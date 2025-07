Tassi Fed, Powell ignora Trump e dice ancora no tagli. Ma ecco perché la riunione fa la storia -LIVE

Tassi sui fed funds USA ancora inchiodati al range compreso tra il 4,25% e il 4,5%, per la quinta volta consecutiva dall’inizio del 2025.

La Fed di Jerome Powell ha confermato anche oggi lo status quo sui tassi. L’annuncio sulla decisione di politica monetaria è arrivato oggi, mercoledì 30 luglio 2025, alle 20 ora italiana.

Attesa per le 20.30, quando prenderà il via la conferenza stampa che vedrà il presidente della Banca centrale americana rispondere alle domande dei giornalisti, Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

20:00 La Fed lascia tassi fermi al 4,25%-4,5% per la quinta volta consecutiva A dispetto dei ripetuti appelli lanciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il numero uno della Fed Jerome Powell ha confermato i tassi sui fed funds all’interno della forchetta compresa tra il 4,25% e il 4,5%, per la quinta volta consecutiva, come da attese. Poco prima della pubblicazione del comunicato da parte del FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, lo S&P 500 guadagnava lo 0,26%, il Nasdaq Composite saliva dello 0,48%, mentre il Dow Jones Industrial Average oscillava appena poco al di sopra della parità (+0,06%). I rendimenti decennali dei Treasury USA erano in rialzo di quasi 3 punti base, al 4,356% e i rendimenti a due anni avanzavano di quasi 2 punti base, al 3,893%. Per la prima volta dal 1993, sono stati due gli esponenti del FOMC che, come previsto, hanno deciso di votare contro lo status quo sui tassi. Si tratta di Christopher Waller e di Michelle Bowman, che avevano auspicato un primo taglio dei tassi nel 2025, per questa riunione di luglio, da parte della Banca centrale americana.

18:45 Il commento su dato PIL USA di Janus Henderson. Dopotutto Powell ha ragione? Lara Castleton, US Head of Portfolio Construction & Strategy di Janus Henderson ha commentato in vista della decisione sui tassi della Fed di Jerome Powell i dati preliminari relativi al PIL statunitense del secondo trimestre 2025 diffusi nella giornata di oggi, osservando che i numeri hanno messo in evidenza “una solida ripresa dell’attività economica, con un aumento del 3,0% rispetto alla contrazione dello 0,5% registrata nel primo trimestre, superando le aspettative del mercato”. Si tratta di dati, ha fatto notare Clastleton, che “ contrastano nettamente con le previsioni catastrofiche successive all’annuncio dei dazi , dimostrando che la crescita è ben lontana dai livelli di recessione”. L’esperta ha sottolineato di conseguenza che, “sebbene sia vero che le oscillazioni del PIL nella prima metà dell’anno sono in gran parte legate alle importazioni in vista dell’introduzione dei dazi, questi dati non sono del tutto distorti”. Occhio per esempio ai “ consumi personali, il principale contributo al PIL ”, che “si sono attestati all’1,4%, segno che i consumatori sono ancora apparentemente attivi ”. Detto questo, è “necessaria cautela per quanto riguarda gli investimenti fissi delle imprese e delle famiglie, che sono stati più deboli e potrebbero segnalare un rallentamento della domanda interna ”. Dal PIL USA è in ogni caso emerso che “questi dati dimostrano che le previsioni di recessione sono infondate e che l’economia è più forte di quanto molti avrebbero previsto”, anche se “sarà importante analizzare attentamente i dati per finanziare una crescita sostenibile per il resto dell’anno”. Secondo la responsabile della divisione di strategia e costruzione di portafoglio di Janus Henderson “i fattori positivi dovrebbero essere gli investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e la spesa fiscale prevista dall’One Beautiful Big Act, ma tutti gli occhi saranno puntati sui consumatori e sul mercato del lavoro, che sono resilienti ma mostrano segni di cedimento sotto la superficie ”. Dunque, “gli investitori dovrebbero rimanere pronti a mantenere la rotta in questo contesto, puntando sulla crescita e cercando opportunità in società di qualità” mentre “allo stesso tempo, la Fed dovrebbe mantenere invariati i tassi e gli investitori dovrebbero evitare di estendere la duration oltre la parte centrale della curva in preparazione di uno scenario apocalittico che non si è concretizzato”.

17:38 Robeco: la Fed taglierà i tassi, ecco di quanto entro la primavera del 2026 Tra gli economisti che hanno diffuso le loro previsioni su quanto emergerà oggi, 30 luglio 2025, dalla riunione del FOMC anche Martin Van Vliet, Global Macro Strategist di Robeco, che ha ricordato che, “dopo aver allentato di 100 punti base nel secondo semestre del 2024, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha mantenuto invariato il range obiettivo per i tassi sui FED Funds al 4,25%-4,50%”. Van Vliet ha messo in evidenza che “l’ultima decisione di mantenere invariati i tassi, presa a giugno, è stata nuovamente motivata dalla combinazione di un’inflazione ’leggermente elevata’ e condizioni ’solide’ del mercato del lavoro, in un contesto di persistente incertezza circa l’entità dell’aumento dei prezzi al consumo e del rallentamento della crescita causati dai dazi sulle importazioni”. L’esperto ha fatto notare che, in questo contesto, “durante la conferenza stampa di giugno, il presidente Powell ha ribadito che la Fed è ’in una posizione favorevole per attendere’ e potrebbe [presto] trovarsi in uno ’scenario difficile’ in cui i suoi ’obiettivi di doppio mandato sono intenzionali’ ”. Dunque? Lo strategist macro di Robeco ha affermato di condividere quanto affermato da Powell, aggiungendo che la view è che “nei prossimi mesi l’inflazione dei prezzi dei beni indotta dai dazi continuerà ad aumentare ” e che le stime sono anche di “ una crescita più debole dell’occupazione , nonché revisioni al ribasso dei dati di riferimento sull’occupazione relativa al periodo precedente, in programma all’inizio di settembre”. Tutto questo, mentre “l’amministrazione Trump, e in particolare il presidente stesso, sta esercitando pressioni sulla Fed affinché riduca i tassi di interesse, tra voci di una rimozione involontaria del presidente della Fed. Una doppia sfida, senza dubbio”. Qual è in questa situazione lo scenario di base sui tassi di Robeco? Così Martin Van Vliet: “Il nostro scenario di base (ancora) prevede una ripresa del ciclo di allentamento della Fed entro settembre, con un taglio complessivo dei tassi di 100 punti base entro la primavera del 2026. Data la possibilità che la debolezza del mercato del lavoro si manifesti più tardi di quanto ipotizziamo, il rischio per questa visione di base è orientato verso un inizio più tardivo dei tagli. Riteniamo infatti che vi sia un 20% di probabilità che, come previsto da 7 dei 19 membri del FOMC, la Fed mantenga i tassi di interesse attuali fino al prossimo anno, potenzialmente in risposta a un aumento delle aspettative di inflazione indotto dai dazi. Assegniamo una probabilità del 25% a uno scenario recessivo, in cui potrebbero concretizzarsi tagli dei tassi più consistenti. Tenendo conto di questi scenari, la nostra previsione ponderata sulla probabilità per il tasso dei fed Funds è leggermente inferiore alle attuali quotazioni di mercato per il resto del 2025 e per il primo semestre del 2026”.

17:32 Le previsioni su cosa farà la Fed (ma anche la BOJ) di UBP. Focus su EUR-USD e USD-JPY Così Michaël Lok, Group CIO e Co-CEO Asset Management di UBP, annuncia in una nota le previsoni sull’esito della riunione del FOMC, il braccio di politica monetaria della Fed, atteso alle 20 nella giornata di oggi: “I governatori della Fed valuteranno l’impatto dei dazi sul loro dual mandate (ovveroobiettivi di inflazione e di massima occupazione). Sebbene i tassi dovrebbero rimanere invariati al 4,50% per il momento, prevediamo due tagli entro fine anno. È poco probabile che il dollaro tragga beneficio dalla decisione del FOMC di mantenere invariati i tassi, soprattutto in presenza di un possibile voto diviso al suo interno, che potrebbe anzi alimentare pressioni al rialzo sull’EUR/USD. Inoltre, il Tesoro USA pubblicherà le stime di rifinanziamento per il terzo trimestre, facendo luce sulla propria strategia per finanziare il crescente deficit di bilancio”. Lok ha ricordato che, in partiicolare, “ il cambio USD/JPY è sceso a livelli intorno a 146,50 , dopo le elezioni della Camera alta giapponese”, con lo yen che “ha beneficiato dell’annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone, mentre i mercati hanno iniziato a scontare un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone (BoJ) a ottobre”. Attesa dunque anche per il verdetto sui tassi che arriverà domani da parte della Bank of Japan (BOJ), che dovrebbe secondo il direttore degli investimenti di UBP mantenere i tassi invariati allo 0,50%. Di conseguenza, per ora, “è improbabile che il cambio USD-JPY esca dai recenti intervalli di oscillazione ”.

15:40 Wall Street poco mossa dopo dato PIL USA. Dollaro in forte ripresa Wall Street ha aperto la giornata di contrattazioni poco mossa, con gli operatori di mercato che, in vista del verdetto sui tassi della Fed, stanno ancora digerendo la pubblicazione del dato macro relativo al PIL USA. Il Dow Jones rimane praticamente ingessato (+0,01%), mentre lo S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,11% e dello 0,25%. I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni segnano un progresso al 4,37%, mentre sul mercato del forex si conferma molto solida la performance del dollaro, con il rapporto EUR-USD che perde lo 0,70% a $1,1462 circa, e il cambio USD-JPY, ovvero dollaro-yen, in crescita dello 0,40%, a quota JPY 149,06.

14:50 Wall Street, futures in lieve rialzo post dato PIL USA. Il dato dà ragione a Powell In attesa dell’annuncio sui tassi da parte della Fed, i futures sui principali indici azionari americani riportano un lieve rialzo. Piatti i contratti sull’indice Dow Jones, che viaggiano appena al di sopra della parità, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq Composite avanzano rispettivamente dello 0,10% e dello 0,20%. Ieri Wall Street ha fatto un passo indietro rispetto ai recenti record incassati, con il Dow Jones che ha chiuso in ribasso dello 0,46%, di 204 punti circa, a 44.632,99 punti, lo S&P 500 che ha ceduto lo 0,30%, a 6.370,86 punti e il Nasdaq che è arretrato dello 0,38%, a quota 21.098,29. Sotto i riflettori la pubblicazione oggi del dato del PIL degli Stati Uniti relativo al secondo trimestre del 2025, che è salito del 3% su base annua, rispetto al +2,3% previsto dagli economisti di Dow Jones, confermando così come l’economia USA non stia lanciando alcun SOS alla Banca centrale americana.