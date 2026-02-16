Chi è e quanto guadagna Levante, la cantautrice siciliana in gara a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con un parterre di artisti italiani molto variegato, sebbene manchino diversi nomi di big assoluti capaci di scaldare i fan. Una dei possibili big, però, potrebbe essere Levante, che rappresenta un ritorno atteso sul palco dell’Ariston.

La cantautrice siciliana, già protagonista dell’Ariston nel 2020 con Tikibombom e nel 2023 con Vivo, torna in gara per la terza volta con il brano Sei tu, una canzone che esplora le sfumature dell’amore “maturo”, profondo e consapevole.

Ma chi è davvero Levante e, soprattutto, quanto guadagna? Proviamo a mettere ordine.

Chi è Levante? La biografia della cantautrice siciliana

All’anagrafe Claudia Lagona, in arte Levante, è nata nel 1987 a Caltagirone, in Sicilia. La sua infanzia è segnata da un evento importante: dopo la prematura scomparsa del padre, nel 2001 si trasferisce con la madre e i tre fratelli a Torino, città che diventerà il vero punto di partenza della sua formazione artistica. È qui che inizia a coltivare seriamente la passione per la musica, scrivendo canzoni e muovendo i primi passi nel mondo dei concerti live. Ancora giovanissima incide il suo primo brano a soli 14 anni e, negli anni successivi, apre i concerti di artisti affermati come Negramaro e Max Gazzè, maturando una preziosa esperienza dal vivo.

A poco più di vent’anni decide di tentare la strada internazionale trasferendosi in Inghilterra, precisamente a Leeds, dove resta per circa due mesi. Qui scrive alcuni brani in lingua inglese, ma l’esperienza non produce i risultati sperati e Levante fa ritorno a Torino. Per mantenersi lavora come cameriera in un bar, alternando turni diurni alle prove serali e ai concerti. Una fase complessa ma fondamentale, durante la quale sceglie di lasciare il lavoro stabile per dedicarsi completamente alla musica, nonostante i primi concerti risultino economicamente poco vantaggiosi.

La svolta arriva nel 2013 con il singolo Alfonso, inciso con l’etichetta INRI, che la impone all’attenzione del grande pubblico e della critica. Da quel momento la carriera di Levante prende una direzione chiara e definita, caratterizzata da una forte identità artistica, testi personali e uno stile immediatamente riconoscibile. Parallelamente alla musica, negli anni successivi coltiva anche la passione per la scrittura, pubblicando due romanzi di successo: Se non ti vedo non esisti nel 2017 e Questa è l’ultima volta che ti dimentico nel 2018. Nella vita privata è sempre stata molto riservata: nel 2015 ha sposato Simone Cogo, dj dei The Bloody Beetroots, da cui si separa nel 2017. Successivamente ha avuto una relazione con Diodato, conclusasi nel 2019. Dal 2021 è legata a Pietro Palumbo, con cui ha avuto una figlia, Alma Futura, nata nel febbraio 2022.

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I principali successi di Levante e le partecipazioni a Sanremo

La discografia di Levante è solida e coerente, costruita nel tempo con una crescita costante. Il suo album d’esordio Manuale distruzione, pubblicato nel 2014, viene accolto con entusiasmo dalla critica e ottiene importanti riconoscimenti: è premiato come “migliore opera prima” dall’Academy Medimex, arriva alle finali del Premio Tenco e le vale una candidatura agli MTV Europe Music Awards di Glasgow come Best Italian Act. Un debutto che conferma il talento mostrato già con Alfonso, singolo che diventa uno dei suoi brani più iconici e che nel 2017 ottiene anche il disco d’oro.

Negli anni successivi pubblica Abbi cura di te (2015), Nel caos delle stanze stupefacenti (2017) e Magmamemoria (2019), album che consolidano il suo ruolo nel cantautorato italiano contemporaneo. Tra i singoli più apprezzati figurano Vertigine, Sirene, Andrà tutto bene e lo stretto necessario, duetto con Carmen Consoli. Levante collabora inoltre con artisti di primo piano come Max Gazzè, J-Ax, Irene Grandi e Tiziano Ferro, dimostrando versatilità e capacità di dialogo con mondi musicali diversi.

Nel 2017 conquista anche il pubblico televisivo entrando a far parte della giuria di X-Factor, accanto a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Nello stesso anno Rockol la premia come artista dell’anno. Il 2018 è segnato dal tour Caos, che registra il tutto esaurito in 30 date tra Italia ed Europa. Il rapporto con il Festival di Sanremo si consolida nel 2020, quando partecipa in gara con il brano Tikibombom, classificandosi dodicesima ma ottenendo un forte riscontro radiofonico nei mesi successivi. Torna poi sul palco dell’Ariston nel 2023 con Vivo.

Quanto guadagna Levante?

Stabilire con precisione quanto guadagna Levante nel corso della sua carriera non è semplice, poiché le entrate di una cantautrice derivano da fonti diverse. I principali introiti provengono dai diritti d’autore gestiti dalla SIAE, legati sia ai brani interpretati sia a quelli scritti per sé e per altri artisti. A questi si aggiungono i guadagni generati dalle piattaforme digitali come Spotify, che contribuiscono in modo significativo grazie al numero di ascolti mensili delle sue canzoni.

Un’altra voce rilevante è rappresentata dai concerti e dai tour, anche se agli inizi della carriera – come raccontato dalla stessa artista – le esibizioni live risultavano poco redditizie, una volta sottratte le spese per musicisti e staff. Con il crescere della popolarità, però, i tour hanno registrato numerosi sold out, aumentando sensibilmente gli incassi. Importanti anche le partecipazioni televisive, come l’esperienza da giudice a X-Factor, che garantiscono cachet e grande visibilità mediatica.

Secondo le stime riportate dal sito popnable.com, basate sulle informazioni disponibili online e considerando circa sei anni di massima esposizione mediatica, i guadagni complessivi di Levante si aggirerebbero oltre i 100 mila dollari. Si tratta di una cifra indicativa, che non tiene conto di eventuali introiti derivanti dalla vendita dei libri pubblicati, dalle collaborazioni artistiche e da altre attività collaterali.