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L’AI brucia capitali come mai prima. Chi sopravvivrà tra Nvidia, SpaceX e Anthropic?

Antonio Zennaro

8 Giugno 2026 - 17:16

Non è più una bolla tech: è la nuova architettura del capitalismo. Come non farsi travolgere

L’AI brucia capitali come mai prima. Chi sopravvivrà tra Nvidia, SpaceX e Anthropic?
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Ci sono momenti in cui il mercato finanziario sembra raccontare una storia più grande dei numeri. Non si limita a prezzare utili, ricavi e margini. Prezza una visione del futuro.
È quello che sta accadendo con l’intelligenza artificiale, con i semiconduttori e, ora, con due possibili grandi quotazioni destinate ad attirare l’attenzione globale: SpaceX e Anthropic.

Due aziende molto diverse. Una porta satelliti nello spazio, costruisce razzi riutilizzabili e vende connessione internet attraverso Starlink. L’altra sviluppa modelli di intelligenza artificiale generativa, come Claude, e compete nel cuore della nuova economia digitale. [...]

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# IPO
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