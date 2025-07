Quanto guadagna Dusan Vlahovic? Stipendio e valore dell’attaccante serbo

Quanto guadagna Dusan Vlahovic? Una domanda di grande attualità visto che stiamo parlando del calciatore più pagato della Serie A.

Dusan Vlahovic però ha anche un altro record. Il suo passaggio a gennaio 2022 dalla Fiorentina alla Juventus per 70 milioni - più 10 di bonus - è il più alto della storia del calciomercato invernale in Italia.

Peccato che il centravanti serbo finora ha ripagato le aspettative della Vecchia Signora, tanto che da tempo sembrerebbe essere finito ai margini del progetto Juventus.

Un paradosso se pensiamo all’investimento fatto e al peso del suo stipendio nel monte ingaggi complessivo dei bianconeri, ma tra problemi fisici e tanta panchina alla Juve da tempo sono alla ricerca di una nuova punta centrale titolare.

Non è un mistero che Vlahovic sia sul mercato, però piazzarlo non sarà facile visto il suo ammortamento e il suo ingaggio. In sostanza la Juventus non può svenderlo e i potenziali acquirenti dovranno accollarsi l’esoso stipendio dell’attaccante.

Vediamo allora nel dettaglio lo stipendio di Dusan Vlahovic, dando uno sguardo al suo patrimonio, a cosa prevede il contratto che lo lega alla Juventus e al suo attuale valore di mercato.

Stipendio e contratto di Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic ormai è un autentico problema in casa Juventus. Dopo aver sborsato 70 milioni più bonus adesso il centravanti serbo vive come da separato in casa a Vinovo. Come detto Dusan Vlahovic al momento è il calciatore più pagato della Serie A, con uno stipendio netto di 12 milioni a stagione ormai insostenibile per le casse bianconere. Il contratto di Vlahovic scade a giugno 2026, con l'attaccante che di conseguenza tra un anno potrebbe essere libero di accasarsi altrove a parametro zero. Nell'ultimo bilancio il lordo dello stipendio e l'ammortamento del costo del cartellino ha superato i 41 milioni di euro, una zavorra non poco per la Juventus che starebbe provando a venderlo in questa sessione di mercato senza realizzare una minusvalenza.

Il patrimonio di Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic è arrivato alla Fiorentina appena diciottenne nell’estate del 2018. Con il contratto in scadenza al 2023 per uno stipendio da 800.000 euro netti a stagione, rifiutato il rinnovo è stato ceduto dai viola. In base ai guadagni alla Fiorentina e poi alla Juventus, in rete si legge di un patrimonio complessivo del calciatore superiore ai 40 milioni di euro, ma si tratta di una cifra non ufficiale e difficilmente attendibile. Il suo contratto con la Juventus include una percentuale sugli introiti commerciali derivanti dallo sfruttamento della sua immagine. In più ci sono tutti gli introiti derivanti dai vari sponsor del serbo.