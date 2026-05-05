Quanto guadagna Jannik Sinner? Il 2026 trionfale dell’azzurro riapre ciclicamente questo interrogativo tra fan e appassionati. E pensare che l’inizio di stagione dell’altoatesino non era stato dei più semplici: le sconfitte contro Novak Djokovic agli Australian Open e contro Jakub Mensik a Doha avevano momentaneamente rallentato la corsa dell’azzurro al numero 1 ATP, che fino a inizio aprile era appannaggio di Carlos Alcaraz. La primavera, però, ha ribaltato tutto: prima il glorioso trionfo al Sunshine Double - Indian Wells e Miami - e poi l’ancora più pesante vittoria a Montecarlo (titolo ATP numero 27), per il primo Masters 1000 conquistato sulla terra rossa, arrivato dopo un epico scontro in finale proprio contro il grande rivale spagnolo. Infine, la vittoria di Madrid, che ha consegnato Sinner definitivamente alla storia con la conquista di ben 5 Masters 1000 consecutivi (4 solo nel 2026). E ora all’elenco manca solo quello di Roma,

Un Sinner che adesso sembra davvero aver inserito una marcia in più su ogni superficie, puntando al bersaglio grosso al Roland Garros che gli consentirebbe di arrivare al Career Grand Slam.

Ma quanto vale tutto questo “ben di Dio” di risultati? Sicuramente prize money incassati, sponsorizzazioni e tanta fama che si autoalimenta di settimana in settimana.

Nel 2026, limitatamente alla stagione in corso, è lui il giocatore ad aver guadagnato di più dai premi torneo, alla data del 14 aprile: 5.521.867 dollari, circa 1,2 milioni in più di Alcaraz.

D’altronde, già il 2025 si era chiuso nel migliore dei modi, con una stagione straordinaria coronata da trionfi pesantissimi - tra cui Australian Open, Wimbledon e ATP Finals - che lo hanno proiettato definitivamente nell’élite del tennis mondiale. Ecco, quest’anno, nonostante qualche intoppo iniziale, sta continuando sulla stessa falsa riga. Proviamo a fare i conti in tasca al campione altoatesino, analizzando nel dettaglio guadagni, patrimonio stimato e strategie finanziarie di Jannik Sinner.

Quanto guadagna Jannik Sinner dal tennis? I numeri di una carriera d’oro (in tutti i sensi)

Stando al prize money dell’ATP, con le vittorie accumulate tra marzo, aprile e maggio - circa 1 milione di euro incassato a torneo - a inizio maggio 2026 Jannik Sinner fa segnare un nuovo record personale (e per il tennis italiano):

con 63,5 milioni di dollari incassati (circa 54,3 milioni di euro al cambio) di guadagni totali dai tornei disputati in carriera, l’altoatesino è il sesto giocatore all-time per prize money complessivo.

Prima di lui ci sono riusciti ovviamente Djokovic (ancora in attività con più di 190 milioni complessivi), Nadal e Federer, ma anche Murray - a tiro, considerando che è fermo a 64 milioni e, oramai, ritirato - e Alcaraz. Non più Zverev, sorpassato proprio grazie al trionfo a Montecarlo. Se aggiungiamo i due trionfi consecutivi ai tornei d’esibilizione “Six Kings Slam”, il conto complessivo arriva molto vicino ai 75 milioni di dollari.

E pensare che prima del 2019 (Sinner è diventato professionista nel 2018) l’altoatesino nel prize money dell’ATP poteva contare vincite per 20.000 dollari. Ma fu proprio quello l’anno dell’esplosione, ad appena 18 anni, che, grazie ai risultati ottenuti, portarono nelle casse del giovane tennista circa 600.000 dollari.

Nel 2020, con lo strepitoso cammino avuto al Roland Garros e al successo nell’ATP di Sofia, Sinner ha sfondato il muro del milione di dollari, frenato solo in parte dalla pandemia. Nel 2022 Sinner si è intascato oltre 2 milioni di dollari, battuto dal 2023 con ben 8,3 milioni di dollari: un record, però, destinato a cadere presto.

Nel 2024, infatti, l’altoatesino ha guadagnato in totale la bellezza di 16,9 milioni di dollari. L’anno della consacrazione, quello in cui si è portato a casa due prove dello Slam e le Finals (come il 2025), oltre al successo multimilionario al Six Kings Slam di Riyadh. Record prontamente battuto nel 2025, per una scalata che non sembra avere interruzioni.

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I guadagni del 2025, l’anno record (anche per il patrimonio) di Jannik Sinner

Il talento di San Candido ha chiuso un 2025 da record, sia dal punto di vista dei risultati che da quello del patrimonio accumulato. La vittoria alle ATP Finals di Torino, bissando il successo del 2024, è arrivata proprio contro il rivale storico Carlos Alcaraz, al termine di una partita davvero spettacolare (7-6, 7-5 il risultato finale). E poco importa se lo spagnolo ha chiuso comunque l’anno da numero 1 del mondo. Per Sinner parlano i numeri.

Nel 2025 - al netto della squalifica di 3 mesi - sono assurdi per portata e qualità: 57 vittorie e appena 6 sconfitte in stagione, 6 titoli vinti su 12 tornei disputati (con 10 finali giocate).

Da ricordare come Sinner aveva inoltre ceduto lo scettro di numero 1 ATP dopo 65 settimane consecutive in testa al ranking in seguito alla finale dello US Open 2025, persa proprio contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz, che si era preso il trofeo e la vetta in un colpo solo. Un anno e 3 mesi da numero 1 del mondo, nonostante di mezzo ci fosse una squalifica pesante. Insomma, i numeri di un alieno.

Un 2025 fatto di tanti tornei vinti e incassi milionari. Vincite che si vanno ad aggiungere al trionfo più faraonico e remunerativo del 2025: il Six Kings Slam, svoltosi in Arabia Saudita, vinto grazie a una nuova vittoria in finale (bis dopo l’edizione 2024) contro Alcaraz: 3 vittorie «facili» nei 4 giorni di torneo gli sono valsi un assegno da ben 6 milioni di dollari (poco meno di 5,2 milioni di euro al cambio), una cifra nemmeno avvicinata da qualsiasi altro torneo del circuito.

Incasso dopo incasso, il 2025 di Sinner è stato incredibile e inavvicinabile per soldi guadagnati con il tennis:

Tra vittorie e premi in stagione, il “complessivo di campo” ammonta a più di 19 milioni di dollari complessivi in appena 12 tornei disputati. A questi si aggiungono anche i 6 milioni del Six Kings Slam, per un totale di più di 25 milioni di dollari a stagione terminata. Un record storico assoluto.

Sinner batte il sé stesso del 2024 e lo fa nonostante diversi tornei in meno giocati. Per dare un’idea, Alcaraz - escludendo l’Arabia - si è fermato a 18,8 milioni di dollari incassati dai tornei ATP.

Ma l’ammontare del patrimonio di Sinner non è solo tennis. Ecco quanto vale il suo patrimonio oggi e da dove deriva.

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Il patrimonio complessivo di Jannik Sinner (secondo solo ad Alcaraz) tra tennis e sponsorizzazioni

Grazie ai suoi successi, Jannik Sinner può già vantarsi di far parte della Top-10 dei tennisti più pagati del 2025. Anzi, è uno dei più pagati in assoluto secondo Forbes.

Attualmente, con i suoi 47,3 milioni di dollari complessivi, Jannik Sinner si trova al 2° posizione di questa speciale classifica dietro solo - ancora una volta - allo spagnolo Carlos Alcaraz, che guida con 48,3 milioni.

Il frutto di questo dato è una somma tra i guadagni di campo (20,3 milioni) sui 12 mesi (a cavallo tra 2024 e 2025) e i guadagni stimati fuori dal campo (27 milioni).

Difatti, oltre ai guadagni derivanti dai risultati nei vari tornei, Jannik Sinner a maggio 2019 firmò anche un primo contratto di sponsorizzazione con la Nike per quanto riguarda il suo abbigliamento, mentre nel 2020 è diventato testimonial di marchi come Parmigiano Reggiano, Fastweb, Gucci, Rolex, Lavazza, Alfa Romeo, Panini e Intesa Sanpaolo.

Di recente è filtrata la voce di un nuovo accordo con la Nike: il colosso americano avrebbe rinnovato il contratto di sponsorizzazione per altri dieci anni, con il tennista che complessivamente andrebbe a incassare la faraonica cifra di 150 milioni in dieci anni, pari a 15 milioni l’anno.

Stando ad altri dati (fonte: Gazzetta dello Sport), Sinner incasserebbe 30 milioni all’anno dagli sponsor: oltre ai 15 garantiti dalla Nike, ce ne sarebbero altrettanti complessivi che derivano da tutti gli altri accordi commerciali sottoscritti dal giovane tennista. Una stima molto simile a quella di Forbes.

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Come Sinner sta investendo i suoi soldi

Come noto, Jannik Sinner ha trasferito la sua residenza fiscale nel Principato di Monaco. Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, gli introiti “incassati a Montecarlo sono esentasse grazie alla decisione dell’ex principe Carlo III che, il 14 febbraio 1869, abolì le imposte personali trasformando il Principato in un paradiso fiscale”.

Oltre ai vantaggi fiscali, Sinner sta costruendo un vero e proprio gruppo imprenditoriale, ispirato al soprannome che aveva da ragazzo, “Fox”, la volpe. Le società registrate tra settembre 2022 e settembre 2023 sono quattro: una holding, una finanziaria e due immobiliari.

Il suo gruppo monegasco non resta confinato nel Principato. Sinner ha infatti deciso di investire anche in Italia, in particolare nel settore immobiliare. A Milano, dal luglio 2023, possiede una società che ha acquistato alcuni uffici nel centro storico del capoluogo lombardo. Il valore stimato dell’operazione si aggira attorno ai 3,6 milioni di euro. Dietro questa realtà c’è una catena societaria che porta a Monaco: Foxera Re Monaco controlla il 99% della società italiana Foxera Re Com, mentre l’1% è detenuto dalla Avima, legata al manager e uomo di fiducia di Sinner, Alex Vittur.

Ma non è finita qui. Alla fine del 2024, il tennista ha fondato anche la Woody (o Wooly) Lemon, con sede a Montecarlo: una società pensata per gestire marketing, diritti d’immagine, sponsor, comunicazione e consulenze. Una scelta che conferma la volontà di Sinner di organizzare in modo strutturato e professionale non solo i suoi investimenti, ma anche l’universo che ruota intorno alla sua carriera sportiva.

In meno di tre anni, il campione azzurro ha messo in piedi una cassaforte societaria che spazia dall’immobiliare alla gestione dei suoi diritti commerciali, dimostrando una visione imprenditoriale ben oltre la sua giovane età. E così, mentre continua a crescere in campo, Sinner costruisce anche fuori una rete che sembra destinata a consolidarsi nel tempo.