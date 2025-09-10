Tassi BCE, l’annuncio di Lagarde è qui. Tagli ormai finiti (Francia permettendo)?

Ormai ci siamo. Domani, giovedì 11 settembre 2025, arriverà finalmente il grande evento market mover di questa settimana: la riunione del Consiglio direttivo della BCE, Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde, che si concluderà con l’attesissimo annuncio sui tassi di interesse.

Occhio alle previsioni che sono state stilate dagli esperti e dagli stessi mercati, non solo per la riunione imminente ma anche per il resto del 2025.

In generale, ha scritto Bartholomew, “ un intervento diretto della Banca Centrale Europea a sostegno del mercato obbligazionario francese appare in ogni caso improbabile nel breve termine , viste le restrizioni sull’uso dei vari strumenti di liquidità della Banca e il desiderio di evitare di intervenire in questioni prettamente politiche ”.

Nel sottolineare, in linea con quanto sostengono anche altri analisti, che, per quanto riguarda i tassi di interesse, “ se dovesse esserci un ulteriore movimento, sarebbe più probabilmente un rialzo piuttosto che un ulteriore taglio ”, Luke Bartholomew, Vicecapo Economista di Aberdeen Investments ha già avvertito che “ un elemento che potrebbe mettere in discussione questa view sarebbe un forte sell-off dei titoli di Stato francesi , dovuto all’incertezza politica e fiscale – che rappresenterebbe un inasprimento significativo delle condizioni finanziarie nell’area euro, il che potrebbe incentivare nuovi tagli dei tassi ”.

La presidente Christine Lagarde prenderà poi la parola alle 14.45 , rispondendo alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa successiva all’annuncio. Domande che, inevitabilmente, avranno per oggetto anche il nuovo capitolo del caos politico che la Francia di Emmanuel Macron sta attraversando, dopo la caduta, lunedì 8 settembre, del governo Bayrou. Si è trattato del secondo governo che è collassato a Parigi nel giro di pochi mesi. Macron ha cercato di riparare l’ennesima disfatta nominando nuovo premier il suo fedelissimo Sébastien Lecornu .

Ma il punto è che per ora la BCE naviga praticamente a vista, visto che “ gli impatti disinflazionistici o inflazionistici non possono essere ancora determinati ”. Ci saranno in ogni caso “ colli di bottiglia a seguito dei dazi ”, ha aggiunto Lagarde, confermando per l’ennesima volta il timore che il vero problema possa portare più il nome di inflazione che di deflazione.

Sul rischio di una disinflazione che possa trasformarsi in una deflazione, Lagarde ha detto infatti che “ ci saranno sempre quei due o tre governatori molto preoccupati di una inflazione che andrà al di sotto del target ”.

A ricordarlo è stata la stessa presidente Lagarde, che nella riunione di luglio, in risposta alle domande dei giornalisti, ha tenuto a puntualizzare che “ la crescita (dell’economia dell’area euro) è in linea se non migliore del nostro scenario di base ” e che ha anche rimandato al mittente la paura del concretizzarsi di rischi disinflazionistici per l’area euro .

D’altronde, l’inflazione dell’Eurozona, così come è stato fatto notare da alcuni esponenti della Banca centrale europea, oscilla attorno al target dell’istituzione, pari al 2% , mentre il PIL dell’area, seppur indebolito, non sta ancora lanciando alcun vero segnale di SOS alla BCE , affinché intervenga con ulteriori tagli dei tassi.

Si è trattato della prima pausa di quel ciclo dei tagli ai tassi che ha preso il via nel giugno del 2024 e che è culminato in ben otto sforbiciate, fino al giugno di quest’anno .

Analisti e mercati sono concordi nel ritenere che la BCE lascerà i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40% , per la seconda volta consecutiva, dopo aver premuto il pulsante stop alla fine dell’ultima riunione dello scorso 24 luglio , prima della pausa estiva .

Ci sono così alcuni economisti che hanno già decretato come la fase di tagli dei tassi di interesse da parte della BCE sia giunta al capolinea . Non solo. L’alt è stato annunciato anche da un esponente molto vicino all’Eurotower.

Il bazooka fiscale annunciato dalla Germania di Friedrich Merz , e la decisione dell’UE di aumentare le spese per la difesa potrebbero benissimo, infatti, essendo manovre di politica fiscale espansiva , far risalire il termometro dell’inflazione.

Più che la disinflazione, è il ritorno dell’inflazione che spaventa la numero uno della BCE , e in realtà non necessariamente a torto.

La banca centrale tornerà a tagliare il costo del denaro dell’Eurozona , oppure continuerà a rimanere con le mani in mano, forte di quella situazione di equilibrio in cui crede al momento di trovarsi, in attesa di capire quelle che saranno le conseguenze dei dazi imposti dall’amministrazione USA contro l’Europa intera, la cui entità, pari al 15% , è finalmente nota? Sebbene la stessa entità, va precisato, non sia neanche certa, visto che Trump è tornato di recente a sbandierare la minaccia di nuovi dazi contro il Continente a causa della decisione dell’UE di infliggere una maxi multa al colosso americano Google?

Di conseguenza, più che nutrire dubbi sull’esito della riunione di giovedì , gli interrogativi che si affollano sui mercati riguardano cosa farà Lagarde nelle riunioni successive del 2025: quella di fine ottobre, che si terrà a Firenze , e quella di dicembre, attesa per la metà del mese .

In ogni caso anche stavolta, dunque, come a luglio, i tassi di interesse dell’area euro non saranno toccati. Secondo gli esperti, che vedono il dado già trattato, la BCE non farà nulla, convinta di poter permettersi il lusso di confermare lo status quo .

Tagli finiti? Ormai si parla di quando la BCE di Lagarde tornerà ad alzare i tassi

In evidenza le previsioni di Deutsche Bank i cui analisti, a seguito dell’accordo che è stato raggiunto sui dazi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti di Trump, hanno annullato il precedente outlook elaborato, che puntava sull’arrivo di altre sforbiciate entro la fine dell’anno, rendendo noto di stimare ora la fine del ciclo di allentamento monetario dell’Eurotower.

Non solo. Gli esperti del colosso tedesco prevedono che la BCE tornerà ad alzare i tassi di interesse alla fine del 2026, e una previsione che punta su una stretta monetaria è stata stilata anche dalla divisione di ricerca di BNP Paribas: “Crediamo che il ciclo dei tagli dei tassi sia terminato e che la prossima mossa sia di un rialzo dei tassi, nel quarto trimestre del 2026”, hanno scritto gli analisti di BNP dopo la riunione di luglio, quando la BCE ha messo in pausa per la prima volta la fase delle sforbiciate.

A commentare quella pausa sono stati anche gli analisti di Goldman Sachs, che hanno depennato la prospettiva di ulteriori riduzioni firmate da Lagarde nel 2025, sottolineando che “probabilmente il Consiglio direttivo della BCE lascerà i tassi invariati, a meno che non si verifichi un deterioramento significativo dell’outlook”. Cosa che, almeno finora, non si è manifestata, anche se la numero uno dell’Eurotower ha lanciato negli ultimi giorni più di un attenti, e in più di una occasione.