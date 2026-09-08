Azioni ENI, dividendo in arrivo il 21 settembre. Ecco quanto potresti incassare

Con lo stacco del dividendo ENI fissato al 21 settembre 2026, molti investitori retail si trovano davanti a una finestra temporale precisa e inesorabile. Considerando che ENI oggi ha un rendimento da dividendo annuale del 4.75%, non stiamo parlando di spiccioli. Ma quanti investitori sanno davvero cosa accade al proprio portafoglio nelle 48 ore che precedono quella data?

Andimao con ordine. Tra circa due settimane la società staccherà una tranche di dividendo per un importo di €0,27 per azione, con accredito materiale previsto due giorni dopo, il 23 settembre. Il colosso energetico italiano adotta da anni una politica di remunerazione trimestrale della cedola, suddividendo l’intero ammontare annuo in quattro tranche. Per un investitore che detiene, ad esempio, 1.000 azioni ENI, questa tranche si traduce in €270 lordi che, al netto dell’aliquota fiscale del 26% applicata sui proventi azionari, porta l’incasso effettivo a €199,80.

Il punto critico non riguarda tanto l’importo quanto la meccanica del diritto alla cedola stessa. Per maturare il diritto all’incasso non è necessario mantenere il titolo durante il giorno dello stacco, bensì detenerlo alla chiusura della seduta borsistica precedente, fissata per venerdì 18 settembre (considerando che il 20 settembre è domenica e i mercati sono chiusi). Chi cede le proprie azioni durante la seduta del 18 settembre perde integralmente il diritto alla cedola, indipendentemente dalla durata del periodo di detenzione precedente.

Al contrario, chi vende le azioni lunedì 21 settembre, anche al primo minuto di contrattazione, mantiene intatto il diritto all’accredito del dividendo del 23 settembre. Di contro, chi acquista il titolo nel giorno stesso dello stacco non ha diritto all’incasso: in apertura di quella seduta il prezzo di ENI quota già al netto della cedola (ex-dividendo), ribassato automaticamente di €0,27 rispetto al prezzo di riferimento della seduta precedente.

La quotazione ex dividendo: perché il prezzo scende da solo

Questo meccanismo prende il nome di quotazione ex dividendo e risponde a una logica finanziaria strutturale: il valore distribuito come dividendo fuoriesce patrimonialmente dalla società, e il mercato ne incorpora immediatamente la riduzione nel prezzo del titolo. Se ENI chiudesse il 20 settembre a €14,50, l’apertura teorica del 21 settembre si collocherebbe intorno a €14,23. L’azionista che incassa la cedola riceve €0,27 in liquidità ma registra una riduzione equivalente nel valore del proprio titolo: da qui la neutralità contabile dell’operazione nel brevissimo orizzonte temporale.

L’operazione non sarebbe né un guadagno istantaneo né una perdita: sembrerebbe piuttosto un trasferimento di valore dalla forma «titolo» alla forma «liquidità», senza che il patrimonio complessivo dell’azionista subisca una variazione reale prima dell’applicazione delle imposte.

Il confronto con i BTP

Il vero interrogativo per l’investitore sembrerebbe risiedere nel posizionamento relativo di questo strumento rispetto alle alternative obbligazionarie disponibili. Con il rendimento del BTP decennale attestato intorno al 4,16% e quello del Treasury statunitense al 4,76%, il dividend yield di ENI vicino al 4,6% calcolato sui prezzi correnti si collocherebbe in una fascia apparentemente competitiva rispetto alla remunerazione obbligazionaria.

Tuttavia, la differenza strutturale sul piano fiscale non potrebbe essere trascurata. La cedola azionaria è soggetta all’aliquota del 26%, mentre i titoli di Stato italiani godono di una tassazione agevolata al 12,5%. Questo divario, spesso sottovalutato dall’investitore retail, comprimerebbe il rendimento netto effettivo di ENI a circa il 3,4%, posizionandolo di fatto al di sotto del BTP al netto delle rispettive imposte. Un confronto che, nel contesto attuale dei tassi, potrebbe risultare più sfavorevole di quanto il dato lordo lascerebbe intuire.

Il petrolio sostiene i ricavi, ma alimenta la pressione sui tassi

A tutto ciò si aggiunge la variabile energetica, che per ENI rappresenterebbe al tempo stesso un fattore di forza e di vulnerabilità strutturale. I prezzi del petrolio oscillano tra $90 e $95 al barile, con il gas europeo stabilmente sopra i €70 per megawattora: livelli che sostengono i ricavi del gruppo ma alimentano al contempo le pressioni inflazionistiche che rendono più probabile una prolungata stretta monetaria da parte delle banche centrali.

Il paradosso sembrerebbe essere questo: il contesto che sostiene la redditività operativa di ENI nel breve periodo potrebbe essere lo stesso che, nel medio termine, contribuisce a mantenere alta la pressione sui tassi e a deprimere i multipli di valutazione dei titoli azionari ad alta cedola. Chi aspettasse oltre il 21 settembre per acquistare ENI con l’intenzione di cogliere il dividendo si troverebbe davanti a una realtà tecnica precisa: il titolo quoterebbe ex cedola da quella data, e la successiva tranche trimestrale non è ancora stata comunicata, aggiungendo un ulteriore strato di incertezza alla valutazione complessiva, specie in questo contesto di mercato.

Quindi?

Lo stacco del dividendo ENI del 21 settembre potrebbe rappresentare, per l’investitore già posizionato sul titolo, un momento di soddisfazione concreta: €0,27 per azione che si materializzano in liquidità entro il 23 settembre. Tuttavia, l’esercizio più utile che ogni investitore potrebbe fare in questo frangente sembrerebbe essere quello di guardare oltre la cedola, valutando il rendimento netto effettivo in relazione al contesto dei tassi, all’esposizione fiscale e all’incertezza monetaria che caratterizza questo autunno.