV genera introiti costanti nel tempo, seppur difficili da quantificare con precisione.

Un peso rilevante è rappresentato dai concerti dal vivo. Secondo dati emersi da eventi pubblici e amministrazioni locali, il cachet per una singola esibizione può oscillare tra 20.000 e 40.000 euro, con punte superiori in occasione di grandi manifestazioni. Nel 2019, ad esempio, per un concerto in piazza il compenso artistico di Arisa superava i 38.000 euro, esclusi i costi tecnici.

La televisione è un altro pilastro fondamentale. Come coach di The Voice Senior e The Voice Kids, Arisa rientra nella fascia alta dei compensi per i talent Rai: secondo stime attendibili, il cachet può variare tra 10.000 e 15.000 euro a puntata, considerando anche prove, preparazione e attività collaterali. A questi si sommano i compensi per ospitate e partecipazioni speciali: a Sanremo 2024, in qualità di ospite, avrebbe percepito circa 25.000 euro per una singola serata.

Rilevanti anche le esibizioni istituzionali e sportive. Per aver cantato l’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia 2022, il compenso stimato si aggirava intorno ai 12.500 euro, cifra che la cantante ha scelto di devolvere in beneficenza.

Più marginali, ma comunque presenti, le entrate digitali: il canale YouTube ufficiale genera guadagni stimati tra 500 e 1.000 euro al mese, con forti oscillazioni legate alle visualizzazioni (fonte: Youtubers.me). Si tratta di una quota secondaria rispetto ai proventi principali.

La stessa Arisa ha dichiarato pubblicamente di non considerarsi ricca e di reinvestire gran parte dei guadagni nella propria musica, anche perché lavora con un’etichetta indipendente che comporta costi di produzione più elevati.

Tenendo conto di tutte le attività – musica, concerti, TV, diritti e ospitate – una stima realistica riportata da diverse fonti online collocherebbe oggi il patrimonio complessivo di Arisa vicino al milione di euro, frutto di una carriera lunga, credibile e ancora pienamente attiva.