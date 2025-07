BCE, al Forum Sintra 2025 le dichiarazioni di Lagarde e Powell sui tassi. Scroscio di applausi a risposta su Trump

Grandi protagonisti di questa seconda giornata del Forum di Sintra 2025 della BCE, che ha preso il via ieri, sono stati i diretti interessati dall’evento, ovvero i presidenti delle banche centrali, chiamati a decidere il destino dell’economia mondiale in uno dei momenti più critici e incerti degli ultimi anni.

Oggi, nel corso dell’evento “Policy Panel”, hanno preso la parola Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, Andrew Bailey, governatore della Bank of England, Chang Yong Rhee, governatore della Bank of Korea e Kazuo Ueda, numero uno della Bank of Japan.

I cinque banchieri centrali hanno parlato di crescita dell’economia, di inflazione e della direzione futura dei tassi, rispondendo alle domande di Francine Lacqua, giornalista di Bloomberg, che ha moderato l’evento.

Risposte certe agli interrogativi che assillano da parecchio i mercati, e che riguardano soprattutto le prossime scelte di politica monetaria, non sono state date.

D’altronde, sono gli stessi presidenti della BCE, della Fed, della BOE & Co a versare in uno stato di trepidazione, nell’attesa di comprendere cosa succederà il prossimo 9 luglio, quando entreranno in vigore i dazi reciproci annunciati lo scorso 2 aprile dal presidente americano Donald Trump, poi messi in pausa, al fine di consentire alle diverse economie colpite dalle tariffe di avere il tempo di trattare con gli Stati Uniti. Tutto, nella speranza di attutire il colpo delle varie sberle commerciali ricevute dal tycoon.

Anche Lagarde vorrebbe infatti prendersi del tempo , per capire cosa accadrà all’inflazione dell’Eurozona quando i dazi di Trump diventeranno operativi. La scadenza della pausa è imminente, essendo stata fissata al prossimo 9 luglio , e obiettivo della BCE è garantire che qualsiasi eventuale fiammata dei prezzi non finisca con il diventare strutturale, trasformandosi da evento una tantum in un nuovo balzo duraturo dell’inflazione .

Dal canto suo, non si può negare che la BCE di Lagarde si sia mossa per cercare di blindare l’economia dell’Eurozona, tagliando ripetutamente i tassi dell’area euro, fino all’ultima riunione del Consiglio direttivo del 5 giugno scorso .

Il momento è particolarmente delicato , in quanto, nella nuova era della altrettanta nuova era della seconda amministrazione USA di Donald Trump che ha preso il via a gennaio di quest’anno, sono gli stessi banchieri centrali ad avere dubbi sul percorso di politica monetaria da imboccare .

Come ogni anno e così come accade , anche in questo caso con cadenza annuale quando il gotha della finanza si riunisce a Jackson Hole, in Wyoming alla fine di agosto, in occasione dell’evento organizzato dalla Fed, il Forum di Sintra si conferma market mover cruciale che dà indicazioni agli operatori di mercato, in merito alla possibile direzione dei tassi e dell’inflazione a livello mondiale .

Tema di quest’anno, oggetto di dibattito da parte dei banchieri centrali, ma anche di economisti, accademici, giornalisti e di diversi rappresentanti del mondo dell’alta finanza, è “ Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses ”. Tradotto: “ Adattarsi al cambiamento: mutamenti macroeconomici e risposte di politica ”.

Iniziato ieri, lunedì 30 giugno 2025, il Forum di Sintra, che si tiene come ogni anno in Portogallo con la regia della BCE, terminerà domani, mercoledì 2 luglio .

Powell (Fed) e l’aplomb britannico: avremmo tagliato i tassi se non fosse stato per i dazi

Oggi, sia Lagarde che Powell, insieme a Andrew Bailey, governatore della Bank of England, Kazuo Ueda, numero uno della Bank of Japan e Chang Yong Rhee, governatore della Bank of Korea, hanno avuto l’occasione, con il Forum di Sintra, di tornare a spiegare cosa sta accadendo in questo momento ai fondamentali economici dell’economia globale, illustrando le possibili mosse che le rispettive banche centrali potrebbero decidere di prendere.

In evidenza le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell, protagonista fisso, suo malgrado, di questi ultimi giorni, in quanto finito ripetutamente sotto attacco da parte della furia del presidente americano Donald Trump, che continua ad accusarlo di lasciare i tassi fermi, bersagliandolo di insulti e di minacce di licenziarlo.

Come al solito, il presidente della Banca centrale americana ha spiegato oggi il motivo per cui i tassi rimangono inchiodati al livello compreso tra il 4,25% e il 4,5% senza battere ciglio e mantenendo il punto. Il motivo principale per cui i tassi non vengono tagliati, in sintesi - e per gli esperti non è certo una sorpresa - porta il nome proprio di Donald Trump o, meglio, dei suoi dazi. E Powell oggi lo ha detto chiaro e tondo, anche se in risposta a una domanda di Francine Lacqua.

La spiegazione non poteva essere più chiara: “Di fatto, siamo rimasti fermi (non abbiamo tagliato i tassi) quando abbiamo visto la dimensione delle tariffe e, in sostanza, quando tutte le previsioni sull’inflazione degli Stati Uniti sono state riviste al rialzo in modo significativo come conseguenza dei dazi ”. In poche parole, a causa dei dazi di Trump. In poche parole, se quei dazi non ci fossero stati, molto probabilmente la Federal Reserve avrebbe continuato a tagliare i tassi.

Imperturbabile come sempre, Powell ha rimandato praticamente le accuse al mittente. Ma il presidente della Fed non si è fermato qui, lanciando anche un monito agli Stati Uniti per un livello del debito che “non è sostenibile” e che prima o poi va affrontato.

Detto questo, nessun allarme è stato lanciato riguardo alle condizioni dell’economia americana, che sono solide.

Powell non ha neanche escluso la possibilità di un taglio dei tassi nella prossima riunione di luglio, ribadendo l’impegno della Fed a rimanere dipendente dai dati, e a decidere di riunione in riunione, monitorando sempre i dati relativi all’inflazione e al mercato del lavoro.