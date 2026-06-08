Ci sono momenti in cui il mercato finanziario sembra raccontare una storia più grande dei numeri. Non si limita a prezzare utili, ricavi e margini. Prezza una visione del futuro.

È quello che sta accadendo con l’intelligenza artificiale, con i semiconduttori e, ora, con due possibili grandi quotazioni destinate ad attirare l’attenzione globale: SpaceX e Anthropic.

Due aziende molto diverse. Una porta satelliti nello spazio, costruisce razzi riutilizzabili e vende connessione internet attraverso Starlink. L’altra sviluppa modelli di intelligenza artificiale generativa, come Claude, e compete nel cuore della nuova economia digitale. [...]