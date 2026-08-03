Ci sono titoli che restano per mesi sotto una pioggia di giudizi negativi e narrazioni pessimistiche, e che poi, in una rotazione settoriale che in pochi riescono davvero a spiegare, sembrano tornare a correre quasi senza preavviso.

Sono azioni che ogni giorno passano sotto la lente d’ingrandimento di Piazza Affari, eppure restano quasi sempre ai margini dell’attenzione, come se convenisse a qualcuno che pochi se ne accorgessero in tempo.

Di quali tre titoli stiamo parlando, e soprattutto, cosa potrebbe esserci davvero dietro a movimenti che in molti fanno fatica persino a giustificare?

Amplifon, la rottura che in pochi avevano previsto

Il primo nome è Amplifon. Nel primo semestre i ricavi sarebbero cresciuti dell’1,3% fino a superare 1,18 miliardi di euro, mentre l’utile netto avrebbe segnato un progresso più marcato, oltre il 12%, attestandosi sopra i 101 milioni. Nel solo secondo trimestre, la crescita dei ricavi si sarebbe portata intorno al 2,2%, con una componente organica del 4,7%, la più sostenuta registrata negli ultimi due anni, mentre il margine EBITDA rettificato avrebbe guadagnato circa 90 punti base, avvicinandosi al 26%.

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Il piano di ristrutturazione interno, che ha comportato la chiusura di gran parte delle cliniche previste entro la prima metà dell’anno, potrebbe aver pesato temporaneamente sui ricavi trimestrali, ma il management avrebbe comunque confermato gli obiettivi per il 2026, tra cui un miglioramento del margine operativo e il completamento entro fine anno di un’acquisizione strategica nel comparto uditivo.

Ciò che colpisce, però, è il comportamento del titolo in Borsa: dopo una prima seduta in calo di oltre il 3%, la sessione successiva avrebbe visto un rimbalzo superiore all’8%, un movimento che in pochi si aspettavano. Amplifon è un titolo che appare in tendenza discendente dal 2022, e questa rottura potrebbe aver riportato le quotazioni su livelli che, secondo alcune letture tecniche, molti considererebbero potenzialmente interessanti in ottica di inversione, anche se nulla lo garantisce.

Diasorin, la zona di congestione che nessuno guarda

Il secondo titolo è Diasorin. Nel semestre i ricavi si sarebbero attestati intorno a 602 milioni di euro, in flessione di circa il 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pur risultando sostanzialmente stabili a cambi costanti. Il margine lordo avrebbe segnato una contrazione simile, con la marginalità che sarebbe scesa dal 33% a circa il 31%, mentre l’utile netto avrebbe registrato un calo più sensibile, intorno al 15%.

Anche in questo caso il titolo risulterebbe fortemente ridimensionato dai massimi del 2022, in una dinamica che sembrerebbe accomunare buona parte del comparto healthcare. Diasorin non avrebbe ancora rotto resistenze significative, ma la zona di congestione in cui si troverebbe potrebbe non essere da sottovalutare, soprattutto se il contesto più ampio dovesse davvero confermare un’inversione settoriale, ipotesi che al momento resta tale.

Brunello Cucinelli, la rottura che riaccende il lusso

Il terzo nome è Brunello Cucinelli. Nel primo semestre chiuso a fine giugno 2026, il fatturato sarebbe salito a circa 749 milioni di euro rispetto ai 684 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile netto sarebbe cresciuto a poco più di 76 milioni. L’utile per azione, sia base sia diluito, sarebbe passato da circa 1,08 euro a quasi 1,12 euro.

Il titolo era stato penalizzato dalla contrazione generale del comparto lusso rispetto ai massimi del 2025, oltre che da accuse infondate provenienti dalla Russia, poi smentite. Alla pubblicazione della trimestrale, le quotazioni avrebbero però reagito con forza, rompendo livelli considerati significativi e avvicinandosi alla soglia psicologica dei 90 €, un comportamento che diversi osservatori definirebbero quantomeno particolare.

Sezione rischio, cosa potrebbe andare storto

Prima di lasciarsi trasportare dall’entusiasmo per questi rimbalzi, varrebbe la pena ricordare che nessuno di questi tre movimenti sarebbe, allo stato attuale, confermato da un’inversione di tendenza strutturale. Si tratterebbe, per ora, di reazioni puntuali a eventi specifici come trimestrali e riposizionamenti tecnici, non necessariamente di un cambio di paradigma.

Per Amplifon, il rischio principale potrebbe risiedere nell’incertezza legata al completamento dell’acquisizione annunciata e agli effetti reali della ristrutturazione sulle chiusure delle cliniche, elementi che potrebbero pesare sui prossimi trimestri più di quanto il mercato sembri oggi scontare.

Per Diasorin, il comparto healthcare nel suo complesso potrebbe restare sotto pressione ancora a lungo, e la mancata rottura di resistenze rilevanti potrebbe tradursi in un ulteriore periodo di lateralità, se non in un ritorno verso i minimi precedenti.

Per Brunello Cucinelli, il rischio potrebbe derivare dalla ciclicità stessa del comparto lusso, storicamente sensibile a un rallentamento della domanda internazionale, oltre che dalla possibilità che il rimbalpo post trimestrale si esaurisca rapidamente qualora i risultati futuri non dovessero confermare lo stesso ritmo di crescita.

In generale, un rimbalzo tecnico non equivarrebbe mai automaticamente a un’inversione confermata, e chi decidesse di posizionarsi su questi titoli dovrebbe probabilmente farlo con un orizzonte temporale adeguato e con la consapevolezza che il capitale investito potrebbe subire oscillazioni anche significative nel breve periodo.

Cosa potrebbe significare davvero

Tre titoli diversi, tre settori diversi, eppure un unico filo conduttore: movimenti che sembrerebbero sfidare il sentiment prevalente degli ultimi mesi. Non è detto che si tratti dell’inizio di un’inversione strutturale, e sarebbe un errore leggerli come una certezza. Potrebbe trattarsi di semplice rumore di mercato, di una rotazione settoriale temporanea, oppure dei primi segnali di qualcosa di più ampio che il mercato starebbe iniziando a prezzare in anticipo.

Chi investe con un orizzonte di lungo periodo dovrebbe probabilmente resistere alla tentazione di rincorrere il rimbalzo solo per paura di restare fuori. Il rischio di un errore di lettura, in fasi come questa, potrebbe essere alto tanto quanto l’opportunità percepita. Meglio, forse, osservare con attenzione prima di agire, ricordando che nessun segnale tecnico, per quanto convincente, offre garanzie.

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