Welfare aziendale, cos’è, come funziona e tutti i vantaggi fiscali

Il welfare aziendale è l’insieme di servizi e iniziative che un datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti per migliorare la loro qualità della vita. Si tratta di misure che toccano ambiti molto diversi tra loro: la salute, la formazione, il sostegno alla famiglia, l’equilibrio tra vita privata e lavoro, la previdenza integrativa e molto altro ancora.

Gli obiettivi sono molteplici. Un buon piano welfare punta ad aumentare la produttività e la soddisfazione delle persone, a promuoverne il benessere e a ridurre assenteismo e conflitti sul posto di lavoro. Da non sottovalutare, poi, l’impatto positivo (economico ma anche sociale) di un clima disteso in azienda: il rapporto tra chi assume e chi lavora passa infatti anche, e soprattutto, dal benessere di quest’ultimo e dall’assenza di tensioni. In questo senso il welfare aziendale non solo contribuisce a migliorare l’immagine dell’impresa, ma ne rafforza pure la responsabilità sociale.

Cos’è nel dettaglio, come si introduce nella propria attività, quali vantaggi comporta e, soprattutto, cosa cambia con le nuove soglie fiscali del 2026? Rispondiamo qui a tutte queste domande.

Cos’è il welfare aziendale?

Il welfare aziendale è un insieme di servizi (i cosiddetti flexible benefit) offerti dal datore di lavoro ai dipendenti come integrazione alla normale busta paga, sia in denaro sia in natura (fringe benefit). Il fine è migliorare il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

In Italia la materia è regolata principalmente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che fissa le regole per il reddito da lavoro dipendente. In particolare, l’articolo 51 del TUIR definisce le modalità di erogazione del welfare, anche tramite voucher: documenti di legittimazione cartacei o elettronici che danno diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale. I voucher possono coprire diverse categorie di beni e servizi e restano esenti entro i limiti di importo previsti dalla legge, oltre i quali scatta la tassazione ordinaria.

Lo stesso TUIR prevede la concessione di servizi di welfare anche ai familiari dei dipendenti (articolo 51, comma 2, lettera f). La legge di Stabilità 2016 ha poi introdotto le lettere f-bis e f-ter, che contemplano servizi di educazione e istruzione, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti e borse di studio a favore dei familiari dei lavoratori.

Sopra a questa cornice si muovono le leggi di Bilancio, che di anno in anno stabiliscono le modalità di conversione dei premi di produttività in iniziative di welfare, consentendo alle aziende di offrire servizi in alternativa ai tradizionali bonus. A completare il quadro intervengono le circolari dell’Agenzia delle Entrate, che interpretano le norme del TUIR e delle manovre e ne forniscono l’applicazione puntuale.

Un tassello fondamentale sono i fringe benefit, i compensi in natura che il datore di lavoro può erogare in aggiunta allo stipendio. Qui il 2026 conferma una novità di grande rilievo: la soglia di esenzione, che in via ordinaria l’articolo 51 fissa a 258,23 euro, resta elevata a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico. È quanto ha stabilito la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, articolo 1, commi 390 e 391) per l’intero triennio 2025-2027, e che la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha confermato senza modifiche. Entro questi limiti i beni, i servizi e i rimborsi erogati non concorrono a formare reddito, né sul piano fiscale né su quello contributivo. Attenzione però a un principio rigido: se il valore complessivo supera la soglia anche solo di un euro, l’intero importo diventa imponibile, e non soltanto la parte eccedente.

La platea dei fringe benefit agevolabili si è nel frattempo ampliata: oltre a beni e servizi, la norma include ora espressamente le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche (acqua, luce e gas) e, per chi ha diritto alla soglia maggiorata, per l’affitto o gli interessi sul mutuo della prima casa.

Anche i contratti collettivi nazionali (CCNL) - come quello dei metalmeccanici - hanno introdotto negli anni misure in questa direzione, imponendo somme annuali fisse a carico delle imprese da destinare al welfare dei dipendenti.

È importante sottolineare un requisito centrale: per beneficiare delle agevolazioni fiscali, il welfare aziendale dev’essere rivolto alla generalità dei lavoratori o a una categoria omogenea. Le misure ad personam, secondo il TUIR, costituiscono reddito e non godono di alcuna agevolazione.

Come funziona il welfare aziendale?

Il welfare aziendale può essere realizzato in modi diversi, a seconda delle scelte dell’impresa. I servizi attivabili sono molti, ma è l’azienda a decidere quali offrire, anche in base alla composizione della propria popolazione aziendale.

Vanno anzitutto distinte due modalità di erogazione di beni e servizi:

esterna (o on top): al di fuori della retribuzione vera e propria, come aggiunta a quanto già previsto per il lavoratore; interna: come parte integrante della paga del dipendente.

Esistono poi diverse forme di adozione del welfare, che dipendono anche dalla presenza o meno di benefici on top rispetto alla retribuzione ordinaria:

contrattuale : nasce all’interno della contrattazione sindacale e di categoria (come i contratti nazionali), quindi coinvolge gruppi di imprese e i loro lavoratori;

: nasce all’interno della contrattazione sindacale e di categoria (come i contratti nazionali), quindi coinvolge gruppi di imprese e i loro lavoratori; convertito : riguarda le singole imprese che, dopo aver adottato il sistema dei premi di risultato (PDR) interno alla busta paga e legato ai risultati raggiunti, decidono — sempre in accordo con i sindacati — di sposare il welfare aziendale;

: riguarda le singole imprese che, dopo aver adottato il sistema dei premi di risultato (PDR) interno alla busta paga e legato ai risultati raggiunti, decidono — sempre in accordo con i sindacati — di sposare il welfare aziendale; premiale : si ha quando l’impresa, con un proprio regolamento interno, offre premi in base ai risultati ottenuti;

: si ha quando l’impresa, con un proprio regolamento interno, offre premi in base ai risultati ottenuti; puro: frutto di decisioni unilaterali dell’azienda, che eroga premi non vincolati a risultati futuri.

In sintesi, le imprese che applicano determinati contratti nazionali sono obbligate a predisporre un sistema di welfare, mentre quelle che instaurano rapporti individuali o locali possono farlo spontaneamente, con un regolamento interno o con un accordo di secondo livello siglato con il sindacato.

L’articolo 51 del TUIR elenca le misure in cui può articolarsi il sistema. Tra queste spiccano i flexible benefit, un pacchetto di beni e servizi prestabiliti tra i quali il lavoratore può scegliere liberamente.

Il datore di lavoro che voglia costruire un welfare davvero efficace deve prima di tutto analizzare i bisogni dei propri dipendenti e delineare un pacchetto che li soddisfi il più possibile: può farlo con un sondaggio interno o, nel caso delle imprese più grandi, confrontandosi con i sindacati. Definiti il paniere di beni e servizi e le regole di erogazione, deve comunicarlo ai dipendenti nel modo che ritiene più opportuno, anche via posta elettronica.

Parallelamente alla nuova disciplina si sono diffuse le piattaforme web dedicate alla gestione del welfare. Al loro interno il lavoratore dispone di un budget e sceglie come distribuirlo tra i beni e i servizi offerti dal pacchetto aziendale.

Le imprese possono anche adottare un sistema misto, che combina premi di risultato (aumenti diretti in busta paga al raggiungimento di obiettivi) e welfare aziendale. Ciò presuppone il deposito del contratto sul portale del Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In questi casi deve comunque restare in capo al lavoratore la libera scelta tra le due formule.

Le novità del 2026

Ed è qui che il 2026 introduce una vera svolta. Fino al 2025 il premio di risultato, se erogato in denaro, scontava un’imposta sostitutiva agevolata del 5%; la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, articolo 1, commi 8 e 9) ha ridotto l’aliquota all’1% per il biennio 2026-2027 e ha innalzato il tetto dell’importo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi annui. L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente, a fronte di un premio collegato a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e previsto da un contratto di secondo livello regolarmente depositato. È bene ricordare che l’imposta sostitutiva riguarda solo IRPEF e addizionali: i contributi INPS restano dovuti.

Proprio per questo la conversione del premio in welfare mantiene la sua convenienza: il valore convertito non concorre a formare reddito e, a differenza del premio in denaro, è esente anche dai contributi previdenziali. Chi opta per la conversione riceve così l’intero importo sotto forma di beni e servizi, senza l’imposta sostitutiva e senza il prelievo INPS che invece grava sulla quota erogata in busta paga.

Esempi di welfare in azienda per i dipendenti

Gli esempi di welfare aziendale sono numerosi. Persino il ricorso allo smart working rientra tra le misure di welfare. Tra le più diffuse troviamo:

assistenza sanitaria integrativa (anche a supporto della gestione di familiari non autosufficienti);

sostegno alle spese di istruzione e alla gestione dei figli (dalle tasse scolastiche agli asili nido, fino alla baby sitter);

previdenza complementare (fondi pensione);

assistenza psicologica;

buoni pasto, buoni carburante e buoni spesa di vario tipo (compreso il lavaggio dell’auto).

Sul fronte dei numeri, i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermano una crescita costante dello strumento. Secondo il report «Deposito contratti» aggiornato al 15 luglio 2026, sui 15.565 contratti di produttività attivi ben 10.233 prevedono misure di welfare aziendale, in aumento del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2025. A beneficiarne sono oltre 4,2 milioni di lavoratori, ai quali viene riconosciuto un premio medio annuo che supera i 1.815 euro lordi. Guardando ai settori, i contratti depositati si concentrano nei Servizi, seguiti dall’Industria, mentre in termini dimensionali quasi la metà riguarda imprese con meno di 50 dipendenti: segno che il welfare non è più appannaggio delle sole grandi aziende.

Buoni welfare e buoni pasto: cosa sono e a chi spettano

I buoni welfare rappresentano un’opzione sempre più allettante per le aziende che vogliono offrire ai dipendenti un sostegno concreto, oltre al semplice salario. Il loro vantaggio sta nella possibilità di soddisfare bisogni specifici e di migliorare la qualità della vita lavorativa, attraverso servizi e prodotti che di norma non rientrano nel contratto di lavoro.

Tra i servizi coperti dai buoni welfare troviamo:

la mensa aziendale;

i corsi di formazione;

i servizi di baby-sitting;

i buoni acquisto per i libri scolastici;

le spese per il tempo libero e la cultura.

Questi voucher possono essere riconosciuti a tutti i dipendenti dell’azienda, compresi collaboratori occasionali, badanti e colf, e godono di un regime fiscale agevolato, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i limiti stabiliti.

Un discorso a parte meritano i buoni pasto, tra i benefit più diffusi in assoluto. Dal 1° gennaio 2026 la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, articolo 1, comma 14) ha innalzato la soglia di esenzione giornaliera dei buoni pasto elettronici e digitali da 8 a 10 euro, mentre per i buoni pasto cartacei il limite resta fermo a 4 euro. La differenza premia consapevolmente il formato digitale, più tracciabile: entro i nuovi limiti, il valore del buono non concorre a formare reddito e resta esente da IRPEF e contributi. Considerando in media 220 giornate lavorative all’anno, l’aumento di due euro al giorno può tradursi in un vantaggio netto di oltre 400 euro annui per singolo lavoratore.

Offrire buoni welfare e buoni pasto ai propri dipendenti può rappresentare un vantaggio competitivo importante sul mercato del lavoro: aumenta la motivazione e la soddisfazione delle persone, con effetti positivi su produttività e benessere psicofisico, e diventa una leva concreta per trattenere i talenti e attrarne di nuovi.

Quali sono i vantaggi del welfare aziendale?

Il welfare aziendale porta vantaggi sia alle imprese sia ai lavoratori, e un piano ben strutturato riesce a tenere insieme entrambe le esigenze: avvicina l’azienda ai collaboratori, ne intercetta i bisogni e favorisce l’equilibrio tra lavoro e vita privata, con effetti misurabili su engagement, soddisfazione e reputazione del marchio.

Guardando ai benefici per l’imprenditore, la creazione di un sistema di welfare porta a:

riduzione del costo del lavoro;

diminuzione dell’assenteismo;

aumento della produttività;

miglioramento dell’immagine aziendale.

Dal lato dei lavoratori, invece, si registra:

aumento del potere d’acquisto;

miglioramento del rapporto tra lavoro e vita privata;

allentamento della tensione sul posto di lavoro;

innalzamento del benessere.

Entrambe le parti beneficiano di incentivi fiscali. Per le imprese spicca la deduzione al 100% delle spese di welfare. La deduzione non incontra alcun tetto quando il welfare è inserito nel quadro della contrattazione nazionale o quando deriva dalla conversione di un premio di risultato, che è sempre frutto di una libera scelta del lavoratore o di una contrattazione sindacale. In questi casi la somma corrisposta, entro i limiti previsti per la detassazione del premio, non è soggetta ad alcuna tassazione né a oneri contributivi, né per il dipendente né per l’azienda.

Sul fronte della previdenza e della sanità integrativa, il welfare consente di sfruttare i plafond di deducibilità fissati dal TUIR, anch’essi ritoccati di recente. Per l’adesione al fondo pensione, la legge di Bilancio 2026 ha innalzato il limite di deducibilità dei contributi dallo storico importo di 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. Per l’assistenza sanitaria integrativa resta invece fermo il tetto di 3.615,20 euro.

leggi anche Ferie pagate e ritardi bonus. Come funziona la lotteria aziendale che premia i dipendenti se il meteo è avverso

Discorso diverso per il welfare che parte unilateralmente dall’azienda: qui la deduzione deve fare i conti con il limite dei fringe benefit, elevato per il 2026 a 1.000 euro (2.000 per chi ha figli a carico), a condizione che sia presente un regolamento aziendale. In assenza di regolamento, il limite della deduzione si applica nella misura del 5 per mille del costo del lavoro risultante in bilancio.

Il guadagno dei lavoratori, oltre a essere materiale, sta nel fatto che quelle che dalla prospettiva dell’imprenditore sono spese di welfare, nei casi elencati all’articolo 51 del TUIR, non costituiscono reddito per il dipendente: un vantaggio che, come visto, risulta particolarmente evidente per chi sceglie di convertire in welfare il proprio premio di risultato.

Il sistema del welfare aziendale produce dunque un effetto positivo a tutto tondo: sul rapporto tra azienda e lavoratore, sulla prestazione e sul benessere di quest’ultimo e, di riflesso, sui risultati e sull’immagine dell’impresa. La più lenta adesione da parte delle PMI andrebbe allora attribuita, più che a un difetto dello strumento, al quadro normativo articolato - e a tratti poco lineare - che ne regola adozione e funzionamento.