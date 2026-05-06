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Stipendi Serie A, i calciatori più pagati in Italia nel 2026

Money.it Guide

6 Maggio 2026 - 16:46

Chi sono i calciatori con gli stipendi più alti della Serie A? Ecco i giocatori che guadagnano di più in Italia con Vlahovic in testa (ancora per poco)

Stipendi Serie A, i calciatori più pagati in Italia nel 2026

La Serie A 2025/2026 sta volgendo al termine e alcuni verdetti già sono stati emessi. L’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta della sua storia con tre giornate di anticipo, mentre in coda Verona e Pisa sono già certe che l’anno prossimo giocheranno in Serie B. Per il resto, tra piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni definitive (ne manca una tra Cremonese e Lecce), è ancora tutto da decidere. Quello che è certo, comunque, è che il nostro calcio è in crisi: dalla Nazionale, fuori da tutto per il terzo mondiale di fila, ai nostri club nelle competizione continentali, la Serie A non ha più l’appeal di vent’anni fa, anzi. Sia economicamente che tecnicamente, siamo diventati il quarto o quinto campionato d’Europa.

Un po’ poco per una nazione che fa del calcio uno dei suoi pilastri fondanti. E se da altre parti ci sono Sinner e Antonelli che tengono alto il nome dell’Italia negli sport più seguiti, dall’altro c’è ancora qualcuno che se la passa piuttosto bene in materia di stipendi e bonus. Parliamo degli allenatori, ovviamente, ma anche e soprattutto dei giocatori, che nella maggior parte dei casi percepiscono ancora cifre milionarie, con qualcuno che si spinge anche oltre i sette zeri.

Ecco, allora, chi sono i calciatori della nostra Serie A più pagati nel 2026, in attesa di un mercato estivo che, come ogni anno, potrebbe ridisegnare rose ed equilibri generali. Anche finanziari, ovviamente.

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Quanto spende la Serie A per pagare i calciatori?

Per quanto riguarda la stagione 2025/2026, il monte ingaggi complessivo della Serie A supera 1,1 miliardi di euro lordi, una cifra che ricalca grosso modo quanto incassato ogni anno dai venti club per la vendita in Italia e all’estero dei diritti tv del nostro massimo campionato di calcio.

Tra i club, sarebbe l’Inter a spendere di più per gli stipendi dei propri tesserati (135,6 milioni), seguita da Juventus (124,6 milioni), Roma e Napoli appaiate (109 milioni). Gerarchie diverse rispetto ai guadagni dei singoli atleti.

Ma per le retribuzioni dei singoli calciatori, è importante farsi aiutare dalla fonte giusta. Su tutte, il portale Capology da qualche anno è il database di riferimento per monitorare lo stato di salute economico-finanziario delle società calcistiche di tutto il mondo.

In Italia, il salario annuo medio di un calciatore di Serie A è di circa 1,4 milioni netti, mentre le società devono mettere in conto in totale (tra stipendi base e bonus) quasi 1,5 miliardi di spesa.

Possiamo quindi dire che, nonostante i fasti degli Anni ’90 e ’00 siano lontani, un calciatore è ancora oggi un «buon partito» dal punto di vista finanziario. Il calcio, d’altronde, è da sempre lo sport più seguito e pagato nel complesso.

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Se in Italia spesso si tende a considerare i nostri parlamentari dei ricchi privilegiati, probabilmente non si considera che il loro stipendio medio può essere paragonato - per fare un esempio - a quello del secondo portiere di una squadra in lotta per non retrocedere della nostra Serie A.

Ma chi se la passa meglio?

Anche quest’anno, il calciatore più pagato della Serie A è l’attaccante juventino, - e della nazionale serba - Dusan Vlahovic, che percepisce 12 milioni di euro netti (circa 22 milioni lordi) per il suo ultimo anno di contratto (scadenza 2026). Da solo rappresenta quasi il 20% del monte ingaggi dei bianconeri.

Non è un caso, quindi, che la sua eventuale cessione abbia tenuto banco per tutta l’estate 2025, poiché l’ingaggio del serbo rappresenta un asset economico-finanziario oltre che tecnico per la società Juventus. E, in ogni caso, il rinnovo in casa bianconera difficilmente raggiungerà tali cifre faraoniche, che in Italia sono assolutamente inusuali.

Ma Vlahovic è in ottima compagnia. Ecco la classifica dei 25 giocatori più pagati del nostro campionato.

Giocatore Squadra Stipendio netto in euro Bonus eventuali Netto complessivo Scadenza contratto
Dušan Vlahović Juventus €12.000.000 €3.000.000 €15.000.000 2026
Lautaro Martínez Inter €9.000.000 €2.000.000 €11.000.000 2029
Paulo Dybala Roma €7.000.000 €1.000.000 €8.000.000 2026
Jonathan David Juventus €6.000.000 €2.000.000 €8.000.000 2030
Romelu Lukaku Napoli €6.000.000 €2.000.000 €8.000.000 2027
Kevin De Bruyne Napoli €6.000.000 €1.500.000 €7.500.000 2027
Nicolò Barella Inter €6.500.000 €500.000 €7.000.000 2029
Mike Maignan Milan €5.000.000 €2.000.000 €7.000.000 2031
Rafael Leão Milan €5.000.000 €2.000.000 €7.000.000 2028
Hakan Çalhanoğlu Inter €6.000.000 €500.000 €6.500.000 2027
Marcus Thuram Inter €6.000.000 €500.000 €6.500.000 2028
Alessandro Bastoni Inter €5.500.000 €1.000.000 €6.500.000 2028
Christopher Nkunku Milan €5.000.000 €1.250.000 €6.250.000 2030
Adrien Rabiot Milan €5.000.000 €1.250.000 €6.250.000 2028
Rasmus Højlund Milan €5.000.000 €1.250.000 €6.250.000 2026
Bremer Juventus €5.000.000 €1.000.000 €6.000.000 2029
Álvaro Morata Como €4.500.000 €1.125.000 €5.625.000 2026
Teun Koopmeiners Juventus €4.500.000 €1.125.000 €5.625.000 2029
Piotr Zieliński Inter €4.500.000 €1.000.000 €5.500.000 2028
Federico Dimarco Inter €4.000.000 €700.000 €4.700.000 2027
Moise Kean Fiorentina €4.500.000 €300.000 €4.800.000 2029
Stefan de Vrij Inter €3.800.000 €950.000 €4.750.000 2026
Denzel Dumfries Inter €4.000.000 €500.000 €4.500.000 2028
Christian Pulisic Milan €4.000.000 - €4.000.000 2027
Ruben Loftus-Cheek Milan €4.000.000 - €4.000.000 2027
Evan N’Dicka Roma €4.000.000 - €4.000.000 2027
Lois Openda Juventus €4.000.000 - €4.000.000 2026

Fonte: Capology.com

Per il 2025/2026, questa classifica è dominata dall’Inter, che ne piazza 9 tra i primi 25. Seguono Juventus e Milan. Un dato in controtendenza rispetto a qualche anno fa, quando era la Juventus a farla da padrone sul campo e dal punto di vista finanziario. Da segnalare anche i pochi giocatori del Napoli, campione d’Italia 2024/2025, che però si rifà pagando più di tutti l’allenatore della prima squadra, Antonio Conte.

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