Stipendi Serie A, i calciatori più pagati in Italia nel 2026

Chi sono i calciatori con gli stipendi più alti della Serie A? Ecco i giocatori che guadagnano di più in Italia con Vlahovic in testa (ancora per poco)
La Serie A 2025/2026 sta volgendo al termine e alcuni verdetti già sono stati emessi. L’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta della sua storia con tre giornate di anticipo, mentre in coda Verona e Pisa sono già certe che l’anno prossimo giocheranno in Serie B. Per il resto, tra piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni definitive (ne manca una tra Cremonese e Lecce), è ancora tutto da decidere. Quello che è certo, comunque, è che il nostro calcio è in crisi: dalla Nazionale, fuori da tutto per il terzo mondiale di fila, ai nostri club nelle competizione continentali, la Serie A non ha più l’appeal di vent’anni fa, anzi. Sia economicamente che tecnicamente, siamo diventati il quarto o quinto campionato d’Europa.
Un po’ poco per una nazione che fa del calcio uno dei suoi pilastri fondanti. E se da altre parti ci sono Sinner e Antonelli che tengono alto il nome dell’Italia negli sport più seguiti, dall’altro c’è ancora qualcuno che se la passa piuttosto bene in materia di stipendi e bonus. Parliamo degli allenatori, ovviamente, ma anche e soprattutto dei giocatori, che nella maggior parte dei casi percepiscono ancora cifre milionarie, con qualcuno che si spinge anche oltre i sette zeri.
Ecco, allora, chi sono i calciatori della nostra Serie A più pagati nel 2026, in attesa di un mercato estivo che, come ogni anno, potrebbe ridisegnare rose ed equilibri generali. Anche finanziari, ovviamente.
Quanto spende la Serie A per pagare i calciatori?
Per quanto riguarda la stagione 2025/2026, il monte ingaggi complessivo della Serie A supera 1,1 miliardi di euro lordi, una cifra che ricalca grosso modo quanto incassato ogni anno dai venti club per la vendita in Italia e all’estero dei diritti tv del nostro massimo campionato di calcio.
Tra i club, sarebbe l’Inter a spendere di più per gli stipendi dei propri tesserati (135,6 milioni), seguita da Juventus (124,6 milioni), Roma e Napoli appaiate (109 milioni). Gerarchie diverse rispetto ai guadagni dei singoli atleti.
Ma per le retribuzioni dei singoli calciatori, è importante farsi aiutare dalla fonte giusta. Su tutte, il portale Capology da qualche anno è il database di riferimento per monitorare lo stato di salute economico-finanziario delle società calcistiche di tutto il mondo.
In Italia, il salario annuo medio di un calciatore di Serie A è di circa 1,4 milioni netti, mentre le società devono mettere in conto in totale (tra stipendi base e bonus) quasi 1,5 miliardi di spesa.
Possiamo quindi dire che, nonostante i fasti degli Anni ’90 e ’00 siano lontani, un calciatore è ancora oggi un «buon partito» dal punto di vista finanziario. Il calcio, d’altronde, è da sempre lo sport più seguito e pagato nel complesso.
Stipendi Serie A: i 25 calciatori più pagati della stagione 25/26
Se in Italia spesso si tende a considerare i nostri parlamentari dei ricchi privilegiati, probabilmente non si considera che il loro stipendio medio può essere paragonato - per fare un esempio - a quello del secondo portiere di una squadra in lotta per non retrocedere della nostra Serie A.
Ma chi se la passa meglio?
Anche quest’anno, il calciatore più pagato della Serie A è l’attaccante juventino, - e della nazionale serba - Dusan Vlahovic, che percepisce 12 milioni di euro netti (circa 22 milioni lordi) per il suo ultimo anno di contratto (scadenza 2026). Da solo rappresenta quasi il 20% del monte ingaggi dei bianconeri.
Non è un caso, quindi, che la sua eventuale cessione abbia tenuto banco per tutta l’estate 2025, poiché l’ingaggio del serbo rappresenta un asset economico-finanziario oltre che tecnico per la società Juventus. E, in ogni caso, il rinnovo in casa bianconera difficilmente raggiungerà tali cifre faraoniche, che in Italia sono assolutamente inusuali.
Ma Vlahovic è in ottima compagnia. Ecco la classifica dei 25 giocatori più pagati del nostro campionato.
|Giocatore
|Squadra
|Stipendio netto in euro
|Bonus eventuali
|Netto complessivo
|Scadenza contratto
|Dušan Vlahović
|Juventus
|€12.000.000
|€3.000.000
|€15.000.000
|2026
|Lautaro Martínez
|Inter
|€9.000.000
|€2.000.000
|€11.000.000
|2029
|Paulo Dybala
|Roma
|€7.000.000
|€1.000.000
|€8.000.000
|2026
|Jonathan David
|Juventus
|€6.000.000
|€2.000.000
|€8.000.000
|2030
|Romelu Lukaku
|Napoli
|€6.000.000
|€2.000.000
|€8.000.000
|2027
|Kevin De Bruyne
|Napoli
|€6.000.000
|€1.500.000
|€7.500.000
|2027
|Nicolò Barella
|Inter
|€6.500.000
|€500.000
|€7.000.000
|2029
|Mike Maignan
|Milan
|€5.000.000
|€2.000.000
|€7.000.000
|2031
|Rafael Leão
|Milan
|€5.000.000
|€2.000.000
|€7.000.000
|2028
|Hakan Çalhanoğlu
|Inter
|€6.000.000
|€500.000
|€6.500.000
|2027
|Marcus Thuram
|Inter
|€6.000.000
|€500.000
|€6.500.000
|2028
|Alessandro Bastoni
|Inter
|€5.500.000
|€1.000.000
|€6.500.000
|2028
|Christopher Nkunku
|Milan
|€5.000.000
|€1.250.000
|€6.250.000
|2030
|Adrien Rabiot
|Milan
|€5.000.000
|€1.250.000
|€6.250.000
|2028
|Rasmus Højlund
|Milan
|€5.000.000
|€1.250.000
|€6.250.000
|2026
|Bremer
|Juventus
|€5.000.000
|€1.000.000
|€6.000.000
|2029
|Álvaro Morata
|Como
|€4.500.000
|€1.125.000
|€5.625.000
|2026
|Teun Koopmeiners
|Juventus
|€4.500.000
|€1.125.000
|€5.625.000
|2029
|Piotr Zieliński
|Inter
|€4.500.000
|€1.000.000
|€5.500.000
|2028
|Federico Dimarco
|Inter
|€4.000.000
|€700.000
|€4.700.000
|2027
|Moise Kean
|Fiorentina
|€4.500.000
|€300.000
|€4.800.000
|2029
|Stefan de Vrij
|Inter
|€3.800.000
|€950.000
|€4.750.000
|2026
|Denzel Dumfries
|Inter
|€4.000.000
|€500.000
|€4.500.000
|2028
|Christian Pulisic
|Milan
|€4.000.000
|-
|€4.000.000
|2027
|Ruben Loftus-Cheek
|Milan
|€4.000.000
|-
|€4.000.000
|2027
|Evan N’Dicka
|Roma
|€4.000.000
|-
|€4.000.000
|2027
|Lois Openda
|Juventus
|€4.000.000
|-
|€4.000.000
|2026
Fonte: Capology.com
Per il 2025/2026, questa classifica è dominata dall’Inter, che ne piazza 9 tra i primi 25. Seguono Juventus e Milan. Un dato in controtendenza rispetto a qualche anno fa, quando era la Juventus a farla da padrone sul campo e dal punto di vista finanziario. Da segnalare anche i pochi giocatori del Napoli, campione d’Italia 2024/2025, che però si rifà pagando più di tutti l’allenatore della prima squadra, Antonio Conte.
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