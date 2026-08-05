Come è possibile che un’azienda con oltre cinquant’anni di storia, presente negli armadi di mezzo mondo e con un marchio riconoscibile quasi quanto quello di Coca-Cola, si ritrovi oggi a scambiare in borsa a prezzi che non vedeva da anni, con una capitalizzazione crollata da circa $187 miliardi a poco più di $62 miliardi in meno di tre anni?

Quando il mercato taglia il valore di un’azione quasi a metà, lo fa raramente per caso: di solito riflette una narrativa di crisi strutturale che, nel caso specifico, potrebbe però rivelarsi una lettura eccessivamente punitiva rispetto a quanto i dati fondamentali sembrerebbero effettivamente suggerire.

La domanda non è banale: siamo davanti a un’opportunità che il mercato sta prezzando male, oppure il ribasso riflette qualcosa di più profondo e duraturo che i numeri non riescono ancora a catturare?

Un multiplo che racconta una storia diversa dagli utili

Nike Inc. quota oggi in un intervallo compreso tra $41 e $43 per azione. A quel livello di prezzo, il rapporto tra capitalizzazione e utili degli ultimi dodici mesi si colloca tra 19,9 e 20,6 volte: un multiplo che, letto in isolamento, potrebbe sembrare ragionevole per una società matura del consumer discretionary. Ma leggere un numero in isolamento è quasi sempre un errore di metodo.

Il confronto con la propria storia recente restituisce un’immagine assai più eloquente. Nell’arco degli ultimi cinque anni, il mercato ha riconosciuto agli utili di Nike una valorizzazione media compresa tra 25,6 e 30,3 volte, con una media specifica sul triennio più recente di 28,6 volte. La distanza tra quel livello e quello attuale si traduce in uno sconto implicito del 30-35% rispetto al premio che gli investitori erano disposti ad attribuire soltanto pochi anni fa, in assenza di un deterioramento strutturale della capacità dell’azienda di generare profitti.

Vale la pena fermarsi un momento sul meccanismo sottostante, perché è qui che risiede il cuore della tesi. Il price-to-earnings ratio non misura soltanto quanto si paga rispetto a ciò che un’azienda guadagna oggi: misura la fiducia collettiva del mercato in ciò che quell’azienda guadagnerà domani. Una compressione del multiplo non equivale necessariamente a un calo degli utili reali. Equivale a un cambiamento nel sentiment, nella percezione aggregata del rischio e delle prospettive future. E quando quella percezione si discosta in misura rilevante dai dati fondamentali osservabili, si crea quello che in gergo viene chiamato un disallineamento tra prezzo e valore intrinseco.

Le pressioni reali e i margini che reggono

La narrativa che ha guidato questa compressione ha radici concrete. Il rallentamento delle vendite nella Greater China, le pressioni sui margini legate ai dazi doganali, la perdita di quota nel segmento lifestyle a favore di brand emergenti: questi non sono elementi di fantasia. Il mercato ha avuto ragioni reali per rivedere al ribasso le proprie aspettative.

Tuttavia, quello che potrebbe sfuggire a una lettura superficiale è la tenuta delle metriche operative più profonde. Il margine lordo del quarto trimestre dell’anno fiscale 2026 si è attestato al 49,2%, un dato che sembrerebbe indicare come la capacità di trasformare i ricavi in profitto lordo sia rimasta sostanzialmente intatta nonostante le pressioni esterne.

Il piano Win Now e la logica della ristrutturazione distributiva

Alla base delle difficoltà operative degli ultimi anni sembrerebbe esserci un errore strategico specifico e identificabile. Nike aveva spinto con eccessiva aggressività sul canale diretto al consumatore, riducendo la propria presenza presso i grandi distributori wholesale come JD Sports. Il risultato è stato un accumulo di giacenze difficile da smaltire e una progressiva perdita di visibilità nei punti vendita fisici frequentati dalla clientela di massa, quella che non acquista direttamente online ma che nel negozio fisico trova ancora il punto di contatto privilegiato con il marchio.

Il piano strategico denominato «Win Now», condotto sotto la guida del CEO Elliott Hill, si propone di correggere questa traiettoria attraverso un ritorno a un modello distributivo multicanale bilanciato. I segnali preliminari sembrerebbero incoraggianti: i feedback provenienti dai partner wholesale segnalano un miglioramento nell’assorbimento delle scorte e una ricezione positiva delle nuove linee dedicate alla performance atletica. Una ristrutturazione distributiva ha però tempi propri, che raramente coincidono con i trimestri di un calendario finanziario.

Quindi?

Ciò che emerge dall’osservazione di Nike non è una storia semplice di titolo a sconto, ma qualcosa di più sfumato e per questo più interessante da osservare con attenzione. Il mercato potrebbe aver applicato uno sconto strutturale a un’azienda che sta attraversando una fase di transizione che, per sua natura, sembrerebbe temporanea: le ristrutturazioni distributive richiedono tempo, i cicli di smaltimento scorte hanno una durata prevedibile, e la forza di un marchio globale non si dissolve in due anni di difficoltà operative.

Al tempo stesso, si dovrebbe ricordare che «i fondamentali restano intatti» è un giudizio probabilistico, non una certezza. Un’esposizione al rischio valutario, alla volatilità del commercio internazionale e all’evoluzione delle preferenze dei consumatori giovani sono variabili che potrebbero influire su quella tesi nel medio termine in modi difficili da quantificare oggi.

La vera domanda, per chi si avvicina a questa storia con un’ottica di protezione del capitale, non sembrerebbe essere se Nike valga più dei prezzi attuali, ma quanto tempo potrebbe volerci affinché il mercato aggiornasse la propria percezione, e se quel tempo fosse compatibile con il proprio orizzonte temporale e la propria tolleranza all’incertezza nel frattempo.