Monte ingaggi Serie A 2025/2026: chi spende di più per gli stipendi?

Money.it Guide

9 Settembre 2025 - 17:49

La classifica del monte ingaggi Serie A 25/26: ecco quanto spendono per gli stipendi le venti squadre del nostro massimo campionato.

Monte ingaggi Serie A 2025/2026: chi spende di più per gli stipendi?

Monte ingaggi Serie A, chi spende di più per gli stipendi? Questa speciale classifica relativa al massimo campionato di calcio italiano 2025/2026 presenta diverse novità rispetto alla scorsa stagione, con alcuni club che hanno «tagliato» le spese (anche in merito ai contratti) e altri, invece, che hanno aumentato il proprio budget di spesa.

La squadra che in Serie A spende di più per gli stipendi dei calciatori si conferma essere l’Inter, che ha scalzato dal trono la Juventus da un paio di stagioni a questa parte, con i bianconeri che hanno comunque visto un aumento di questo dato rispetto a 12 mesi fa.

A completare il podio quest’anno ci pensa il Napoli, fresco campione d’Italia, che «batte» di pochissimo la Roma e scalza proprio dal terzo posto il Milan (oggi quinto), che con l’assenza delle competizioni europee deve fare di necessità virtù. Più staccate le altre, capitanate dalla Lazio - che ha vissuto un’estate con il mercato bloccato - che precede esempi virtuosi come Fiorentina e Atalanta.

Ma andiamo sui numeri e scopriamo quanto spendono le squadre di Serie A per pagare gli stipendi dei propri calciatori.

Monte ingaggi Serie A 2025/2026: la classifica aggiornata

In questa stagione 25/26 il monte ingaggi complessivo lordo della Serie sarebbe nuovamente superiore al miliardo di euro - 1,17 miliardi per la precisione -, una cifra che ricalca grosso modo quanto incassato ogni anno dai venti club per la vendita in Italia e all’estero dei diritti tv del nostro massimo campionato di calcio. Un dato in aumento rispetto alla stagione scorsa, nella quale si era fermato a 1,05 miliardi.

Ecco la graduatoria completa delle compagini dell’attuale massimo campionato di calcio secondo i dati aggiornati dal portale Capology.

SquadraLordo annuo (in euro)PortieriDifensoriCentrocampistiAttaccanti
Inter €139.700.000 €6.270.000 €50.870.000 €52.650.000 €29.910.000
Juventus €126.190.000 €7.040.000 €36.950.000 €18.080.000 €64.120.000
Napoli €110.860.000 €8.340.000 €32.310.000 €16.070.000 €54.140.000
Roma €109.090.000 €6.640.000 €38.330.000 €18.340.000 €45.780.000
AC Milan €94.700.000 €5.440.000 €22.640.000 €39.910.000 €26.710.000
Lazio €77.280.000 €4.840.000 €31.660.000 €18.720.000 €22.060.000
Fiorentina €65.470.000 €6.660.000 €21.820.000 €15.920.000 €21.070.000
Atalanta €58.640.000 €3.520.000 €14.090.000 €20.480.000 €20.550.000
Torino €50.790.000 €2.450.000 €14.590.000 €14.450.000 €19.300.000
Como €44.890.000 €1.600.000 €13.810.000 €11.510.000 €17.970.000
Bologna €44.750.000 €2.520.000 €13.470.000 €7.150.000 €21.610.000
Sassuolo €39.040.000 €3.630.000 €8.020.000 €10.900.000 €16.490.000
Cremonese €33.340.000 €2.710.000 €9.640.000 €7.450.000 €13.540.000
Genoa €29.610.000 €1.480.000 €7.040.000 €6.290.000 €14.800.000
Cagliari €28.500.000 €2.350.000 €8.350.000 €8.680.000 €9.120.000
Hellas Verona €27.490.000 €1.780.000 €10.890.000 €8.280.000 €6.540.000
Parma €25.760.000 €1.400.000 €7.700.000 €8.570.000 €8.090.000
Udinese €25.290.000 €2.200.000 €8.260.000 €7.040.000 €7.790.000
Pisa €19.840.000 €2.280.000 €6.380.000 €4.860.000 €6.320.000
Lecce €19.550.000 €1.880.000 €6.240.000 €4.580.000 €6.850.000

Da questi dati si evince come sia la Juventus la più spendacciona per gli attaccanti - complice la presenza di Vlahovic che da solo conta più di 20 milioni lordi - mentre l’Inter vinca per centrocampo e difesa. Inoltre, si può notare la differenza salariale tra le prime della classe e le posizioni dalla 12 in giù (dal Sassuolo in giù), che in molti casi spendono da 1/3 fino a 1/6 e oltre rispetto alla vincitrice della classifica, vale a dire l’Inter.

Da sottolineare anche l’undicesimo posto della favola Bologna, vincitrice della Coppa Italia 2025 e qualificatasi di diritto in Europa League. Anche il ricco Como, nonostante gli investimenti estivi importanti, riesce a mantenersi su range consoni, con un budget molto simile rispetto a quello dei felsinei.

Tra le squadre che spenderebbero meno per gli stipendi dei propri calciatori troviamo Lecce, Pisa e Udinese. Di queste, solo il Pisa lo scorso anno militava in Serie B. Difatti, Cremonese e Sassuolo (rispettivamente 13 e 12) dati alla mano non possono essere considerate società al risparmio ma, anzi, risulta evidente la volontà di investire per rimanere in Serie A a lungo.

