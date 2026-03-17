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Montepremi Miami Open 2026, il prize money di chi vince, turno dopo turno

Money.it Guide

17 Marzo 2026 - 12:40

Il montepremi del Miami Open 2026 ricalca quello di Indian Wells: ecco quanto guadagnano giocatori e giocatrici per ogni partita vinta

Montepremi Miami Open 2026, il prize money di chi vince, turno dopo turno

Montepremi Miami Open 2026: ha già preso il via il torneo di tennis in Florida, secondo grande appuntamento stagionale nei Masters 1000 e tappa conclusiva del celebre Sunshine Double dopo Indian Wells. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami si chiude infatti la doppia trasferta americana, con i migliori giocatori del mondo pronti a contendersi uno dei titoli più prestigiosi del circuito ATP e WTA. L’ultimo grande appuntamento sul cemento prima del passaggio alla stagione sulla terra battuta europea.

I riflettori sono naturalmente puntati sui grandi protagonisti del circuito come Jannik Sinner, fresco vincitore del primo 1000 della stagione in California, e Carlos Alcaraz, ma l’attenzione degli appassionati non riguarda soltanto ciò che accade in campo: anche in Florida il torneo si conferma un evento centrale nel calendario, sia per il livello tecnico sia per il prize money in palio.

Per quanto riguarda gli italiani, come di consueto - ormai - il nostro Paese si presenta con diversi protagonisti nel tabellone maschile e femminile, con una presenza sempre più rilevante anche nelle fasi avanzate dei tornei. Non solo Sinner, Paolini e Musetti, quindi, ma anche Cobolli, Darderi, Cocciaretto e il redivivo Berrettini, tutti in tabellone.

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Il tennis negli Stati Uniti continua a proporre un format sempre più vicino ai grandi eventi globali, e il Miami Open rappresenta il naturale proseguimento di quanto visto a Indian Wells. Dal punto di vista economico, il dato più interessante riguarda la sostanziale uniformità del montepremi tra i due tornei: Miami 2026 ricalca le cifre viste in California, confermando una strategia condivisa nei Masters 1000 disputati su due settimane.

Ciò significa che, dopo il leggero calo registrato a Indian Wells, anche Miami mantiene una struttura dei premi simile, con una distribuzione equilibrata tra i vari turni e una maggiore attenzione anche ai tornei di doppio.

Ecco nel dettaglio quanto guadagna il vincitore del Miami Open 2026, analizzando tutte le cifre previste per i partecipanti nei tornei di singolare e doppio.

Montepremi Miami Open 2026: il prize money aggiornato

Il montepremi totale dell’ATP Miami Open 2026 è di circa 9,4 milioni di dollari per il solo circuito maschile, cifra che si inserisce nel quadro complessivo dell’evento combinato con il torneo femminile.

Questi sono i premi in denaro previsti per il torneo di singolare Miami Open 2026, con uomini e donne che incasseranno cifre uguali.

  • Vittoria - $1.151.380
  • Finale - $612.340
  • Semifinali - $340.190
  • Quarti di finale - $193.645
  • Ottavi di finale - $105.720
  • Terzo turno - $61.865
  • Secondo turno - $36.110
  • Primo turno - $24.335

Questo invece è il prize money del torneo di doppio del Miami Open 2026:

  • Vittoria - $468.200
  • Finale - $247.870
  • Semifinale - $133.110
  • Quarti di finale - $66.570
  • Secondo turno - $35.700
  • Primo turno - $19.510

Il vincitore del torneo singolare del Miami Open 2026 porterà a casa oltre 1,15 milioni di dollari, esattamente come accade a Indian Wells, mentre nel doppio la coppia campione si dividerà più di 468.000 dollari.

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