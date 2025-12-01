Titoli di Stato, il calendario di tutti i BTP e BOT in arrivo a dicembre

L’ultima tornata mensile delle emissioni di Titoli di Stato italiani del 2025 da parte del MEF è arrivata.

Con il mese di dicembre, si chiudono le emissioni di BTP e BOT di quest’anno così come anche dei BTP Short, inizialmente anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di Giancarlo Giorgetti con la pubblicazione, nel dicembre del 2024, delle Linee guida della gestione del debito pubblico 2025 e con il calendario delle emissioni di Titoli di Stato 2025.

Il calendario delle emissioni è stato poi in parte rivisto nel corso del 2025, a causa delle grandi novità che hanno caratterizzato l’anno, come avvenuto anche in precedenza.

Non sono mancati dunque neanche quest’anno comunicati stampa ad hoc con cui il Tesoro ha apportato variazioni ai calendari delle emissioni dei singoli mesi, anche attraverso sostituzioni di aste precedentemente rese note con collocamenti di altri bond sovrani, che hanno incluso emissioni avvenute tramite sindacato, ma anche nuovi Titoli di Stato rivolti esclusivamente al pubblico retail.

BTP Più, BTP Valore e BTP Italia, le tre grandi novità del 2025

In evidenza nel 2025 i due nuovi Titoli di Stato concepiti esclusivamente per i piccoli risparmiatori, per la precisione:

Il BTP Più, Titolo di Stato italiano appartenente alla stessa famiglia del BTP Valore, avente la caratteristica ulteriore del rimborso anticipato , emesso dal 17 al 21 febbraio 2025.

, emesso dal 17 al 21 febbraio 2025. Il BTP Valore emesso a ottobre, e giunto alla sua sesta edizione, che ha di nuovo confermato l’interesse dei BTP People a rispondere positivamente alla chiamata del governo Meloni a sottoscrivere nuove dette di debito pubblico.

Nel 2025 ha fatto il suo grande ritorno anche il BTP Italia, ovvero il titolo indicizzato all’inflazione italiana, che è stato collocato dal MEF tra il 27 maggio e il 30 maggio 2025.

Ma veniamo al calendario degli ultimi Titoli di Stato che concluderanno il calendario delle emissioni e delle aste del 2025, salvo sorprese, e che potrebbero confermare di nuovo l’appetibilità di cui la carta italiana ha goduto, grazie anche agli ultimi premi arrivati dal mondo delle agenzie di rating, che hanno visto protagonista, lo scorso 21 novembre, la grande mossa annunciata daMoody’s.

La mossa ha fatto seguito agli upgrade che erano stati annunciati nelle settimane precedenti dalle altre agenzie Fitch Ratings e DBRS Morningstar, con quest’ultima che ha riportato il giudizio dei Titoli di Stato italiani a tornare anche in serie A.

Aste BTP, BOT, BTP Short a dicembre 2025

Di seguito il calendario delle emissioni di BTP, BOT e BTP Short che il Tesoro lancerà a dicembre 2025.

La prima asta del mese vedrà protagonista l’emissione dei BOT (Buoni ordinari del Tesoro), in calendario mercoledì 10 dicembre 2025.

La tornata di emissioni si concluderà martedì 30 dicembre 2025, con l’asta di medio-lungo.

Di seguito tutte le date da ricordare.

Mercoledì, 10 dicembre 2025 : Asta BOT.

: Asta BOT. Giovedì, 11 dicembre 2025 : Asta Medio-Lungo.

: Asta Medio-Lungo. Lunedì 29 dicembre 2025 : Asta BOT-BTP Short.

: Asta BOT-BTP Short. Martedì 30 dicembre 2025: Asta Medio Lungo.

Aste BOT dicembre 2025

La prima emissione dei BOT, Buoni ordinari del Tesoro avrà luogo dunque mercoledì, 10 dicembre 2025.

La comunicazione al mercato arriverà dal MEF in data 4 dicembre, mentre la data per la presentazione delle domande da parte del pubblico è stata stabilita al 9 dicembre.

La data di regolamento è prevista per il 12 dicembre.

Per l’altra asta di BOT di fine mese, in calendario lunedì 29 dicembre, la comunicazione al mercato da parte del MEF è prevista per la data del 22 dicembre, mentre la data di presentazione delle domande da parte del pubblico è stata fissata al 24 dicembre.

La data del regolamento è stata stabilita al 2 gennaio 2026.

I BOT, o Buoni Ordinari del Tesoro, va ricordato, sono Titoli di Stato a breve termine, con durata non superiore a 1 anno, privi di cedole.

Il rendimento è dato dallo scarto di emissione, (ovvero dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato).

Nel corso del 2024 le emissioni di BOT sono risultate pari a circa 171 miliardi di euro.

Aste BTP Medio-Lungo dicembre 2025

Due sono le aste di Medio-Lungo, ovvero di BTP, Buoni del Tesoro Poliennali, che si terranno nel mese di dicembre 2025.

La prima asta avrà luogo giovedì 11 dicembre 2025, mentre la seconda in data martedì 30 dicembre 2025.

I BTP sono Titoli di Stato caratterizzati da una cedola fissa pagata semestralmente.

Nel corso del 2024, il MEF ha lanciato emissioni di Titoli a medio-lungo termine per un totale poco inferiore ai 377 miliardi di euro, di cui 16 in concambio.

Di conseguenza, le emissioni al netto dei concambi sono state pari a 361 miliardi di euro.

Va ricordato che, con la pubblicazione del programma di emissione di Titoli di Stato per il quarto trimestre del 2025, il MEF ha precisato di prevedere nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre emissioni lorde di Titoli a medio-lungo termine, in area 55-65 miliardi di euro.

L’importo è al netto dei prestiti previsti del pacchetto NGEU per il 2025 e dell’attività di gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell’anno.

Considerate le scadenze, questo implica una stima di emissioni nette per circa 14-24 miliardi di euro nello stesso periodo }”, ha precisato il Tesoro, dopo aver sottolineato di aver lanciato dall’inizio del 2025 fino alla fine di agosto 2025 emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine per un importo nominale complessivo pari a circa 260 miliardi di euro.

Asta BTP Short a dicembre 2025

Il Tesoro-MEF emetterà a dicembre anche un BTP Short, con comunicazione che sarà data lunedì 22 dicembre, contestualmente alla comunicazione dei BOT che saranno collocati alla fine del mese.

Entrambi i Titoli di Stato italiani saranno poi emessi dal Tesoro lunedì 29 dicembre 2025.

Va ricordato che i BTP Short sono Titoli di Stato italiani con cedole fisse semestrali, con durata compresa tra 18 e 36 mesi.