Quanto guadagna Michael Olise, il calciatore diventato milionario senza sponsor

Nell’era della sovraesposizione mediatica, della ricerca della visibilità a ogni costo e dei contratti di sponsorizzazione milionari, storie come quella di Michael Akpovie Olise fanno davvero notizia.

La stella della nazionale francese e del Bayern Monaco ha un valore di mercato di circa 150 milioni di euro ma, a sorpresa, non ha nessuno sponsor tecnico e non è testimonial di nessun brand mondiale.

Una scelta controcorrente per un personaggio decisamente fuori dagli schemi.

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Michael Akpovie Olise, classe 2001, nasce da padre anglo-nigeriano e madre franco-algerina e muove i primi passi su un campo di calcio nell’Academy dell’Arsenal. Dopo le esperienze al Chelsea e al Manchester City, l’attaccante passa al Reading che lo fa esordire nel 2019 tra i professionisti.

Dopo due anni al Reading arriva il trasferimento al Crystal Palace, squadra in cui Olise esplode con 28 gol in 82 partite. Le prestazioni di alto livello convincono il Bayern Monaco a investire su di lui nel 2024 e a sborsare la bellezza di 50 milioni di euro per portarlo in Germania.Dopo due anni il suo valore è triplicato.

Il successo planetario non sembra però aver cambiato il carattere del ragazzo francese, da sempre schivo e riservato.

Anche se sembra davvero incredibile, Olise è una delle poche stelle del calcio prive di sponsor tecnico personale e ha già rifiutato contratti milionari proposti da Adidas e Nike.

Il motivo? La volontà di mantenere libertà di scelta e indossare di volta in volta il modello di calzatura preferito.

La decisione di rinunciare alla sponsorizzazione personale ha un impatto diretto sul patrimonio del calciatore francese.

Non è soltanto una questione monetaria. Entrare a far parte di brand come quelli già citati, significa alzare esponenzialmente il valore della propria immagine e partecipare alle campagne pubblicitarie globali dei marchi fa crescere notorietà, credibilità e opportunità commerciali anche fuori dai canali sportivi.

Tradotto in cifre, secondo esperti di marketing sportivo come Misha Sher dell’agenzia One of Not Many, Olise rinuncia a guadagni a 7 zeri ogni anno.

Il curioso uso dei social

La volontà di mantenere la libertà di scelta nel campo dell’abbigliamento sportivo sembra far parte di un più complesso processo di costruzione dell’identità da parte di Olise.

Basta guardare l’uso dei social del francese. I contenuti pubblicati (pochi) vengono cancellati regolarmente e ogni foto postata viene pubblicata senza didascalie. In più il ragazzo non rilascia quasi mai interviste, né tramite i canali ufficiali del club, né sui media “tradizionali”.

Il patrimonio di Olise

Anche se ha rinunciato agli sponsor personali, alle campagne pubblicitarie e al ruolo di testimonial, Olise vanta un patrimonio di tutto rispetto, attualmente stimato tra i 18 e i 30 milioni di euro netti.

Sono i risultati del contratto firmato dopo il trasferimento del 2024 al Bayern Monaco, squadra che gli garantirà uno stipendio annuo di 13,5 milioni di euro (più o meno 259.000 euro a settimana) fino al 30 giugno 2029.