Inflazione USA, PCE core dà ragione a Powell, corre più delle attese. Tassi Fed, che succede ora?

Diffuso oggi l’indice PCE core, il dato preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione negli Stati Uniti. Il dato core è salito del 2,8% su base annua, accelerando il passo rispetto al +2,7% e confermandosi più alto del +2,7% atteso dal consensus degli analisti.

L’indicatore è stato diramato all’indomani della riunione del FOMC del mese di luglio che, come da attese, e per la quinta volta consecutiva, si è conclusa con la conferma dei tassi sui fed funds, lasciati fermi all’interno della forchetta compresa tra il 4,25% e il 4,5%.

La riunione di ieri del FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, è stata comunque storica in quanto, per la prima volta dal 1993, due governatori hanno dissentito dalla maggioranza. Si è trattato di Christopher Waller e di Michelle Bowman, che avrebbero preferito entrambi che la Fed sforbiciasse i tassi di 25 punti base.

Ma il presidente della Fed Jerome Powell e gli altri esponenti del FOMC hanno detto ancora no. Non solo: dalle dichiarazioni che Powell ha rilasciato durante la conferenza stampa seguita all’annuncio sui tassi, è emerso che la banca centrale non considererebbe urgente neanche agire a settembre.

Sui mercati, le scommesse sul primo taglio dei tassi del 2025 nella prossima riunione di settembre si sono così immediatamente ridimensionate, al punto che, stando a quanto emerge dal trend dei futures sui fed funds, la probabilità di una riduzione dei tassi a settembre viene data ora pari soltanto al 46%, rispetto al 65% di appena un giorno fa, secondo quanto emerge dal FedWatch del CME Group. I mercati non prezzano inoltre più due tagli dei tassi pari a -25 punti base entro la fine del 2025, contrariamente a quanto era stato messo in conto prima del Fed Day di ieri.

