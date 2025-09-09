Monte ingaggi Serie A 2025/2026: chi spende di più per gli stipendi?

Monte ingaggi Serie A, chi spende di più per gli stipendi? Questa speciale classifica relativa al massimo campionato di calcio italiano 2025/2026 presenta diverse novità rispetto alla scorsa stagione, con alcuni club che hanno «tagliato» le spese (anche in merito ai contratti) e altri, invece, che hanno aumentato il proprio budget di spesa.

La squadra che in Serie A spende di più per gli stipendi dei calciatori si conferma essere l’Inter, che ha scalzato dal trono la Juventus da un paio di stagioni a questa parte, con i bianconeri che hanno comunque visto un aumento di questo dato rispetto a 12 mesi fa.

A completare il podio quest’anno ci pensa il Napoli, fresco campione d’Italia, che «batte» di pochissimo la Roma e scalza proprio dal terzo posto il Milan (oggi quinto), che con l’assenza delle competizioni europee deve fare di necessità virtù. Più staccate le altre, capitanate dalla Lazio - che ha vissuto un’estate con il mercato bloccato - che precede esempi virtuosi come Fiorentina e Atalanta.

Ma andiamo sui numeri e scopriamo quanto spendono le squadre di Serie A per pagare gli stipendi dei propri calciatori.