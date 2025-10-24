BTP Valore, ecco i tassi definitivi e i risultati. La cifra è di 16,5 miliardi

L’annuncio del MEF relativo ai risultati finali della sesta edizione del BTP Valore è finalmente arrivato, accompagnato dall’altra grande notizia relativa ai tassi definitivi di questo Titolo di Stato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti ha annunciato i tassi definitivi, confermando i tassi minimi garantiti, che erano stati comunicati lo scorso 17 ottobre.

BTP Valore, il MEF annuncia i tassi definitivi di questa sesta edizione, la raccolta e i contratti sottoscritti

I tassi definitivi sono dunque pari al 2,60% nei primi tre anni; al 3,10% nei due anni successivi e del 4% negli ultimi due anni.

Va ricordato che le cedole crescenti nel tempo di questo nuovo BTP Valore - che è stato collocato in questi giorni sul MOT di Borsa Italiana, con codice ISIN IT0005672016 e scadenza 7 anni al 28 ottobre 2032 - sono espressione del meccanismo di step up 3+2+2 anni.

I tassi cedolari step-up sono praticamente i tassi con cui si calcolano le cedole che vengono corrisposte trimestralmente.

Così il MEF nel comunicato appena diramato:

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che oggi si è conclusa, con 16.572,074 milioni di euro raccolti e 506.992 contratti registrati, la sesta emissione del BTP Valore avviata il 20 ottobre. I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati sul livello annunciato lo scorso 17 ottobre: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno.

3,10% per il 4° e 5°.

4% per il 6° e 7° anno. L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A. Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza 28 ottobre 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito”.

Di fatto, oltre alle cedole il BTP Valore, giunto alla sesta edizione, offre un premio finale extra dello 0,8% agli investitori che lo hanno acquistato durante il periodo di collocamento terminato oggi, venerdì 24 ottobre 2025, e che decidano di detenerlo fino alla sua scadenza (28 ottobre 2032).

Con la comunicazione dei risultati dell’emissione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato praticamente oggi quanto il governo Meloni e dunque le casse dello Stato hanno incassato grazie alla sottoscrizione di questo bond da parte del pubblico degli investitori retail.

Bond che è stato chiamato anche BTP sovranista o BTP patriottico, visto che si tratta di un Titolo di Stato rivolto esclusivamente alla platea dei piccoli risparmiatori, creato dal governo Meloni per rispondere in modo puntuale al disegno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di rifilare maggiori fette di debito pubblico italiano ai BTP People.

BTP People in fila per acquistare il nuovo BTP di Meloni

Nessun dubbio sul successo di questa sesta edizione del BTP Valore, che è partita lunedì scorso 20 ottobre 2025, e che è andata avanti dunque per cinque giorni.

La chiusura anticipata del collocamento non c’è stata, il che significa che il gong della fine dell’emissione è stato suonato alle 13 ora italiana di oggi, venerdì 24 ottobre 2025.

BTP Valore, le altre cose da sapere

Intanto, vale la pena riassumere altre cose da sapere di questo BTP Valore:

Il giorno del regolamento/godimento di questa sesta edizione del BTP Valore è stato fissato al 28 ottobre 2025. Questo significa che a partire da martedì prossimo il BTP Valore sarà negoziabile sul MOT , con la liquidità che verrà assicurata dall’impegno dei Dealer e dei Co- Dealer selezionati dal MEF tra gli aderenti al MOT che sono più attivi sul comparto dei Titoli di Stato italiani.

, con la liquidità che verrà assicurata dall’impegno dei Dealer e dei Co- Dealer selezionati dal MEF tra gli aderenti al MOT che sono più attivi sul comparto dei Titoli di Stato italiani. I sottoscrittori di questo BTP Valore potranno cedere interamente o in parte questo Titolo di Stato prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza .

. Anche per questo Titolo di Stato, sono previste: 1) la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra ; 2) l’esenzione dalle imposte di successione ; 3) l’ esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

per tutti i buoni del Tesoro ; 2) l’esenzione dalle ; 3) l’ investiti in titoli di Stato. Il collocamento è avvenuto sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

(il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A. I BTP People hanno potuto acquistare questo Titolo di Stato con un investimento minimo pari a 1.000 euro .

. Non è stato applicato alcun tetto massimo ed è stata assicurata la completa soddisfazione degli ordini.

ed è stata assicurata la completa soddisfazione degli ordini. Nessuna commissione a carico degli investitori per l’adesione al collocamento.

a carico degli investitori per l’adesione al collocamento. Il BTP Valore è stato emesso alla pari al prezzo di 100.