Ci sono sedute nelle quali una variazione di prezzo racconta più di quanto sembri. Non perché basti un rialzo giornaliero a cambiare la storia di una società, ma perché il mercato può impiegare poche ore per rimettere in discussione convinzioni costruite durante mesi di debolezza.

È quanto accaduto a Piazza Affari, dove un titolo rimasto a lungo ai margini dell’attenzione ha improvvisamente ritrovato volumi, forza relativa e interesse. La domanda, tuttavia, non riguarda soltanto l’entità del movimento: occorre capire quali aspettative siano cambiate e quali elementi debbano ancora essere confermati.

Il punto più delicato si trova proprio nella distanza tra la reazione immediata del mercato e il quadro di fondo. I risultati societari, le valutazioni degli analisti e gli indicatori tecnici settimanali restituiscono infatti segnali differenti, che richiedono una lettura prudente e priva di conclusioni automatiche.

DiaSorin tra i protagonisti della seduta

Nella seduta del 3 agosto 2026 il FTSE Mib si è portato in area 52.870 punti, con un progresso vicino all’1,3%. DiaSorin è risultata tra le azioni più brillanti del listino, raggiungendo 75,16 euro e registrando un rialzo del 4,59%.

Il movimento è stato accompagnato da scambi particolarmente elevati. Il volume ha raggiunto circa 567.000 azioni, contro una media degli ultimi trenta giorni vicina a 248.000 unità. L’attività sul titolo è stata quindi superiore a più del doppio rispetto al riferimento recente.

Questo dato attribuisce maggiore consistenza alla variazione giornaliera, ma non consente da solo di stabilire che sia iniziata una nuova tendenza. Un rialzo sostenuto da volumi elevati segnala un aumento dell’interesse, non offre una previsione certa sulla sua durata.

È inoltre più corretto definire DiaSorin una protagonista della seduta piuttosto che il titolo che ha “trainato” matematicamente il FTSE Mib. L’indice è ponderato in funzione della capitalizzazione corretta per il flottante e le società di dimensioni maggiori, come le principali banche, utility e aziende industriali, esercitano normalmente un impatto superiore sulla sua variazione complessiva.

Il mercato ha dunque premiato DiaSorin all’interno di una giornata positiva più ampia per Piazza Affari e per diversi mercati europei.

Il secondo trimestre cambia la lettura del semestre

I dati dei primi sei mesi del 2026 non descrivono una crescita uniforme. DiaSorin ha realizzato ricavi pari a 602 milioni di euro, sostanzialmente invariati a cambi costanti e inferiori del 3% considerando i cambi correnti.

L’EBITDA adjusted si è attestato a 194 milioni, con una marginalità del 32%, mentre l’utile netto adjusted è sceso a 106 milioni, il 16% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Se considerati isolatamente, questi numeri non spiegano completamente la reazione positiva del titolo. La ragione principale del rialzo va cercata nella dinamica del secondo trimestre, risultata migliore rispetto a quella osservata nei primi tre mesi dell’anno.

Tra aprile e giugno i ricavi hanno raggiunto 315 milioni di euro, con una crescita del 3% a cambi correnti e del 4% a cambi costanti. L’EBITDA trimestrale è salito del 5% a 102 milioni, mentre il margine adjusted a cambi costanti è migliorato fino al 33%.

La differenza tra l’andamento semestrale e quello del solo secondo trimestre ha modificato la percezione del mercato. La debolezza iniziale appare almeno in parte collegata a elementi specifici e temporanei, mentre il trimestre più recente mostra un’attività commerciale più dinamica.

Un’ulteriore indicazione arriva dalla crescita del 5% registrata dalle attività considerate al netto della Cina e dei test respiratori. Queste due componenti avevano rappresentato alcuni dei principali fattori di pressione e la loro esclusione permette di osservare con maggiore chiarezza l’evoluzione del resto del portafoglio.

Gli Stati Uniti sostengono la crescita

L’immunodiagnostica, che costituisce la principale area operativa del gruppo, è cresciuta del 4% a cambi costanti nel secondo trimestre. Negli Stati Uniti l’incremento ha raggiunto il 10%, mostrando una dinamica sensibilmente più favorevole rispetto ad altri mercati.

Tra i prodotti che hanno contribuito maggiormente figura LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus II, utilizzato per l’identificazione della tubercolosi latente. La versione più recente del test, caratterizzata da una maggiore capacità produttiva, ha registrato una crescita a doppia cifra negli ospedali statunitensi ed europei.

Anche la diagnostica molecolare ha mostrato alcuni segnali di stabilizzazione. Il segmento rimane in contrazione del 6% considerando l’intero semestre, ma nel secondo trimestre ha registrato una crescita dell’1% a cambi costanti.

La debole stagione influenzale continua a condizionare la domanda dei test respiratori. Le applicazioni specialistiche hanno tuttavia presentato un andamento migliore: i test sulla piattaforma LIAISON MDX sono aumentati del 24%, mentre i pannelli sulle piattaforme automatizzate Verigene I e LIAISON PLEX sono cresciuti del 7%.

Escludendo i prodotti respiratori, la diagnostica molecolare ha chiuso il trimestre con un incremento del 4%. Non si tratta ancora di una crescita omogenea dell’intero segmento, ma il dato mostra che alcune aree specialistiche continuano a svilupparsi nonostante il confronto sfavorevole con il periodo precedente.

La guidance resta confermata

DiaSorin ha confermato per il 2026 una crescita dei ricavi compresa tra il 5% e il 6% a cambi costanti e un margine EBITDA adjusted tra il 32% e il 33%.

La conferma delle previsioni ha assunto un significato particolare dopo un primo trimestre debole. Il mercato aveva iniziato a considerare la possibilità di una revisione al ribasso degli obiettivi annuali. Il miglioramento osservato tra aprile e giugno ha invece ridotto questo rischio percepito.

La guidance rimane comunque impegnativa. Per raggiungere una crescita annuale del 5-6%, il secondo semestre dovrà offrire un contributo più consistente rispetto ai primi sei mesi.

Il risultato dipenderà dall’espansione negli Stati Uniti, dalla progressiva diffusione delle nuove piattaforme, dalla tenuta delle applicazioni specialistiche e da una minore pressione delle attività che hanno rallentato l’inizio dell’esercizio.

Tra gli elementi da seguire figura LIAISON NES, piattaforma destinata ai test vicino al paziente. La società ha ottenuto negli Stati Uniti l’autorizzazione per il secondo test disponibile sul sistema, dedicato allo streptococco di gruppo A, e ha avviato accordi di distribuzione per rafforzarne la presenza nel canale ospedaliero e nei laboratori territoriali.

Cina, indebitamento e generazione di cassa

Il recupero operativo non elimina i fattori di rischio. In Cina il sistema di acquisti centralizzati continua a esercitare pressioni sui prezzi e sulla redditività. Restano inoltre da valutare l’andamento dei test respiratori, le difficoltà commerciali riscontrate in alcune aree del Medio Oriente, l’impatto dei dazi e i costi necessari per rafforzare la rete commerciale statunitense.

Un altro elemento riguarda la generazione di cassa. Il free cash flow è sceso da 83 a 58 milioni di euro. La riduzione è stata influenzata anche dall’incremento delle scorte preparato in vista del lancio di LIAISON NES.

L’indebitamento finanziario netto è passato da 580 milioni alla fine del 2025 a 844 milioni al 30 giugno 2026. L’aumento riflette principalmente i 234 milioni impiegati nel programma di acquisto di azioni proprie e i 65 milioni destinati al pagamento dei dividendi.

La società prevede una generazione di cassa più favorevole nella seconda parte dell’anno. La verifica di questa aspettativa sarà importante per valutare non soltanto la crescita dei ricavi, ma anche la qualità finanziaria del miglioramento operativo.

Il consenso degli analisti rimane prudente

Le valutazioni pubblicate prima dei risultati semestrali mostrano posizioni molto differenti sulla capacità di DiaSorin di accelerare la crescita e difendere la redditività nella seconda parte del 2026.

Tra i giudizi più favorevoli figura quello di RBC Capital Markets, che il 22 giugno ha confermato la raccomandazione Outperform e aumentato il target price da 75 a 80 euro. Rispetto alla quotazione di 75,16 euro del 3 agosto, l’obiettivo risultava superiore del 6,4%.

Il 25 giugno Kepler Cheuvreux ha avviato la copertura con una raccomandazione Buy e un prezzo obiettivo di 76 euro. Il target superava dell’1,1% la quotazione di riferimento, evidenziando un margine molto più limitato dopo il rialzo registrato dal titolo.

Più prudente la posizione di Piper Sandler, che l’11 giugno ha iniziato a seguire DiaSorin con giudizio Neutral e target price di 75 euro. Il valore risultava sostanzialmente allineato alla quotazione del 3 agosto, con una differenza negativa dello 0,2%. La casa d’affari aveva sottolineato la necessità di osservare la concreta affermazione dei nuovi motori di crescita prima di assumere una valutazione più favorevole.

Anche UBS aveva adottato un atteggiamento cauto. Il 9 aprile la banca svizzera aveva abbassato la raccomandazione a Neutral, indicando un target di 66 euro. Rapportato ai 75,16 euro del 3 agosto, il prezzo obiettivo risultava inferiore del 12,2%.

Tra gli intermediari italiani, Equita aveva ridotto il giudizio da Buy a Hold il 23 marzo, tagliando il target price a 70 euro. La valutazione incorporava le preoccupazioni per la debole partenza dell’anno, la necessità di una forte accelerazione nel secondo semestre e una guidance sulla marginalità inferiore alle precedenti attese della società di intermediazione. Il target risultava inferiore del 6,9% rispetto alla quotazione del 3 agosto.

Decisamente più negative le indicazioni di Deutsche Bank ed Exane BNP Paribas. Deutsche Bank, il 17 giugno, ha abbassato la raccomandazione da Hold a Sell e ridotto il target da 62 a 58 euro. Il prezzo obiettivo risultava inferiore del 22,8% rispetto ai 75,16 euro del 3 agosto.

Exane BNP Paribas ha invece portato il giudizio a Underperform il 7 luglio, fissando il target price a 60 euro. La distanza negativa rispetto alla quotazione di riferimento era del 20,2%.

Il confronto tra le case d’affari restituisce quindi un quadro molto diviso. RBC e Kepler Cheuvreux attribuivano maggiore valore alla crescita negli Stati Uniti, alle nuove piattaforme e alla possibilità di un’accelerazione operativa. Piper Sandler, UBS ed Equita mantenevano una posizione più attendista, mentre Deutsche Bank ed Exane BNP Paribas evidenziavano un rapporto meno favorevole tra prospettive e valutazione.

Tutti questi giudizi sono stati formulati prima della pubblicazione dei risultati del 31 luglio. Le eventuali revisioni successive saranno quindi utili per comprendere se il miglioramento osservato nel secondo trimestre abbia modificato le stime sui ricavi, sulla marginalità e sulla generazione di cassa. I target price restano valutazioni condizionate alle ipotesi adottate dalle singole case d’affari e non rappresentano prezzi che il titolo sia necessariamente destinato a raggiungere.

L’analisi settimanale segnala un recupero, non ancora un’inversione completa

Sul grafico settimanale il quadro tecnico è migliorato, ma rimane misto.

Il riepilogo complessivo comprende dodici indicazioni positive, dieci neutrali e quattro negative. La componente più favorevole arriva dalle medie mobili, con dieci segnali positivi, uno neutrale e quattro negativi.

Gli oscillatori mostrano invece una maggiore prudenza: nove risultano neutrali e soltanto due presentano un’indicazione positiva. Non emergono segnali negativi dagli oscillatori, ma neppure una conferma generalizzata della forza del movimento.

Il Relative Strength Index a quattordici periodi è pari a 58,68. Il valore è superiore alla parte centrale della scala, ma non indica una condizione estrema.

Il momentum, pari a 8,64, e il MACD, a 0,61, forniscono indicazioni positive. L’Average Directional Index si ferma invece a 14,02. Un valore così contenuto descrive una tendenza ancora poco direzionale: il prezzo ha recuperato terreno, ma il movimento settimanale non presenta al momento una forza particolarmente elevata.

Lo Stocastico RSI, a 90,15, e il Williams Percent Range, a -7,06, si collocano nella parte alta delle rispettive scale. Nel riepilogo restano classificati come neutrali, ma evidenziano quanto il recupero recente sia stato rapido. Questa configurazione può accompagnarsi a una maggiore volatilità o a fasi di consolidamento, senza consentire di prevederne durata e direzione.

Le medie di breve sono state recuperate

DiaSorin si trova sopra numerose medie mobili settimanali di breve e medio periodo.

La media esponenziale a dieci settimane passa a 69,53 euro, mentre quella semplice è collocata a 69,30 euro. Le medie a venti periodi si trovano rispettivamente a 68,35 e 66 euro.

Anche le medie a trenta settimane risultano inferiori al prezzo, con valori pari a 68,81 e 67,52 euro. La media esponenziale a cinquanta periodi è posizionata a 71,64 euro, mentre quella semplice passa a 68,97 euro.

La media Hull a nove periodi è collocata a 71,56 euro. L’insieme di questi indicatori conferma il miglioramento registrato sull’orizzonte di breve e medio termine.

La situazione cambia osservando le medie di più lunga durata. La media esponenziale a cento settimane è pari a 79,54 euro, mentre quella semplice si trova a 83,35 euro. Le medie a duecento settimane sono ancora più elevate, rispettivamente a 91,11 e 92,23 euro.

Il prezzo rimane quindi inferiore a tutte le principali medie di lungo periodo. Il movimento può essere descritto come un recupero significativo, ma non come un’inversione rialzista già completata.

Le fasce tecniche di riferimento

Alla quotazione di 75,16 euro, la prima fascia superiore individuata dalla concentrazione degli indicatori è compresa approssimativamente tra 77,43 e 79,54 euro.

In quest’area si trovano alcuni livelli pivot, il riferimento centrale a 78,01 euro e la media mobile esponenziale a cento settimane. Più in alto si collocano i valori di 81,95 e 83,35 euro, quest’ultimo coincidente con la media semplice a cento periodi.

Nella parte inferiore del grafico, una prima concentrazione di medie mobili è presente tra circa 69 e 72 euro. Una seconda fascia si estende tra 66 e 68,81 euro. Più in basso, la linea base dell’Ichimoku è collocata a 64,40 euro, vicino al riferimento di 63,88 euro.

Questi valori descrivono esclusivamente la posizione degli indicatori alla data dell’analisi. Non costituiscono prezzi obiettivo, livelli di ingresso, indicazioni di acquisto o soglie alle quali vendere il titolo.

Gli elementi che completeranno il quadro

La reazione di DiaSorin è sostenuta da fattori concreti: accelerazione dei ricavi nel secondo trimestre, recupero della marginalità, crescita negli Stati Uniti e conferma degli obiettivi annuali.

Il quadro rimane tuttavia complesso. L’utile semestrale è ancora in diminuzione, la Cina continua a rappresentare un elemento di pressione, il free cash flow si è ridotto e la quotazione ha superato il target medio formulato dagli analisti prima dei risultati.

Anche l’analisi settimanale restituisce un’indicazione intermedia. Le medie di breve e medio periodo sono state recuperate, ma quelle a cento e duecento settimane rimangono superiori al prezzo. Momentum e MACD risultano positivi, mentre l’ADX descrive una tendenza non ancora particolarmente forte.

Una valutazione equilibrata richiede quindi di osservare l’andamento dei ricavi nel secondo semestre, la generazione di cassa, la diffusione delle nuove piattaforme e le eventuali revisioni delle stime degli analisti. Sul piano tecnico, sarà soprattutto l’evoluzione rispetto alle fasce comprese tra 77 e 80 euro e tra 69 e 72 euro a mostrare come si stia modificando la struttura settimanale del titolo.

Nota metodologica

L’analisi fondamentale considera i risultati societari e le previsioni aziendali disponibili alla data di redazione. I giudizi degli analisti sono valutazioni formulate da soggetti terzi e possono essere modificati in qualsiasi momento.

L’analisi tecnica rappresenta una lettura statistica dell’andamento storico dei prezzi. Medie mobili, oscillatori e pivot possono fornire indicazioni divergenti e non permettono di prevedere con certezza l’evoluzione futura delle quotazioni.

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