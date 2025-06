Tassi Fed ancora fermi al 4,25%-4,5% con tarlo inflazione, messaggio dot-plot su tagli. Ira Trump, ma Powell non batte ciglio -LIVE

E finalmente, pochi giorni dopo il BCE-Day, è arrivato anche il Fed Day, giorno in cui è stata la banca centrale USA a fare il grande annuncio sui tassi di interesse.

Nulla di fatto, come da attese: la Federal Reserve ha lasciato i tassi sui fed funds USA invariati nel range compreso tra il 4,25% e il 4,5% per la quarta volta consecutiva. Lo si legge nel comunicato che è stato diramato alle 20 ora italiana dal FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve guidata da Jerome Powell.

Iniziata la conferenza stampa con cui il banchiere centrale Jerome Powell sta presentando il quadro dell’economia degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti, nello stesso giorno in cui il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccarlo, dandogli dello “stupido”.

Appena qualche giorno fa, Trump lo aveva definito una “testa vuota”. Motivo: non avere ancora tagliato i tassi di interesse USA.

Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale dei mercati.

Fed Day, tassi inchiodati al 4,25%-4,5%. Aggiornamenti in tempo reale di Money.it

Stavolta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci va giù pesante, scrivendo che “lo stupido” Powell “probabilmente non taglierà i tassi”.

C’è anche il paragone con la BCE. “Dunque, siamo alle prese con un individuo stupido. Francamente, probabilmente oggi non taglierai”, ha detto Trump, parlando dalla Casa Bianca, nel rivolgersi direttamente a Powell.

La lamentatio non si è fermata qui: “ In Europa ci sono stati 10 tagli, da noi neanche uno. Suppongo che (Powell) sia un politico, non so. È un politico che non è intelligente, che sta costando al Paese una fortuna ”.

Ma il presidente della Fed ha di nuovo alzato le spalle, andando dritto per la sua strada. D’altronde, in palio c’è l’indipendenza della Banca centrale americana, che verrebbe messa subito in dubbio dai mercati, se Powell si piegasse ai desiderata di Trump.

21:07 Dollaro su con parole Powell e tagli tassi ancora lontani Il colpo di reni del dollaro USA porta l’euro in territorio negativo. Dopo aver superato la soglia di $1,15, il rapporto euro-dollaro è ora sotto pressione, cedendo lo 0,14% circa, a quota $1,1463. Il dollaro azzera inoltre le perdite sullo yen, con il rapporto USD-JPY piatto a JPY 145,19. Il cambio GBP-USD arretra dello 0,16% circa a $1,3404.

21:03 Powell parla, Wall Street azzera i guadagni, poi ci ripensa Mentre il presidente della Fed Jerome Powell continua a parlare, chiarendo come la Fed non abbia alcuna fretta di tagliare i tassi, in quanto deve ancora vagliare le conseguenze dei dazi sull’economia USA, Wall Street azzera i guadagni, per poi ripuntare debolmente verso l’alto. Il Dow Jones sale dello 0,08%, lo S&P avanza dello 0,10%, mentre il Nasdaq mette a segno un progresso dello 0,20%.

20:56 Powell, dazi continueranno a dispiegare i loro effetti nei prossimi mesi Rimane tuttora troppo presto fare la conta dei danni che saranno inflitti all’economia dai dazi decisi dall’amministrazione Trump. Lo ha detto Powell, sottolineando che “ è necessario un po’ di tempo prima che le tariffe dispieghino i loro effetti lungo la catena di distribuzione fino al consumatore finale . Un buon esempio è rappresentato da quei prodotti che oggi i retailer stanno vendendo che probabilmente sono stati importati diversi mesi fa, prima che i dazi venissero imposti. Dunque, stiamo iniziando a vedere qualche effetto, così come ci aspettiamo di vederne molti altri nel corso dei prossimi mesi ”.

20:52 Il commento dell’economista Robert Lind, economista di Capital Group, commenta l’esito della riunione del FOMC facendo notare che “la decisione della Fed di mantenere invariati i tassi sottolinea il delicato equilibrio che deve affrontare in un contesto caratterizzato da inflazione persistente, rallentamento della crescita statunitense e maggiore incertezza politica ”. Lind continua, sottolineando che, “sebbene i dazi e le tensioni geopolitiche abbiano pesato sul sentiment e sull’attività economica, riteniamo che questo sia il momento di rimanere concentrati sui fondamentali a lungo termine. La storia dimostra che i mercati sono in grado di adattarsi e riprendersi, anche di fronte a perturbazioni significative ”. “In questo contesto, continuiamo ad adottare un approccio misurato, privilegiando il tempo e non il market timing, e rimaniamo ancorati a un’analisi disciplinata e bottom-up per navigare attraverso la volatilità e identificare opportunità durature”, ha concluso l’economista di Capital Group.

20:48 Wall Street in lieve rialzo mentre Powell parla Rimane positivo il trend di Wall Street, mentre Powell risponde in conferenza stampa ai giornalisti, che lo stanno interrogando sulla direzione futura dei tassi, che oggi sono stati lasciati di nuovo fermi, al range compreso tra il 4,25% e il 4,5%. Il Dow Jones sale dello 0,31%, a 42.344,90 punti, in crescita di 130 punti circa. Sale dello 0,30% anche lo S&P 500, avanzando a 6001,56 punti, mentre il Nasdaq riporta un progresso dello 0,45%, a 19.609,41 punti.

20:42 Fed, Powell: nostre previsioni non sono un piano, sono soggette a incertezza “ Il nostro lavoro è assicurarci che un’accelerazione dell’inflazione non si tramuti in un problema di lungo termine ”, ha ribadito Powell, nel corso della conferenza stampa indetta per commentare la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati al 4,25%-4,5%. “Le proiezioni non sono un piano, e sono soggette a incertezza”

20:35 Fed, Powell: effetti inflazionistici dazi potrebbero avere natura straordinaria o essere problema di lungo termine “L’attuale livello dei tassi ci mette in una buona posizione”: una posizione che consente alla Fed di aspettare prima di intervenire sui tassi. Così il presidente della Fed Jerome Powell, nel corso della conferenza stampa successiva all’annuncio relativo alla decisione sui tassi da parte della Banca centrale americana. “ Il tasso di disoccupazione rimane basso ed è rimasto all’interno di un range ristretto ”, ha detto Powell, aggiungendo che “il mercato del lavoro non è una fonte di inflazione ”, e che in generale “le condizioni versano in una ampia condizione di equilibrio”. Detto questo, “l’inflazione continua a viaggiare a un valore in qualche modo superiore all’obiettivo”, in attesa di dazi, “ i cui effetti inflazionistici potrebbero avere una natura straordinaria o diventare un problema di più lungo termine ”.

20:19 Fed indica ulteriori segnali di stagflazione, taglia stime PIL, alza outlook inflazione La Fed ha annunciato le nuove proiezioni economiche elaborate dal suo staff, dando praticamente ragione a chi teme una situazione di stagflazione per l’economia americana. Il nuovo outlook punta a una crescita del PIL di appena l’1,4% nel 2025 (inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di marzo), e a un tasso di inflazione in rialzo fino al 3%, rispetto al precedente 2,7% reso noto nelle precedenti stime di marzo. Per quanto riguarda l’inflazione core (riferimento al PCE core) ora le stime mediane sono di un aumento nel 2025 fino al 3,1%, rispetto al precedente 2,8% atteso. Sempre per il 2025, le previsioni sul tasso di disoccupazione degli Stati Uniti sono state riviste al rialzo al 4,5%, rispetto al 4,4% stimato a marzo.

20:12 Fed, comunicato: incertezza outlook economia diminuita ma rimane elevata Così recita ancora il comunicato del FOMC: “La Commissione punta a raggiungere la massima occupazione e un’inflazione al tasso del 2% nel più lungo termine. L’incertezza sull’outlook economico è diminuita ma rimane elevata. La Commissione è attenta ai rischi che incombono su entrambi i lati del suo doppio mandato. A sostegno dei suoi obiettivi, la Commissione ha deciso di mantenere il range del target dei tassi al 4,25%-4,5%. Nel considerare il grado e il timing di aggiustamenti aggiuntivi ai tassi, la Commissione esaminerà in modo attento i dati in arrivo, l’outlook in evoluzione e l’equilibrio dei rischi. La Commissione continuerà a ridurre le sue partecipazioni in Treasury e nei Titoli garantiti dai mutui. La Commissione è fortemente impegnata a sostenere la massima occupazione e a far tornare l’inflazione al suo obiettivo del 2%”.

20:06 La Fed prevede ancora due tagli dei tassi nel 2025. Ma occhio a dot plot per 2026-2027 Dal nuovo dot plot appena reso noto dalla Fed, emerge che gli esponenti della banca centrale americana prevedono ancora due tagli dei tassi nel corso di quest’anno, come nel mese di marzo. Il cambiamento tuttavia c’è. Nel nuovo dot plot si prevede un taglio dei tassi in meno, sia nel 2026 che nel 2027, rispetto al grafico a punti precedente, il che significa che in tutto le previsioni sono di quattro tagli dei tassi in totale, pari a 100 punti base.

20:01 Comunicato FOMC: tasso disoccupazione rimane basso, inflazione rimane in qualche modo elevata “Sebbene le oscillazioni delle esportazioni nette abbiano condizionato i dati, gli ultimi indicatori suggeriscono che l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido. Il tasso di disoccupazione rimane basso, e le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide. L’inflazione rimane in qualche modo elevata”. Lo si legge nel comunicato con cui il FOMC ha annunciato di avere lasciato i tassi sui fed funds USA fermi nel range compreso tra il 4,25% e il 4,5%.

20:00 La Fed conferma status quo sui tassi come da attese. Rimangono nella forchetta tra il 4,25% e il 4,5% Il FOMC, il braccio di politica monetaria, ha annunciato come da attese di avere lasciato i tassi sui fed funds all’interno della forchetta compresa tra il 4,25% e il 4,5%. La banca centrale americana guidata da Jerome Powell ha snobbato di nuovo gli appelli del presidente degli Stati Uniti a tagliare i tassi, che oggi è tornato a poche ore dall’annuncio dell’istituzione ad attaccare Powell, parlando di “uno stupido alla Fed”.

19:09 Prezzi oro, argento e platino. Cosa sta succedendo in attesa annuncio tassi Fed Prezzi dell’oro ingessati, oscillano attorno a quota $3.408 l’oncia, dopo essere balzati nella sessione di lunedì scorso fino a $3,451.04, nei pressi del record assoluto testato ad aprile, a causa dell’intensificarsi delle tensioni geopolitiche tra Israele e l’Iran. Goldman Sachs ha scritto in una nota che l’interesse in queste ultime sessioni si è spostato su altri metalli preziosi, a causa della decisione degli investitori di andare a caccia di altre opportunità nel settore. Detto questo, Goldman Sachs ha precisato che “i rally recenti del platino e dell’argento sono soprattutto speculativi, mancando di un supporto da parte dei fondamentali”. Oggi il contratto spot sull’argento è sceso a $36,95, dopo avere testato il massimo dal febbraio del 2012, mentre i prezzi del platino sono balzati del 3% circa fino a $1.302,17, al valore più alto dal febbraio del 2021.

19:03 Petrolio WTI e Brent giù dopo dichiarazioni di Trump sull’Iran Prezzi del petrolio sotto pressione, dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente USA Donald Trump, relative alla presunta disponibilità dell’Iran di avviare le trattative con gli Stati Uniti. “Vogliono trattare”, ha detto Trump ai giornalisti in un punto stampa, aggiungendo che Teheran “ha perfino suggerito di venire alla Casa Bianca”. Qualcosa, ha aggiunto Trump, di “coraggioso” e di “non facile per loro da fare”. Nella giornata di oggi, Trump ha confermato di star considerando la possibilità di lanciare un attacco militare, per colpire i siti nucleari dell’Iran, precisando tuttavia che nessuna decisione finale è stata ancora presa. Il contratto WTI sta scendendo dello 0,73%, a $74,29 al barile, mentre il Brent scende dello 0,86%, a $75,78 al barile. The president confirmed Wednesday that he was considering a military strike against Iran’s nuclear facilities, though he indicated that no final decision ha

18:42 Dollaro USA sotto pressione dopo buy post attacco Israele a Iran. Euro sopra $1,15 Dollaro USA sotto pressione in attesa dell’annuncio sui tassi della Fed, con il rapporto euro-dollaro EUR-USD che avanza dello 0,25% circa, superando quota $1,15. Il biglietto verde arretra anche nei confronti dello yen, con il cambio USD-JPY in flessione dello 0,42%, a quota JPY 144,61, così come anche sulla sterlina, con il rapporto GBP-USD in crescita dello 0,26%, a quota $1,3457. Dopo essere salito nelle ultime sessioni sulla scia dell’attacco di Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran, il biglietto verde torna così a perdere terreno. In questi ultimi giorni, la valuta USA ha riconquistato il suo ruolo di safe haven, guadagnando l’1% circa da giovedì scorso nei confronti sia dello yen che del franco svizzero. Il dollaro rimane comunque sotto pressione YTD, con il Dollar Index in perdita dell’8% circa dall’inizio di quest’anno, vittima dei sell che sono scattati soprattutto dopo l’annuncio dei dazi di Trump, lo scorso 2 aprile.

18:05 Rendimenti Treasury in calo, l’outlook sui tassi USA firmato da Deutsche Bank Gli acquisti sui Treasury portano i rendimenti dei Titoli di Stato USA a scendere. I rendimenti decennali perdono 4 punti base, attestandosi al 4,351%, mentre i rendimenti dei Treasury a due anni arretrano al 3,927%. I trader stanno scommettendo su tassi di interesse invariati anche nella riunione odierna del FOMC con una probabilità del 99%, stando a quanto emerge dal FedWatch Tool del CME. Occhio al commento degli analisti di Deutsche Bank: “È successo molto dall’ultimo meeting (del FOMC) degli inizi di maggio, incluso il dietrfront sulle tariffe contro la Cina, il downgrade di Moody’s del rating sul debito USA, così come l’escalation significativa (delle tensioni) in Medio Oriente. Dunque, visti l’incertezza e il potenziale di nuove spinte inflazionistiche, l’attesa è che (la Fed) lascerà di nuovo i tassi fermi. Questo significa che l’attenzione sarà sul dot plot e su dove (gli esponenti del FOMC ritengono che) i tassi andranno in futuro ”. La divisione di ricerca di Deutsche Bank crede che il dot plot “indicherà solo un taglio dei tassi quest’anno, segnalando un cambiamento hawkish rispetto al mese di marzo, quando aveva indicato ancora due riduzioni (nel 2025). Tuttavia, credo che la scelta sarà difficile e che la Fed confermerà le indicazioni esistenti di politica (monetaria) ”.

17:37 In arrivo una sorpresa dal dot plot? Il sospetto di un solo taglio dei tassi nel 2025 Qualcuno stima che stasera una grande sorpresa arriverà con la pubblicazione del dot plot da parte del FOMC. Si tratta, tra gli altri, di Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel, che in una nota ha scritto di non prevedere per il Fed Day di oggi “particolari sorprese”, aggiungendo tuttavia che “sarà importante seguire da vicino l’aggiornamento delle proiezioni macroeconomiche”. È infatti plausibile secondo Cleveland che “la stima mediana relativa al tasso sui Fed Funds per il 2025 venga aggiornata, segnalando un solo taglio rispetto ai due indicati nel dot plot di marzo ”. Le sorprese potrebbero non finire qui: “Ci aspettiamo, inoltre, una revisione al ribasso del Pil mediano e un possibile aumento della stima mediana del PCE core, in linea con il consenso attuale che si attesta intorno al 3%”. Detto questo, la view dell’economista non è hawkish: “Anche se giugno segna ormai il giro di boa delle riunioni del FOMC per il 2025, riteniamo vi sia ancora spazio per un numero di tagli dei tassi superiore rispetto a quanto attualmente prezzato dal consenso – con un primo possibile intervento già a luglio, più verosimilmente a settembre ”. Cleveland ha aggiunto di prevedere per il mercato del lavoro “un aumento del tasso di disoccupazione fino al 4,5% o oltre entro l’autunno, abbastanza da convincere la Fed a ritenere l’inflazione un problema meno pressante”. Dunque, “in conclusione, sia un incremento del tasso di disoccupazione sia una sorpresa al ribasso sull’inflazione, o entrambe le cose, potrebbero spingere la Fed a riprendere il suo percorso di taglio dei tassi”. Tanto che, sebbene siano attesi per la fine dell’anno “meno di 50 punti base di riduzioni, considerando il numero di riunioni residue, riteniamo probabile un’accelerazione dei tagli ”.

16:41 Borse europee poco mosse, Ftse Mib in lieve rialzo Sessione all’insegna della debolezza per le principali borse europee. L’indice Ftse Mib di Piazza Affari sale dello 0,27%, a quota 39.493,35 punti. Piatto il CAC 40 della borsa di Parigi, inchiodato a 7.683,95 punti, mentre il Ftse di Londra avanza dello 0,23%, a 8.854,94. Il DAX della borsa di Francoforte arretra dello 0,10%, a 23.411,83 punti. Lo Stoxx 600, indice di riferimento dell’azionario europeo, scende dello 0,13%, a quota 541,54 punti.