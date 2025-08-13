Abbonati

BTP e non solo, i migliori investimenti di oggi secondo l’esperto

Laura Naka Antonelli

13 Agosto 2025 - 16:43

Investire in BTP? La risposta dell’esperto che presenta altri bond dell’area euro su cui scommettere

BTP e non solo, i migliori investimenti di oggi secondo l’esperto

I BTP, Titoli di stato italiani, continuano a dare grandi soddisfazioni, sia a chi ha deciso di puntare sull’Italia, che al governo Meloni.

Il trend dello spread BTP-Bund a 10 anni conferma l’appetibilità della carta italiana, che fa gola tuttora agli investitori, nonostante l’assist della BCE, sotto forma di QE e PEPP, sia finito da un pezzo. Il differenziale tra i rendimenti dei BTP a 10 anni e i rendimenti dei Bund tedeschi oscilla attorno a 80 punti base, soglia psicologica che ha anche bucato nelle ultime settimane, affondando ai livelli più bassi dal periodo precedente la crisi finanziaria globale. Merito dei rendimenti dei BTP decennali, che puntano verso il basso e che viaggiano attorno al 3,47%, mentre i rendimenti dei Bund tedeschi sono saliti invece di un bel po’ da un anno a questa parte, (+51 punti base).

I BTP, insomma, piacciono ancora, confermandosi top picks di diversi gestori. Ma non sono gli unici, tra i bond dell’Eurozona, a raccogliere consensi nel mondo dell’alta finanza. I top picks per eccellenza, almeno per quanto riguarda questo player preciso gigante degli investimenti, includono infatti l’Italia, ma non solo, in risposta alla seguente domanda: Quali sono i Titoli di Stato che in generale stanno piacendo di più agli esperti? Occhio dunque al commento che arriva nello specifico da questo attore del palcoscenico della finanza mondiale. [...]

Money

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bce
# Bund
# Spread
# Eurozona
# Btp
# Governo Meloni

